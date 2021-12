Taille du marché de la cyberguerre 2021 avec données nationales clés, partage des tendances de l’industrie, analyse régionale, examen, profil des principaux acteurs, statistiques et croissance jusqu’en 2028

Leader de l’innovation sur le marché de la cyber-guerre fournit des statistiques vitales exclusives associées aux moteurs, aux contraintes, aux opportunités et aux lancements de nouveaux produits. Le rapport étudie la part de marché mondiale de la cyberattaque, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente. Le rapport sur le marché de la cyberguerre présente des segments clés, notamment les canaux de vente, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats et la conclusion de la recherche, l’annexe et la source de données.

Le marché mondial de la cyberguerre est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Amérique du Nord était en tête du marché avec une part substantielle des revenus, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. L’Amérique du Nord est l’une des régions à la croissance la plus rapide en termes de développement technologique. Au cours des dernières années, la région a connu une adoption importante de solutions de cyberguerre dans tous les secteurs. La région Amérique du Nord contribue à la plus grande part de marché sur le marché mondial de la cyberguerre. En termes de revenus, on estime qu’il continuerait de dominer le marché mondial de la cyberguerre tout au long de la période de prévision de 2021 à 2028. L’adoption de la technologie de la cyberguerre est très élevée aux États-Unis.

Le marché mondial de la cyberguerre est segmenté en fonction de la technologie, du type, de l’application et de la géographie. Le marché mondial de la cyberguerre est segmenté en fonction des applications. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en défense, gouvernement, aérospatiale, patrie, entreprise et autres. Le marché, en fonction des applications, est segmenté en commercial, industriel et résidentiel. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste de la MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la cyberguerre

La pandémie de COVID-19 a frappé presque toutes les industries à travers le monde au cours de l’exercice 2020 en raison des mesures de verrouillage imposées par divers pays, qui ont perturbé la chaîne d’approvisionnement de différentes industries et généré un écart de demande et d’offre dans différentes industries. Cependant, le marché devrait retrouver sa croissance d’ici le deuxième trimestre 2022, selon l’étude de recherche.

Une augmentation des dépenses de défense pour améliorer l’efficacité, l’efficience et la capacité de cybersécurité du gouvernement devrait être le facteur clé de la mise en œuvre de systèmes de cyberguerre dans toutes les régions géographiques. L’agenda tel que la modernisation de l’infrastructure informatique du gouvernement, l’amélioration des installations détériorées et la réduction des cyber-vulnérabilités devraient en outre stimuler le marché au cours de la période de prévision. Ainsi, la pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché de la cyberguerre en Amérique du Nord.

