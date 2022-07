Taille du marché de la détection assistée par ordinateur (DAO), état des développements, tendances futures et applications, 2022-2029.

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research intitulé «Rapport sur le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel» est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

Cette ère concurrentielle demande aux entreprises de se doter du savoir-faire des événements majeurs du marché et de l’industrie de la santé. Ce rapport d’étude de marché sur la détection assistée par ordinateur (CAO) est complet et orienté objet, structuré avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Pour acquérir un savoir-faire sur le paysage du marché, la notoriété de la marque, les dernières tendances, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients, ce meilleur rapport d’étude de marché sur la détection assistée par ordinateur (CAO) est très crucial. Ce rapport de détection assistée par ordinateur (CAO) couvre toutes les études et estimations impliquées dans la méthode d’analyse standard des études de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) devrait croître à un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision. Le « cancer du sein » représente le plus grand segment d’application sur le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) au cours de la période de prévision.

The computer aided detection (CAD) market has been growing grown rapidly in recent years as people become more aware of the importance of early cancer detection. Although the global market growth is projected to fuel by increased investments in research and development activities, the market is projected to show a downward curve within the forecast period owing to the negative impact of the COVID-19.

The report also segregates various players into broad categories of novice aspirants and established market participants with elaborate success stories and investment discretion that fortify their footing amidst staggering competition and fast expanding competition isle.

Some of the major players operating in the Computer Aided Detection (CAD) market segmentation are : EDDA Technology, Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Hologic, Inc., iCAD Inc., Koninklijke Philips N.V., Siemens, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, IBM, Riverain Technologies., Median Technologies, GENERAL ELECTRIC, Shimadzu Analytical (India) Pvt. Ltd., Carestream Health., Hitachi Ltd., ESAOTE SPA, Narayana Hrudayalaya Ltd, and Karyopharm among other domestic and global players. Market share data is available for Global, North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), Middle East and Africa (MEA) and South America separately. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

Global Computer Aided Detection (CAD) Market Scope and Market Size:

The computer aided detection (CAD) market is segmented on the basis of application, breast CAD imaging modalities, imaging modalities and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Application

Breast Cancer

Lung Cancer

Colon/Rectal Cancer

Prostate Cancer

Liver cancer

Bone Cancer

Neurological/ Musculoskeletal/ Cardiovascular Cancer

Breast CAD Imaging Modalities

Mammography

Magnetic Resonance Imaging

Ultrasound Imaging

Tomosynthesis

Nuclear Imaging

Imaging Modalities

X-Ray Imaging

Computed Tomography

Ultrasound Imaging

Magnetic Resonance

Nuclear Medicine Imaging

End User

Hospitals

Diagnostic Centres

Research Centres

Market Definition

Computer aided detection (CAD) is a collection of algorithms that use pattern recognition to help physicians interpret medical images. The computer aided detection software aids in the diagnosis of various diseases including coronary artery disease, cancer, cardiovascular diseases, and neurological diseases through the imaging modalities, such as x-rays imaging, magnetic resonance imaging ultrasound imaging, and computed tomography. It is a diagnostic analysis technology that helps doctors reduce detection errors.

Computer Aided Detection (CAD) Market Regional Analysis/Insights:

Geographically, the detailed analysis of consumption, revenue, and market share and growth rate, historic and forecast (2022-2029) of the following regions.

The countries covered in the Computer Aided Detection (CAD) market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

Competitive Landscape and Computer Aided Detection (CAD) Market Share Analysis :

The Computer Aided Detection (CAD) market competitive landscape provides details by a competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to the Computer Aided Detection (CAD) market.

Research Methodology : Global Computer Aided Detection (CAD) Market:

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

