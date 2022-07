Taille du marché de la découverte de données, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2021-2030

La taille du marché mondial de la découverte de données devrait atteindre 30,35 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 15,6 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché de la découverte de données peut être attribuée au besoin de découvrir des données sensibles structurées et non structurées. Connaître les données des clients a une grande importance commerciale car les consommateurs sont essentiels aux entreprises numériques modernes. Les entreprises investissent beaucoup de temps à essayer de comprendre leurs consommateurs, d’abord grâce à la technologie Master Data Management (MDM) et plus récemment à l’aide d’analyses sophistiquées de données volumineuses. Cependant, à mesure que les entreprises augmentent le nombre de points de contact numériques au-delà du Web de bureau et incluent des appareils intelligents, des appareils portables, des assistants IA et l’IoT, les approches précédentes pour centraliser les données et combiner les connaissances deviennent moins viables. Actuellement, les données « s’infiltrent » facilement dans des référentiels de données structurés, semi-structurés et non structurés. Il se propage également dans les centres de données et le cloud, les mégadonnées, les lacs de données et de nombreuses autres applications internes et externes. Il y a des données clients partout, encodées dans une variété de méthodes et de langues. Par conséquent, la découverte de données est nécessaire pour trouver ces données.

Demander un échantillon gratuit (pour comprendre la structure complète de ce rapport [Résumé + TOC]) @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1157

Une tendance récente sur le marché est l’utilisation d’outils intelligents de découverte de données. L’utilisation de logiciels qui permettent la préparation, l’intégration et l’analyse via des visualisations de données interactives est la façon dont la découverte intelligente a une méthodologie automatisée et conviviale. Cela a permis à l’utilisateur professionnel typique de commencer à utiliser les données rapidement et intuitivement.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Inc., SAS Institute, Inc., Google, Amazon Web Services, Inc., MicroStrategy, Micro Focus, Thales.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le 28 juin 2022, BigID, qui est une plate-forme d’intelligence de données de premier plan qui permet aux organisations de connaître leurs données d’entreprise et de prendre des mesures pour la confidentialité, la sécurité et la gouvernance, a annoncé qu’elle avait rejoint le HPE GreenLake Marketplace, qui est un écosystème organisé de partenaires qui permet aux clients de déployer facilement des logiciels sur la plate-forme HPE GreenLake. Investisseur stratégique dans BigID via Hewlett Packard Pathfinder, la collaboration continue de HPE avec BigID libère plus de valeur et apporte plus d’informations sur les données d’entreprise que jamais auparavant.

Le segment des services devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption croissante des services de découverte de données. Les données d’entreprise hébergées dans divers appareils et systèmes de stockage sont accessibles aux employés, aux partenaires commerciaux et aux clients. Les données doivent être identifiées et catégorisées pour chaque entreprise afin de les sécuriser et d’en tirer des informations précieuses. Les entreprises peuvent identifier qui a accès et où se trouvent les données à l’aide de la détection des données, ainsi que pour identifier quelles données sont transmises, comment elles sont effectuées et sur quels canaux. De plus, les données peuvent être utilisées pour classer les données manuellement ou automatiquement, identifier les données sensibles, les catégoriser et suivre les ensembles. Il peut également être utilisé pour afficher des ensembles de données et les applications qui les utilisent, effectuer une gestion des risques et évaluer la conformité. Il peut également être utilisé pour respecter les directives de gestion et de sauvegarde des données en fonction de la situation et pour réduire la probabilité de migrations de données.

Le segment sur site devrait représenter une part de revenus relativement plus importante sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison d’une adoption accrue grâce au cryptage hautement sécurisé des données, à la visibilité complète des données et à la fonction de contrôle. Les entreprises ne veulent pas que les informations privées qu’elles traitent soient accessibles par des personnes ou des personnes non autorisées. Les solutions sur site permettent d’éviter cette possibilité. Les organisations sont responsables de sélectionner qui a accès et qui n’a pas accès à leur propre infrastructure de données, dont elles sont propriétaires. Lors de la sélection d’un fournisseur de cloud, les organisations sont tenues de signer un long contrat. Parfois, un seul accord lie une entreprise pour 10, 15 ans, voire plus. Lorsque vous utilisez des solutions sur site, ce n’est pas le cas. Les entreprises peuvent changer d’infrastructure chaque fois que nécessaire et sont complètement indépendantes. Les logiciels sur site peuvent également aider une entreprise à devenir plus adaptative.

Emergen Research offre une remise à durée limitée (prenez une copie à prix réduit maintenant) @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1157

Le segment BFSI devrait représenter une part de revenus robuste sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la découverte de mégadonnées par les banques. Les banques ont une rare opportunité de se réinventer grâce à l’utilisation des mégadonnées à un moment où la fidélité des clients diminue et la différenciation des produits s’amenuise. Selon l’enquête mondiale sur les services bancaires aux consommateurs d’EY, 40 % des consommateurs ont déclaré avoir « réduit leur dépendance à l’égard de leur banque en tant que principal fournisseur de services financiers et avoir fait appel à des prestataires non bancaires pour des services financiers sur une période de 12 mois ». En comprenant mieux leurs clients et prospects, les banques peuvent libérer de la valeur client et générer des opportunités lucratives.

Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, ce qui peut être principalement attribué à la forte concentration d’entreprises de la région, à l’adoption précoce de technologies de pointe et à des investissements majeurs dans des solutions basées sur le cloud. La nécessité d’augmenter la capacité de stockage s’est transformée en une opportunité pour toutes les grandes entreprises de la région en raison de l’augmentation continue des données et des applications associées. Le développement du haut débit mobile, la croissance rapide du cloud computing et l’analyse des mégadonnées stimulent la demande de nouvelles infrastructures de données et d’outils de découverte de données. De plus, à mesure que de plus en plus d’entreprises en Amérique du Nord adoptent l’informatique en nuage, des données plus efficaces et durables sont créées, ce qui stimule la croissance du marché.

Pour obtenir les principales solutions du marché, visitez le lien ci-dessous : https://www.emergenresearch.com/industry-report/data-discovery-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la découverte de données sur la base du composant, du mode de déploiement, vertical, et région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Solutions Services Services professionnels Services gérés



Perspectives du mode de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) sur Cloud public Cloud privé Cloud hybride



Perspectives verticales (chiffre d’affaires, USD Millions ; 2019-2030) Banque, services financiers et assurance (BFSI) Gouvernement Santé et sciences de la vie détail Fabrication Médias et divertissement Télécommunications et technologies de l’information Transport et logistique Autres secteurs verticaux



Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographies @ https ://www.emergenresearch.com/industry-report/data-discovery-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2022-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagnede Uni France Italie Espagne Suède BENELUX l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Des exigences personnalisées peuvent être demandées pour ce rapport [Personnalisation disponible ]@ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1157

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché de la découverte de données :

Le rapport comprend un aperçu du marché de la découverte de données ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie de la découverte de données.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez plus de rapports de recherche Emergen sur

facial recognition market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/facial-recognition-market

parking management market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/parking-management-market

digital workplace market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/digital-workplace-market

enterprise data management market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/enterprise-data-management-market

location analytics market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/location-analytics-market

air treatment market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/air-treatment-market

blockchain supply chain market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/blockchain-supply-chain-market

food vacuum machine market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-vacuum-machine-market

hybrid operating room market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/hybrid-operating-room-market