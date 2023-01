Taille du marché de la feuille d’aluminium en Europe, opportunité, croissance de l’industrie, risques, analyse, leadership et prévisions jusqu’en 2028

Un rapport mondial sur les entreprises européennes de papier d’aluminium comprend un chapitre qui présente le marché mondial avec toutes les entreprises liées et leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives financières, leur portefeuille de produits, leurs plans d’investissement et leurs stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En se concentrant sur l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a déployé tous ses efforts pour élaborer ce document de marché.

Analyse et aperçu du marché: marché européen de la feuille d’aluminium

Le marché de la feuille d’aluminium devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Selon Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 3,7% au cours de la période de prévision 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 065,57 millions USD d’ici 2027. L’utilisation croissante de papier d’aluminium dans l’industrie automobile stimule la croissance de l’aluminium feuille besoin.

Avec la demande croissante de diffusion à la demande de services de contenu via Carrier Ethernet, il offre divers avantages avantageux offerts en tant que service aux consommateurs, ce qui le rend idéal pour la diffusion de contenu à la demande, un facteur clé de la croissance One of Europe Aluminium Foil Market Croissance au cours de la période de prévision 2021-2028. Dans cette optique, la demande croissante d’une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante de produits tels que la visioconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent davantage à la croissance du marché cible du marché de la feuille d’aluminium.

La région Europe domine en raison de la demande croissante d’aliments emballés des secteurs résidentiel et commercial.

Le rapport sur le marché de la feuille d’aluminium fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités pour les sources de revenus émergentes, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, etc. sont analysés, Expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, veuillez nous contacter pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Diviser:

Le marché des feuilles d’aluminium est segmenté par produit de base, type, épaisseur et utilisateur final. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en emballages en aluminium, sachets, blisters, tubes pliables, plateaux / conteneurs, capsules, couvercles laminés, sachets doublés d’aluminium, feuille de chocolat, joints ronds en aluminium et autres. En Europe, les plateaux/récipients dominent en Allemagne, car les habitants de cette région préfèrent généralement emballer les aliments lorsqu’ils voyagent ou au bureau pour réduire le temps de cuisson. L’utilisation de produits en aluminium peut prolonger la durée de vie des aliments, ce qui augmente également la demande de plateaux et de contenants.

Basé sur le type, le marché est segmenté en imprimé et non imprimé. En Europe, le segment non imprimé domine en Allemagne, où les fabricants préfèrent majoritairement investir dans des emballages secondaires plutôt que dans des emballages primaires.

En fonction de l’épaisseur, le marché est segmenté en 0,07 mm, 0,09 mm, 0,2 mm, 0,4 mm. En Europe, l’épaisseur de 0,07 MM est dominante en Allemagne, car les feuilles de 0,07 MM d’épaisseur sont facilement pliées et déformées dans n’importe quelle forme et taille, elles sont donc largement utilisées dans l’industrie automobile et la demande de véhicules nouveaux et innovants est élevée dans le pays. .

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aliments, produits pharmaceutiques, cosmétiques, isolation, électronique , échantillonnage géochimique, pièces automobiles et autres. En Europe, le segment alimentaire domine en Allemagne, car il existe une très forte demande de services de livraison de nourriture en ligne via les restaurants et les hôtels du pays, ce qui augmente la demande d’emballages de sécurité en aluminium.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché européen de la feuille d’aluminium sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché européen des feuilles d’aluminium sont RUSAL, Amcor plc, Tetra Pak International SA, Arnold Magnetic Technologies, Eurofoil, Hindalco Industries Ltd., Danpak, Plus Pack AS, Alfipa, Zhejiang Junma Aluminium Co., Ltd. et Wrisco Industries In, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques faits saillants de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Modèle de marché européen du papier d’aluminium

Partie 04 : Taille du marché européen de la feuille d’aluminium

Partie 05: Segmentation du marché européen des feuilles d’aluminium par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

