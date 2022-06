Taille du marché de la dégradation ciblée des protéines, part, industrie par profil des principales entreprises mondiales et régions clés 2029 | 5AM Venture Management LLC, AbbVie Inc, Groupe Almac

Une nouvelle étude de recherche de 350 pages publiée avec le titre ‘ Global Targeted Protein Degradation Market Insightspar taille, part, tendances, application industrielle, type de produit et prévisions régionales 2029 ‘fournit des recherches qualitatives et quantitatives détaillées pour mieux analyser le dernier scénario de marché et la concurrence mise en scène. L’étude ne couvre pas seulement l’analyse géographique qui comprend des régions comme l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique), l’Europe (Allemagne , France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Reste de l’Europe), MEA (Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) mais aussi analyse des acteurs Avec n-nombre de tableaux et de chiffres examinant la recherche vous donne une ventilation visuelle unique des principaux produits, sous-marchés et prévisions de revenus du marché du leader du marché, ainsi qu’une analyse jusqu’en 2029.

Le marché ciblé de la dégradation des protéines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi la population des avantages de la dégradation des protéines qui contribuera à stimuler la croissance du marché.

Analyse et aperçu du marché Marché mondial de la dégradation ciblée des protéines :.

Adoption croissante de technologies de pointe et de méthodes thérapeutiques, utilisations croissantes de la technologie pour les inhibiteurs d’épichapéromes, les étiquettes hydrophobes, les chimères ciblant les lysosomes et autres, demande croissante de dégradation des protéines pour la stratégie de découverte de médicaments pour traiter les maladies susceptibles d’améliorer la croissance de la protéine ciblée marché de la dégradation au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, un nombre croissant d’activités de recherche et développement qui apporteront encore d’immenses opportunités pour la croissance du marché ciblé de la dégradation des protéines au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les segments et sous-sections du marché Dégradation ciblée des protéines sont présentés ci-dessous:

Par type (Degronimids, IMiDs, PROTACs, SARDs, SERDs, Specific BET & DUB Inhibitors),

Par aire thérapeutique (Troubles inflammatoires, Troubles neurologiques, Troubles oncologiques, Troubles respiratoires, Autres aires thérapeutiques)

Par voie d’administration (orale, intraveineuse, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la dégradation ciblée des protéines est:

5 AM Venture Management LLC

AbbVie Inc, Groupe Almac

Amgen Inc

Bayer SA

Biogène Inc

C4 Thérapeutique

Cosmo Bio États-Unis

Covance Inc

Eli Lilly et compagnie

Galaad Sciences

….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial de la dégradation ciblée des protéines tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions ciblées de dégradation des protéines, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Foire aux questions (FAQ) :

Quels facteurs stimuleraient principalement le marché de la dégradation ciblée des protéines?

«Rising Disposable Income» est considéré comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la dégradation ciblée des protéines dans les années à venir. Pouvons-nous avoir une étude personnalisée pour le marché de la dégradation ciblée des protéines?

L’étude peut être personnalisée en fonction de la faisabilité et de la disponibilité des données. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d’informations. Quelle région dirigera le marché mondial de la dégradation ciblée des protéines?

dirigera le marché de la dégradation ciblée des protéines.

Étendue du marché mondial de la dégradation ciblée des protéines et taille du marché

Le marché de la dégradation ciblée des protéines est segmenté en fonction du type, du domaine thérapeutique et de la voie d’administration. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché de la dégradation ciblée des protéines est segmenté en dégronimids, IMiD, PROTAC, SARD, SERD, inhibiteurs spécifiques de BET et DUB.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché de la dégradation ciblée des protéines est segmenté en troubles inflammatoires, troubles neurologiques, troubles oncologiques, troubles respiratoires et autres domaines thérapeutiques.

Le marché de la dégradation ciblée des protéines a également été segmenté en fonction de la voie d’administration par voie orale, intraveineuse et autres.

Points stratégiques couverts dans la table des matières des informations sur le marché mondial de la dégradation ciblée des protéines par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché des prévisions régionales 2029. (Introduction, Portée du rapport)Chapitre 2 : Résumé exclusif – les bases

….A continué

