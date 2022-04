Taille du marché de la cybersécurité 2022 par part de l’industrie, principales conclusions, profils d’entreprise, stratégie de croissance, technologies en développement, opportunités d’investissement et prévisions par régions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de la cybersécurité contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la cybersécurité par région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol273

La taille du marché mondial de la cybersécurité était de 125,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 299,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. En outre, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2023. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Facteurs influençant le marché

Les solutions de cybersécurité sont essentielles pour toute organisation pour détecter, surveiller, contrer et signaler les cybermenaces. Ainsi, le volume croissant de données en ligne fera avancer le marché de la cybersécurité.

Le déploiement croissant de plates-formes basées sur le cloud contribuera à la croissance du marché de la cybersécurité. En outre, la tendance croissante de l’IoT, du BYOD, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché de la cybersécurité.

L’augmentation des cas de cybercrimes propulsera le marché mondial de la cybersécurité tout au long de la période de prévision. En outre, un nombre croissant de lancements de produits et de partenariats accélérera la croissance du marché de la cybersécurité. Par exemple, Check Point Software Technologies a annoncé que la société finançait l’amélioration des capacités locales de cloud géolocalisé en Inde. En outre, NASSCOM et AICTE ont signé un pacte avec Cisco en février 2021. Le partenariat vise à introduire un programme de stages virtuels axé sur la cybersécurité en Inde.

Le manque de professionnels de la cybersécurité peut limiter la croissance du marché mondial de la cybersécurité au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 est apparue comme une opportunité bénéfique pour la croissance du marché mondial de la cybersécurité. En raison de la pandémie, la demande de services de cybersécurité a augmenté afin d’empêcher les organisations de voler des données. En outre, l’augmentation soudaine du volume de données en ligne et le déplacement important vers les opérations en ligne ont contribué à la croissance du marché mondial de la cybersécurité.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol273

Analyse régionale

Le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide, en raison du nombre croissant de cybermenaces et des politiques favorables des gouvernements. Les cyberattaques croissantes en Chine ont incité le gouvernement à renforcer ses capacités défensives. En outre, l’augmentation des données en ligne et le déploiement croissant de plates-formes basées sur le cloud contribueront à la croissance du marché mondial de la cybersécurité au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

Société IBM

Microsoft

BAE Systems, Inc.

Check Point Software Technology Ltd.

Réseaux F5, EMC Corporation

FireEye, Inc.

Propoint Inc.

Automate Sophos

Fortinet, Inc.

Cisco Systems Inc.

Société Symantec

Réseaux Juniper

Palo Alto Networks, Inc.

Qualys Inc

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la cybersécurité se concentre sur les composants, la sécurité, le déploiement, l’utilisation finale et la région.

Par composants

Solution

Renseignements sur les menaces

Chiffrement

Violation des données

Management des menaces unifiées

Sécurité du pare-feu

IDP/IDS

reprise après sinistre

Déni de service distribué

Les autres

Prestations de service

Conception et intégration

Évaluations des risques et des menaces

Assistance et entretien

Les autres

Par type de sécurité

Sécurité Internet

Sécurité infonuagique

Les autres

Par déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Par industries d’utilisation finale

BFSI

Médical

Télécom

Fabrication

Transport

Les autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol273

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol273

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél. : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/