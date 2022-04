Taille du marché de la distribution de médicaments injectables, lancement de produit, grandes entreprises, analyse des revenus, jusqu’en 2030

L’augmentation de la prévalence des maladies potentiellement mortelles et le développement de dispositifs portables intelligents stimulent la croissance des revenus du marché de la distribution de

médicaments injectables . selon le dernier rapport de Reports and Data. La tendance à la hausse des seringues préremplies associée aux avancées technologiques entraîne la croissance des revenus du marché de la distribution de médicaments injectables.

Au départ, les comprimés, les pilules ou les gélules étaient les seules formes de médicaments. Cependant, les médicaments sont désormais délivrés à l’aide de systèmes plus avancés et plus intelligents sur le plan technologique. Ces systèmes sont conçus pour administrer des médicaments dans la zone ciblée, ce qui leur permet d’être plus localisés qu’il ne serait autrement possible d’atteindre par la circulation sanguine. Les patients qui dépendent quotidiennement de médicaments préfèrent les dispositifs d’injection avancés par rapport aux dispositifs traditionnels. Compte tenu de cela, le besoin croissant de systèmes d’administration de médicaments efficaces et pratiques présente une opportunité de croissance lucrative pour les fabricants de développer des dispositifs d’administration de médicaments sophistiqués, conviviaux et efficaces.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1382

L’adoption rapide de l’IA, du ML et de l’IoT et des processus de gestion des données robustes a rendu les hôpitaux et les établissements cliniques plus intelligents. Les nouvelles technologies et solutions ont amélioré les processus médicaux normaux tels que le diagnostic clinique, le traitement, la gestion des maladies et le suivi du rétablissement du patient après sa sortie. La numérisation rapide et l’adoption croissante des soins virtuels et de la télémédecine devraient en outre avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’émergence de nouvelles startups de soins de santé et de télémédecine, le nombre croissant de collaborations entre les établissements de santé et les instituts de recherche et l’attention croissante portée aux solutions d’engagement des patients ont encore alimenté la croissance des revenus du marché. Des entreprises clés forment des alliances stratégiques et des entreprises collaboratives telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des partenariats, des accords de fabrication et de licence et des lancements de produits, entre autres.

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/1382

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Vetter Pharma, Akorn Operating Company LLC, Catalent, Inc., Pfizer Inc., Gerresheimer AG, Elcam Medical, Schott, SHL Medical AG , Becton, Dickinson & Company et West Pharmaceutical Services, Inc.

De plus, pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel, une analyse SWOT approfondie et l’analyse des cinq forces de Porter sont incluses dans le rapport. Parallèlement à cela, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont également couvertes dans le rapport.

Le rapport examine en outre en détail la répartition régionale du marché mondial de la distribution de médicaments injectables ainsi que l’analyse des modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la part de marché et la taille en fonction du volume et de la valeur, des tendances et des demandes, des revenus. part de marché et présence des principaux acteurs du marché.

Quelques faits saillants du rapport

En novembre 2021, Becton, Dickinson and Company, basée à Franklin Lake, New Jersey, États-Unis, a lancé le protège-aiguille passif BD Ultrasafe Plus 2,25 ml pour une utilisation dans les produits combinés médicament-dispositif par les sociétés pharmaceutiques. La conception innovante de BD UltraSafe PlusTM 2,25 ml complète les sociétés biopharmaceutiques pour combiner une stratégie produit efficace en permettant l’injection contrôlée par le patient pour les médicaments complexes et à haute viscosité.

Le segment des injectables conventionnels a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de l’augmentation des ventes de seringues traditionnelles en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses requises à l’hôpital et du nombre croissant de chirurgies dans le monde. De plus, les programmes de vaccination rapide ont également contribué à la croissance du segment.

Le segment des produits stériles injectables devrait enregistrer un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. La demande accrue de produits stériles injectables peut être attribuée à l’amélioration de l’assurance qualité et de la capacité de stockage. De plus, les produits stériles injectables sont exempts d’agents pathogènes et présentent donc un risque d’infection plus faible, ce qui contribue à la croissance des revenus du segment.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020. Aux États-Unis, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète augmente la demande d’options d’administration de médicaments intelligentes et efficaces pour un meilleur traitement. Cela stimule à son tour le développement de produits par les fabricants et les instituts de recherche de la région. En outre, la présence d’un secteur de la santé robuste, les remboursements des soins de santé publics et la livraison en ligne de dispositifs médicaux et de médicaments devraient continuer à stimuler la croissance du marché dans cette région.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation basée sur les types :

Type de dispositif Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2030)

Injectables conventionnels

Seringues préremplies

Auto-injecteurs

Stylo-injecteurs

Type de produit Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2030)

Produits lyophilisés Produits

stériles injectables

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Hôpitaux

Paramètres

Cliniques

Autres

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1382

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport ou pour toute autre question sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos exigences.

Parcourir plus de rapports:

Part de marché de la bronchoscopie @ https://www.terradaily.com/reports/prnewswire-environment-news.html?rkey=20220127IO44246&filter=1643

Tendances du marché de la bronchoscopie @ https://supportforstepdads.com/pr-newswire/?rkey=20220127IO44246&filter=5933

Croissance du marché de la bronchoscopie @ Analyse

du marché de la bronchoscopie @ À

propos des rapports et des

rapportsand Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com