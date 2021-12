Taille du marché de la farine de banane verte, segmentation du statut, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

La farine de banane verte est fabriquée à partir de poudre de banane non mûre pelée obtenue en la moulant et en la séchant. Cette farine est principalement utilisée dans les recettes de cuisine d’Afrique occidentale et centrale, jamaïcaine et haïtienne, où la population opte pour des pâtes, du pain et des gâteaux à base de farine sans céréales. Comme la farine de banane verte est riche en amidon, la quantité requise est moindre par rapport aux autres farines de céréales.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la farine de banane verte avec une segmentation détaillée du marché par catégorie, processus et application. Le marché mondial de la farine de banane verte devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la farine de banane verte et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. NuBana

2. Palais sans gluten LLC.

3. Évolution naturelle

4. Made’s Banana Flour Co.

5. Épices gastronomiques de Pereg.

6. Kanegrade.

7. Slingan Pty. Ltd.

8. Doorstep Organics.

9. Aliments copieux.

10. Saipro Biotech Private Limited.

Le marché mondial de la farine de banane verte est segmenté en une catégorie, un processus et une application. En fonction de la catégorie, le marché mondial de la farine de banane verte est segmenté en biologique et conventionnel. Par processus, le marché mondial de la farine de banane verte est segmenté en processus de lyophilisation, processus de séchage par pulvérisation, processus de séchage au soleil et autres. Par application, le marché mondial de la farine de banane verte est classé en produits de boulangerie, confiserie, aliments pour nourrissons, soupes et sauces, etc.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de la farine de banane verte. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, le développement critique au cours des cinq dernières années.

Les alternatives au marché de la farine de banane verte telles que les farines ou les poudres sans céréales telles que la poudre de graines de quinoa, la farine de riz, la poudre de sarrasin et les poudres de légumineuses et de noix freinent la croissance du marché. Cependant, la croissance considérable de la consommation de produits sans gluten, biologiques et sains est le facteur qui stimule le marché mondial de la farine de banane verte. Les consommateurs se tournent vers les produits de perte de poids et de haute nutrition et les préférences et les goûts changeants des consommateurs augmentent la vente de farine de banane verte dans le monde. En outre, le solide réseau de distribution met l’accent sur la richesse des produits offerts aux consommateurs et la disponibilité immédiate, augmentant ainsi la croissance du marché de la farine de banane verte dans le monde.

