Taille du marché de la découverte intelligente de médicaments, croissance, portée du produit, forte demande, tendances récentes, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial de la découverte de médicaments intelligents devrait représenter 3 711,8 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la technologie des médicaments intelligents est en croissance et plusieurs sociétés pharmaceutiques se concentrent sur le développement de médicaments utilisant l’intelligence artificielle. Les sociétés pharmaceutiques profitent de la technologie pour découvrir des médicaments pour des maladies plus complexes.

L’adoption croissante d’applications basées sur le cloud et l’expiration de médicaments brevetés ouvriront la voie à de nouveaux médicaments génériques et en vente libre, qui influenceront la demande du marché. Les progrès de l’apprentissage en profondeur et de l’apprentissage automatique permettront aux sociétés pharmaceutiques de réorganiser les propriétés de liaison des molécules avec une grande précision.

Un autre marché à l’origine de la demande de découverte intelligente de médicaments sera la disponibilité de diverses options pour réaliser les options standard telles que les capacités de personnalisation et l’exploration de données sur la plate-forme d’IA. Cependant, le manque d’ensembles de données dans la découverte de médicaments et la rareté de professionnels qualifiés entraveront la demande du marché.

Le rapport sur le marché mondial de la découverte intelligente de médicaments couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis qui se posent sur le marché de la découverte intelligente de médicaments. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché de la découverte intelligente de médicaments.

Emergen Research s’est segmenté sur le marché mondial de la découverte de médicaments intelligents en fonction de l’offre, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives de l’offre (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

logiciels

des services

(revenu, milliards USD ; 2017- 2027)

Apprentissage automatique Apprentissage

supervisé Apprentissage

profondeur Apprentissage

par renforcement Apprentissage

non supervisé

Autres technologies

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Maladies neurodégénératives Maladies

métaboliques

Immuno-oncologie

Maladies cardiovasculaires

Autres

Perspectives pour l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Organisations de recherche sous contrat Entreprises

pharmaceutiques et biotechnologiques

Centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux

Points saillants du rapport

En octobre 2020, Optibrium a lancé Cerella, une plateforme d’intelligence pour l’apprentissage actif dans la découverte de médicaments. L’architecture de Cerella combine le cloud computing avec un déploiement sur site offrant à la fois évolutivité et sécurité des données.

Le segment des logiciels détenait une plus grande part de marché, et des facteurs tels que des coûts et des délais moindres, un faible taux d’échec, un grand nombre de développeurs de logiciels pour la découverte de médicaments et une forte demande des grands laboratoires pharmaceutiques stimulent la demande du segment.

L’apprentissage automatique aide à optimiser la thérapie en intégrant des données cliniques et biomédicales à des modèles informatiques. Il est utilisé pour créer des logiciels pour les thérapies combinées et tester les médicaments. L’apprentissage automatique offre un potentiel lucratif pour la découverte de médicaments et la médecine personnalisée.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de la découverte intelligente de médicaments est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de la découverte intelligente de médicaments étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que IBM Corporation, Microsoft Corporation, Google, NVIDIA Corporation, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Atomwise, Inc., Insilico Medicine, Exscientia, Bioage et Envisagenics, entre autres.

Perspectives régionales du marché de la découverte intelligente de médicaments :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats Arabes Unis

Afrique du Sud

Reste de MEA

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé

Tendances commerciales Tendances

régionales Tendances des

produits Tendances

d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

de l’industrie Segmentation

de l’industrie Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

technologique et de l’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de

l’entreprise Aperçu

Données financières

Paysage des produits

Perspectives stratégiques

