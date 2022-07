Taille du marché de la fibre de carbone, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, pour 2020-2028

La taille du marché mondial de la fibre de carbone devrait atteindre 12,93 milliards USD et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 10,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante de fibre de carbone des secteurs de l’aérospatiale et de la défense ainsi que des industries et secteurs de l’automobile, de la marine et du sport. Les fibres de carbone sont solides et très résistantes aux contraintes, ce qui rend le matériau très fiable pour une variété d’applications et de produits critiques et simples. Les aéronefs opérant dans les secteurs de l’aviation et de la défense nécessitent de la force et doivent être légers pour fonctionner efficacement.

Les avantages et avantages associés à la fibre de carbone tels que la résistance élevée à la traction, la légèreté, la résistance élevée aux contraintes, la résistance à la corrosion et la flexibilité rendent le matériau idéal pour la fabrication d’avions haut de gamme et de pièces et composants connexes. La forte demande d’avions monocouloirs de nouvelle génération est un autre facteur de croissance régulière du marché. Les constructeurs automobiles haut de gamme tels que Bentley et BMW utilisent des fibres de carbone dans les composants extérieurs tels que les pare-chocs, les capots et les extrémités avant des véhicules. Les nouvelles avancées technologiques dans le domaine de la fibre de carbone propulsent également la croissance du marché en raison de l’adoption de ce matériau dans une gamme croissante d’applications et de domaines. Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/723

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial de la fibre de carbone à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont les suivantes :

Carbon Fiber : Toray Industries Inc., SGL Group, Hexcel Corporation, Mitsubishi Rayon Co. Ltd., Teijin Limited, Formosa Plastics Corporation, Solvay, Jiangsu Hengshen Co. Ltd., Hyosung et DowAksa.

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Perspectives des matières premières (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Fibre de carbone à base de PAN Fibre de carbone à base de

brai

rayonne

Type de produit Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Fibre de carbone continue Fibre de carbone

longue Fibre de carbone

courte

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aéronautique et défense

Automobile

Énergie éolienne Articles de

sport

Électricité et électronique

Génie civil

Tuyaux et réservoirs

Marine

Autres (médical, pétrole et gaz, impression 3D, train à grande vitesse et métro, hydrogène gazeux stockage, électrode pour batteries)

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Concurrence Paysage

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

