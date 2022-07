Taille du marché de la fabrication additive hybride, opportunités, tendances, produits, analyse des revenus , Pour 2017-2027

Le marché mondial de la fabrication additive hybride devrait atteindre 243,2 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît un taux de croissance élevé en raison de la demande croissante de conception complexe et de pièces automobiles à faible volume. L’industrie automobile a joué un rôle majeur dans l’augmentation de l’adoption des techniques de fabrication additive. De nombreuses entreprises ont remplacé les processus de fabrication traditionnels par la fabrication additive, car il s’agit d’un processus plus rapide et plus rentable.

La fabrication additive hybride ou 3D hybride offre un avantage clé de réduction du gaspillage, grâce auquel de nombreux acteurs l’adoptent en permanence. Ce processus permet aux fabricants d’utiliser uniquement le matériel nécessaire à la production. Le développement de la technologie d’impression 3D et des nouveaux produits sur le marché est un facteur clé pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement du processus de production de pièces automobiles. Le marché connaît également un taux de croissance élevé dans des secteurs tels que le médical et l’aérospatiale. Cela entraîne une forte augmentation de la demande sur le marché. Un investissement initial élevé est nécessaire pour mettre en place les installations de fabrication additive hybride, ce qui peut constituer une contrainte pour la croissance du marché. De plus, une faible connaissance du marché dans certaines industries peut entraver la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a entraîné des confinements dans les principaux pays du monde. Cela a conduit à l’arrêt des activités de nombreuses industries. Les industries qui trouvent des applications pour la fabrication additive hybride, telles que les industries automobile et aérospatiale, ne fonctionnent pas non plus dans le scénario actuel. Cela a entraîné une baisse de la demande pour le produit. Les principaux fabricants impliqués sur le marché ont également interrompu leurs activités actuellement, ce qui a entraîné une réduction de l’offre. L’industrie médicale fonctionne toujours dans le scénario actuel, ce qui a empêché la demande de baisser drastiquement.

Il est prévu qu’une fois la pandémie de COVID-19 terminée et la situation redevenue normale, les industries recommenceront à fonctionner et la demande pour le produit augmentera. Les principaux fabricants, qui ont actuellement interrompu leurs activités en raison de la pandémie, sont impliqués dans les innovations de la fabrication additive hybride. Cela les aiderait à conquérir une plus grande part de marché à l’avenir. Cela créera également une plus grande taille globale du marché.

Les principaux participants sont Equispheres, Carpenter Technology Corporation, Voxeljet AG, Hoganas AB, Renishaw PLC, Materialise NV, 3D Systems Corporation, GKN PLC, ExOne GmbH et Arcam AB, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en termes de matériaux, le nickel devrait croître à un TCAC de 14,9 % au cours de la période de prévision. Il présente des propriétés, telles que la minimisation de la corrosion, ce qui lui permet d’être utilisé pendant une longue période sans remplacement. Le produit trouve de nombreuses applications dans l’industrie aérospatiale.

Le segment Outillage et moules devrait croître à un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision. La fabrication additive hybride est utilisée dans la fabrication de moules car elle accélère le processus de production, tout en conduisant à la production de pièces de meilleure qualité.

En termes d’application, Prototype devrait croître à un TCAC de 14,7 % au cours de la période de prévision. En effet, de nouveaux produits sont testés et testés pour être produits via la fabrication additive hybride.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait croître à un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence de pays, tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dans la région, qui connaissent des taux de croissance élevés dans les industries aérospatiale et automobile.

La Chine est l’un des pays à la croissance la plus rapide en termes d’adoption de la fabrication additive hybride. La forte croissance provient du nombre accru d’industries manufacturières dans la région, ainsi que de la croissance de l’industrie automobile.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la fabrication additive hybride en fonction du matériau, de l’utilisation finale, application et région :

Perspectives des matériaux (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Titane

Aluminium

Acier

Nickel

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Outils

aérospatiaux

et moules

Médicaux

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

réparation

production

Prototype

Les marchés de la fabrication additive hybride sont segmentés en cinq grandes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives régionales :

Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud MEA



Merci d’avoir lu notre rapport sur le marché mondial de la fabrication additive hybride. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous proposera un rapport personnalisé bien adapté à vos besoins.

