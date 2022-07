Taille du marché de la dépression post-partum 2022-croissances des perspectives, facteurs de développement, principales entreprises, méthode de recherche et prévisions 2022 à 2029

Le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 38 541,94 millions d’ici 2029 contre 18 699,18 millions USD en 2021. Demande croissante de boissons non alcoolisées, y compris les jus de fruits et les boissons énergisantes, entraînant ainsi la croissance du marché mondial de la perte de poids et de la gestion de l’obésité.

Le rapport sur le marché mondial de l’industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité identifie les principales entreprises opérant sur le marché avec des développements connexes. Ce rapport de l’industrie se concentre sur les enregistrements quantitatifs avec des informations qualitatives applicables. Le rapport donne une idée des variables réelles du marché, telles que les déséquilibres entre l’offre et la demande, les tendances des prix, les habitudes d’achat, le comportement des clients, etc. Il couvre la discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur ce marché. Les données de marché analysées et évaluées dans le rapport complet sur le marché de l’industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité permettent d’atteindre les buts et objectifs commerciaux dans le laps de temps actuel. De plus, ce rapport sur le marché mondial englobe tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

Acteurs clés du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

Atkins Global (États-Unis)

Herbalife International of America Inc., (États-Unis)

Nutrisystem Inc., (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Kellogg’s Company (États-Unis)

mega Laboratories, Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Medtronic (États-Unis)

Apollo Endosurgery Inc., (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Olympe (Japon)

WW International Inc., (États-Unis)

Jenny Craig (États-Unis)

Gold’s Gym (États-Unis)

DSM (Pays-Bas)

Brunswick (États-Unis)

Amer Sports (Finlande),

Johnson Health Tech (Taïwan)

Technogym SpA (Italie)

Shaklee Corporation (États-Unis)

Nature’s Sunshine Products, Inc., (États-Unis)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Perspectives et segmentation du marché

Par régime (compléments alimentaires, repas, boissons)

Par équipement (équipement de fitness, équipement d’entraînement cardiovasculaire, équipement de musculation, équipement de surveillance de la condition physique, analyseurs de composition corporelle, équipement chirurgical, équipement chirurgical mini-invasif, équipement chirurgical non invasif)

Par service (centres de remise en forme, centres d’amincissement, services de conseil, programmes de perte de poids en ligne)

Par forme (gels mous, comprimés, gélules, poudres, gommes et gelées, prémélanges, liquides, autres), nature (conventionnel, étiquette propre)

Par catégorie (prescrit, en vente libre (OTC))

Par démographie de l’utilisateur final (moins de 18 ans, 18 à 35 ans, 35 à 50 ans, plus de 50 ans)

Par canal de distribution (basé sur le magasin, basé sur le non-stocké)

Par pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse et reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Croissance et tendances du marché

L’obésité est devenue un problème mondial en raison des modes de vie sédentaires et des mauvaises habitudes alimentaires ces dernières années. En 2016, environ 1,9 milliard d’adultes de plus de 18 ans étaient en surpoids ou obèses, et environ 650 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Par conséquent, le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité augmentera largement au cours de la période de prévision.

Le marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité comprend des technologies et des médicaments qui sont utilisés pour aider les patients obèses ou en surpoids à perdre du poids ou à maintenir leur poids. L’obésité est essentiellement un trouble médical chronique qui se caractérise généralement par une accumulation et un stockage anormaux des graisses dans le corps. L’IMC (Indice de Masse Corporelle) sert à le calculer (IMC). Les médicaments, les suppléments nutritionnels, la chirurgie de réduction de poids et l’exercice sont quelques-uns des moyens utilisés pour traiter la perte de poids et l’obésité.

L’augmentation du nombre de cas d’obésité dans la population mondiale est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché. De plus, l’obésité a un impact supplémentaire sur la santé de plusieurs façons et augmente les risques de maladies chroniques (telles que l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, l’arthrose, l’apnée obstructive du sommeil, certains types de cancer et de dépression, l’hypertension artérielle et le diabète de type 2), conduisant à baisse de l’espérance de vie, qui devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios les plus encourageants et les plus développés pour la vitrine du mouvement de gestion de la perte de poids et de l’obésité par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en 2022 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité ?

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité – Scénario des entreprises en démarrage Gestion de la perte de poids et de l’obésité – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité Analyse stratégique Gestion de la perte de poids et de l’obésité – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité – Paysage de la concurrence par secteur / segment Marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

