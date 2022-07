Taille du marché de la dénervation rénale d’une valeur de 1212,9 millions de dollars d’ici 2028: IMIR Market Research Pvt ltd.

La taille du marché mondial de la dénervation rénale était évaluée à 128,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1212,9 millions USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 42,3% de 2021 à 2028 selon un nouveau rapport d’Intellectual Market Insights Research.

IMIR Market Research annonce la publication du rapport ‘ dénervation rénale par catégorie, forme, perspectives de croissance, tendances du marché, région – Prévisions mondiales jusqu’en 2027. Les principaux moteurs de cette croissance sont le besoin croissant d’informations sur le marché et la durabilité des principaux les tendances.’ Le rapport sur l’industrie des biens de consommation comprend en outre les lacunes du marché, la stabilité, les moteurs de croissance, les facteurs restrictifs et les opportunités au cours de la période de prévision. Notre rapport d’étude de marché prévoit une analyse approfondie et complète du marché mondial, vous présentant les dernières informations de nos principaux analystes.

Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la dénervation rénale par produit (système de dénervation rénale Paradise, système de dénervation sympathique rénale Iberis, système de dénervation rénale Symplicity, EnligHTN, système de dénervation rénale Vessix, autres), par technologie (radiofréquence, ultrasons, micro-infusion) , Analyse d’impact COVID-19, Perspectives régionales, Potentiel de croissance, Tendances des prix, Part de marché concurrentielle et prévisions, 2022-2028

Le marché a été étudié à travers la dénervation rénale externe et la dénervation rénale interne en fonction de la catégorie. Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle de la dénervation rénale.

Les principales entreprises de ce rapport sont :

Medtronic Plc.

Kona Medical Inc.

Mercator Medsystems Inc.

St. Jude Medical Inc.

ReCor Medical Inc.

Boston Scientific Corporation

Cardiosonic Ltd

Terumo Corporation

Abbott Laboratories

Theragenics Corporation.

Cordis Corporation

Terumo

Aperçu du marché de la dénervation

rénale: L’étude de marché de la dénervation rénale est un rapport de renseignement avec des efforts méticuleux pour étudier les informations correctes et précieuses. Les données tiennent compte à la fois des principaux acteurs existants et des futurs concurrents des biens de consommation. Le dernier rapport sur les prévisions mondiales jusqu’en 2027 fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché de la dénervation rénale. analyse inclusive de la tendance actuelle pour la période de prévision. Notre rapport offre un compte rendu complet de l’état actuel du marché et décrit également ses perspectives d’avenir. Nous illustrons également comment élaborer des plans d’affaires futurs basés sur nos prévisions.

Segmentation

par produit

Système de dénervation rénale Paradise

Iberis Système de dénervation sympathique rénale Symplicity Système

dénervation rénale EnligHTN Système

de dénervation

rénale Vessix

Autres

par technologie

Radiofréquence

Ultrasons

Micro-infusion

Le marché de la dénervation rénale a été étudié dans les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en fonction de la région. Les Amériques sont explorées plus en détail Rapport sur la dénervation rénale à travers l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis font l’objet d’une étude plus approfondie du rapport sur la dénervation rénale en Californie, en Floride, en Illinois, à New York, en Ohio, en Pennsylvanie et au Texas. L’Asie-Pacifique est analysée plus en détail dans le rapport sur la dénervation rénale en Australie, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande. Enfin, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique sont étudiés plus en détail. Rapport sur la dénervation rénale en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Qatar, en Russie, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Espagne, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

Rapport sur l’impact cumulatif du COVID-19 sur la dénervation rénale :

Notre recherche en cours sur le rapport sur la dénervation rénale amplifie notre cadre de recherche pour garantir l’inclusion des problèmes sous-jacents du COVID-19 et des voies potentielles à suivre. En outre, l’étude mise à jour fournit des informations, des analyses, des estimations et des prévisions, compte tenu de l’impact du COVID-19 sur le marché de la dénervation rénale.

La matrice Porter évalue et classe les fournisseurs de dénervation rénale sur le marché en fonction de la stratégie commerciale (couverture de l’industrie, croissance de l’entreprise, viabilité financière et prise en charge des canaux) et de la satisfaction des produits de dénervation rénale (facilité d’utilisation, caractéristiques du produit, rapport qualité-prix et client). Support) qui aide les entreprises à prendre de meilleures décisions et à comprendre le paysage concurrentiel.

: Connaître la part de marché de Renal Denervation donne une idée de la taille et de la compétitivité des fournisseurs pour l’année de référence. Il révèle les caractéristiques du marché de la dénervation rénale en termes d’accumulation, de dominance, de fragmentation et de fusion.

