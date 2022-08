Taille du marché de la dentisterie numérique, croissance, développement, affaires, analyse des prévisions, tendances, part, industrie, technologie, demande, portée, revenus et opportunités jusqu’en 2029

La dentisterie numérique utilise des technologies ou des systèmes dentaires qui incluent des composants numériques ou contrôlés par ordinateur autres que des outils mécaniques ou électriques pour réaliser des traitements dentaires. La dentisterie numérique peut rendre les procédures dentaires pour les déterminations diagnostiques et restauratrices plus efficaces que l’application d’appareils entraînés par des machines.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la dentisterie numérique, qui était de 915,6 millions de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 1 784,61 % de millions de dollars d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision. Cela indique la valeur marchande. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la dentisterie numérique

Conducteurs

Atteindre une plus grande capacité pour des soins efficaces

Il est augmenté par de nombreux dentistes du monde entier. L’expansion significative des résultats dentaires et esthétiques établis est une tendance dominante sur le marché. Les patients des économies développées et en évolution sont ravis de poursuivre des soins dentaires lorsque le revenu disponible augmente.

Opportunités

Le marché mondial de la dentisterie numérique est stimulé par une capacité accrue à fournir des soins efficaces par divers dentistes du monde entier. Le besoin croissant de meilleurs résultats dentaires et esthétiques est une tendance projetée sur le marché. Les patients des économies avancées et en développement sont prêts à exploiter les soins dentaires lorsque le revenu disponible augmente.

Au fur et à mesure que les coûts ont baissé, les avantages de l’adoption d’une certaine technologie sont devenus plus évidents pour le marché de la croissance. Au milieu des niveaux de capacité les plus élevés et d’une accessibilité financière améliorée, les cliniciens ont une plus grande part dans le financement des opérations CAD/CAM et donc des substances inévitables. Les victimes et les professionnels sont également de plus en plus informés sur les avantages de la CFAO, en plus de la germination du marché de l’établissement.

Étendue du marché mondial de la dentisterie numérique

Le marché de la dentisterie numérique est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

dans le laboratoire

Au bureau

En fonction du type de produit, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en système en laboratoire et système en cabinet.

Demande

couronnes

Dentiers

des ponts

placages

Incrustations/décaissements

En fonction de l’application, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en couronnes, prothèses, ponts, facettes et inlays/onlays et autres.

Composant

équipe

HAUT/CAM

Sur la base du composant, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en équipements et CAD/CAM.

Utilisateur final

laboratoire dentaire

Clinique dentaire

Institut universitaire/de recherche

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en laboratoire dentaire, clinique dentaire et institut de recherche/universitaire.

Analyse régionale / aperçu du marché Dentisterie numérique

Le marché de la dentisterie numérique est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, gamme de prix, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la dentisterie numérique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont de proches rivaux sur le marché de la dentisterie numérique, en raison du nombre cumulé d’emplois dentaires et d’hôpitaux, des progrès technologiques, de l’augmentation de la population gériatrique et des principaux acteurs du marché déjà présents dans cette région. . L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître considérablement avec un taux de croissance plus élevé à mesure que la population s’accumule rapidement, le développement accéléré des cabinets dentaires et l’augmentation de la sensibilisation de la population à la santé bucco-dentaire.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de la dentisterie numérique

Le paysage concurrentiel du marché de la dentisterie numérique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’approche des entreprises concernant le marché de la dentisterie numérique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la dentisterie numérique sont :

Apteryx Inc. (États-Unis)

3M (Allemagne)

KaVo Dental (Allemagne)

Planmeca OY (Finlande)

Biolase Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Cadblue (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Implant Sciences Corporation (États-Unis)

DOT GmbH (Allemagne)

Dexis Consulting Group (États-Unis)

Raymond (Canada)

Institut Straumann AG (Suisse)

3Shape A/S (Danemark)

Ivoclar Vivadent (États-Unis)

