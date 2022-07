Taille du marché de la cryothérapie, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2030

La taille du marché mondial cryothérapie était de 6,34 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 8,37 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante de la cryothérapie pour le traitement des affections dermiques non cancéreuses est un facteur crucial qui stimule la croissance des revenus du marché.

La cryothérapie consiste à congeler une partie ou la totalité du corps, ou même des régions localisées spécifiques du corps des patients souffrant d’affections cutanées, telles que des verrues, des grains de beauté ou des lésions précancéreuses, et même différents types de cancers, notamment le rétinoblastome, le cancer de la prostate, le cancer du foie et cancer du col de l’utérus. L’utilisation croissante de la cryothérapie pour la gestion de la douleur devrait également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/906

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

eRAD, Hologic, Inc., RamSoft, Inc., General Electric Company, Carestream Health, DeepTek, Volpara Health Limited, Qlarity Imaging, Therapixel, and Lunit Inc., Others

cryothérapie du corps entier implique l’utilisation d’une température ultra-froide qui peut provoquer des réponses hormonales physiologiques et la libération d’adrénaline, de noradrénaline et d’endorphines. Cela a le potentiel de bénéficier aux personnes souffrant de troubles de l’humeur tels que l’anxiété et la dépression. Selon des études, la cryothérapie corps entier s’est avérée bénéfique dans les traitements à court terme pour les deux conditions médicales, ce qui devrait accroître l’adoption de la cryothérapie au cours de la période de prévision et contribuer à la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du rapport

Le segment de la gestion de la douleur devrait enregistrer un taux de croissance des revenus très stable au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante des douleurs articulaires et musculaires chez les personnes âgées ainsi qu’au lancement de solutions avancées de cryothérapie pour la gestion de la douleur. Les patients souffrant d’arthrite, de tendinite, de genou du coureur et de lombalgie utilisent régulièrement la cryothérapie pour soulager la douleur et ralentir la transmission de la douleur à leur cerveau.

Les revenus du segment des cryochambres devraient enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. La demande croissante de chambres cryogéniques dans les centres d’entraînement sportif, les spas et les salons de beauté devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment. Récemment, des entreprises ont collaboré avec des gymnases et des centres de fitness pour installer des chambres cryogéniques afin de soulager la douleur post-exercice et de réduire les blessures sportives.

Le segment des hôpitaux devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Les préférences croissantes des patients atteints de cancer et de diverses affections dermatologiques pour se faire soigner dans les hôpitaux en raison de la disponibilité des équipements ainsi que des prestataires de soins de santé, des infirmières et des services ambulatoires stimulent la croissance des revenus de ce segment. En outre, le nombre croissant d’investissements dans les soins de santé et l’augmentation des dépenses de santé sont d’autres facteurs qui devraient soutenir la croissance des revenus entre 2022 et 2030.

Le marché nord-américain devrait représenter une part de revenus nettement plus importante que les autres marchés régionaux en raison de développement des infrastructures de santé et augmentation de la prévalence du cancer de la prostate dans les pays de la région. Les statistiques de l’American Cancer Society (ACS) estiment qu’environ 268 490 nouveaux cas de cancer de la prostate et 34 500 décès devraient survenir aux États-Unis en 2022. Les innovations dans les équipements de cryothérapie ainsi que le nombre croissant de cliniques de cryothérapie sont des facteurs qui devraient contribuer à croissance des revenus du marché de la cryothérapie en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Le 21 juin 2021, Medtronic plc. a annoncé que la famille Arctic Front de cathéters cardiaques de cryoblation a reçu une autorisation élargie de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique symptomatique récurrente en tant qu’alternative au traitement antiarythmique (AAD) en tant que première stratégie de contrôle du rythme. L’indication élargie est basée sur les résultats de STOP AF First, qui est une recherche prospective multicentrique randomisée qui a approuvé la méthode de cryoablation de Medtronic comme étant plus efficace que le traitement AAD pour éviter la récurrence de l’arythmie auriculaire.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/906

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la cryothérapie en fonction des services, des appareils, des applications, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des services (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Cryothérapie du corps entier Thérapie Immersion dans l’eau froide Cryothérapie partielle du corps cryochirurgie



Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Cryochamber Cryogun Cryoprobes pulvérisation tissulaire Sondes de contact Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Étiquettes cutanées, Verrues et taches brunes Cancer utérus Prostate Foie Os Rétinoblastome Carcinome Taupes précancéreux Gestion de la douleur Polyarthrite rhumatoïde Autres



Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/cryotherapy-market

End-Use Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030) Hôpitaux Cryothérapie Cliniques Spas et centres de remise en forme Autres



Perspectives régionales (Revenu, USD Billion; 2019-2030) ) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du Moyen-Orient et Afrique



TOC of le rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/906

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @

Canned Tuna Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/canned-tuna-market

HR Analytics Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/hr-analytics-market

Antifungal Drugs Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/antifungal-drugs-market

Polyphthalamide Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/polyphthalamide-market

Data Discovery Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/data-discovery-market

Smart and Solar Flower Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-and-solar-flower-market

Carbon Steel Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/carbon-steel-market

Condom Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/condom-market

Cannabis Cultivation Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/cannabis-cultivation-market

Nebulizers Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/nebulizers-market