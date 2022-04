Taille du marché de la fibre céramique, processus, part, PEST, analyse et prévisions des revenus de la région et du pays jusqu’en 2028

marché mondial de la fibre céramique devrait atteindre 4,50 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 10,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que la demande croissante de matériaux durables, flexibles et légers dans différentes industries d’utilisation finale et l’attention croissante portée à la réduction de la consommation d’électricité au cours de divers processus industriels stimulent la croissance des revenus du marché. La fibre céramique, également appelée laine céramique ou matériau réfractaire, est un type de fil ou de filament de petite dimension en matériau céramique. Le matériau a différentes propriétés physiques telles qu’une faible conductivité thermique, une résistance à la corrosion, une résistance chimique et une résistance à la chaleur.

La fibre céramique est principalement utilisée comme matériau d’isolation dans des industries telles que la métallurgie, le raffinage et la pétrochimie, la production d’électricité et autres. Le segment du raffinage et de la pétrochimie représentait la part majoritaire des revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué à la demande croissante de fibres céramiques dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie en raison de l’accent accru mis sur la réduction des coûts d’exploitation, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction de la consommation d’énergie.

Obtenez une brochure PDF pour Industrial Insights et Business Intelligence @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1462

Les principaux acteurs du rapport sur le marché sont Morgan Advanced Materials plc , Unifrax LLC, Luyang Energy Savings Material Co., Ltd., Ibiden Co., Ltd., Harbisonwalker International Inc., Isolite Insulating Product Co. Ltd., Nutec Fibratec , Yeso Insulating Product Co.Ltd ., Rath Group et FibreCast Inc.

Certains des principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des matériaux et des produits chimiques sont l’industrialisation rapide à travers le monde et la demande croissante de matières premières et de produits chimiques dans les secteurs du bâtiment et de la construction, de la pharmacie, de l’alimentation et des boissons, du textile et de l’agriculture. La demande croissante de biens de consommation essentiels tels que les aliments et boissons emballés, les produits de soins personnels et cosmétiques et les produits d’hygiène domestique a entraîné une croissance significative des revenus de ce marché au cours des dernières années. D’autres facteurs clés contribuant à la croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation des applications industrielles de produits chimiques de spécialité, la demande croissante de produits agrochimiques organiques à haute performance dans le secteur agricole, l’augmentation des dépenses publiques dans l’industrie des matériaux et des produits chimiques, la sensibilisation croissante à l’environnement et le besoin croissant de matières premières et produits chimiques écologiques et durables

Quelques faits saillants clés du rapport :

En septembre 2021, Enexor BioEnergy a annoncé son partenariat avec l’Université du Tennessee. Ce partenariat aidera Enexor à tester la technologie des filtres céramiques haute température et à obtenir des informations sur les caractéristiques d’économie d’énergie et de coûts des fibres céramiques.

Le segment RCF représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué à l’augmentation des activités de construction, à l’augmentation de la production de fer, d’acier et d’aluminium et à la demande croissante de matériaux durables et légers dans diverses industries d’utilisation finale.

Télécharger le rapport de synthèse @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1462

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la fibre céramique en fonction du type, de la forme du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Fibre Céramique Réfractaire (RCF)

Laine de silicate alcalino-terreux (AES)

Autres

Perspectives du formulaire de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Couverture

Module

Planche

Papier

Autres

Demandez une remise sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1462

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Les métaux

Raffinage & Pétrochimie

La production d’énergie Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Marché des adhésifs céramiques @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-ceramic-adhesives-market

Marché des stabilisateurs thermiques @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-heat-tacticers-market

Marché des additifs de silicone @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-silicone-additives-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports