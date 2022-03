Taille du marché de la criminalistique numérique, analyse des tendances, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions jusqu’en 2028

Marché de la criminalistique numérique rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché de la criminalistique numérique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 977 113,99 milliers de dollars. d’ici 2028.

La criminalistique numérique fait référence à une branche de la science médico-légale qui se concentre sur l’identification, l’acquisition, le traitement, l’analyse et la communication de données stockées électroniquement. Les preuves électroniques sont une composante de presque toutes les activités criminelles, et le soutien à la criminalistique numérique est crucial pour les enquêtes des forces de l’ordre. La criminalistique numérique consiste à collecter des preuves électroniques à partir de diverses sources, telles que des ordinateurs, des smartphones, un stockage à distance, des systèmes aériens sans pilote et des équipements embarqués. La méthodologie généralement suivie comprend l’extraction de données à partir des preuves électroniques, leur transformation en renseignements exploitables et la présentation des conclusions de l’accusation.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la criminalistique numérique sont la montée en flèche des applications des appareils IoT, l’accent accru mis sur la numérisation des entreprises et l’augmentation des cas de cyberattaques et d’activités frauduleuses. D’énormes investissements par des organisations et des entreprises dans l’industrie 4.0 créent des opportunités pour la croissance du marché. Le niveau élevé de cryptage dans les nouvelles applications mobiles constitue le principal obstacle au marché de la criminalistique numérique. L’évolution rapide de la technologie rend difficile la lecture des preuves numériques et constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la criminalistique numérique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de la criminalistique numérique et taille du marché

Le marché de la criminalistique numérique est segmenté en fonction du composant, du type, de l’application, de l’industrie, du mode d’achat et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en matériel, logiciels et outils et services. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché, car la criminalistique numérique dépend de preuves sous forme de bits et d’octets pour une analyse de cas. Les bits et les octets résident sur le support de stockage d’un appareil numérique, et les données sont collectées et restaurées grâce à l’utilisation d’outils matériels, ce qui en fait une composante essentielle du marché.

Sur la base du type, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en criminalistique informatique, criminalistique des réseaux, criminalistique des appareils mobiles, criminalistique des bases de données, criminalistique des e-mails, criminalistique des logiciels malveillants, criminalistique des drones, criminalistique automobile et autres. En 2021, le segment de l’informatique judiciaire devrait dominer le marché, car les ordinateurs sont généralement utilisés pour la plupart des opérations essentielles, ce qui en fait une source d’informations pour l’enquête numérique. La plupart des produits disponibles pour les forces de l’ordre, qu’ils soient open source ou commerciaux, se concentrent sur la criminalistique des ordinateurs et des appareils mobiles, car ces deux branches sont répandues.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel, conflits du travail, enquêtes sur les fraudes, utilisation inappropriée d’Internet et du courrier électronique sur le lieu de travail, affaires liées à la contrefaçon, enquêtes sur les faillites, problèmes concernant le conformité réglementaire et autres. En 2021, le segment des enquêtes sur les fraudes devrait dominer le marché car il y a eu une augmentation rapide des activités de fraude dans le monde.

Sur la base de l’industrie, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en gouvernement et défense, banque, services financiers et assurance, télécommunications et informatique, vente au détail, transport et logistique , soins de santé, médias et divertissement, cabinets d’avocats et autres. En 2021, le segment du gouvernement et de la défense devrait dominer le marché car pour lutter contre la criminalité électronique et collecter des preuves numériques pertinentes pour tous les crimes, les forces de l’ordre intègrent la collecte et l’analyse de preuves numériques, et pour cela, l’utilisation de la criminalistique numérique a augmenté dans le secteur gouvernemental et de la défense.

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en achat groupé et individuel. En 2021, le segment des achats groupés devrait dominer le marché, car la criminalistique numérique implique plusieurs étapes telles que la saisie, la collecte, la récupération, l’analyse et le stockage des données. À ces fins, divers outils matériels et logiciels doivent être incorporés, et l’achat groupé de ces outils est donc plus répandu.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la criminalistique numérique est segmenté en distributeurs tiers, ventes au détail, ventes en ligne et autres. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché car les distributeurs tiers ont une présence plus large sur le marché, ce qui offre une meilleure expérience au client à un coût raisonnable. En outre, il dispose également de multiples sources de contacts et peut fournir les outils selon les besoins.

Analyse au niveau des pays du marché mondial de la criminalistique numérique

Le marché mondial de la criminalistique numérique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type, application, industrie, mode d’achat et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la criminalistique numérique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud.

En 2021, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la criminalistique numérique, car la région compte un grand nombre d’acteurs dominants qui gagnent des revenus élevés sur le marché. De plus, les forces de l’ordre utilisent des solutions de criminalistique numérique pour réduire la prévalence de la cybercriminalité.

Les États-Unis représentaient une part maximale du marché de la criminalistique numérique en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs dominants et locaux dans la région. Le Royaume-Uni représente le deuxième plus grand marché car la région compte un grand nombre d’organisations publiques et privées sujettes aux attaques de logiciels malveillants et aux cybercrimes. La Chine est classée troisième car il existe un nombre élevé d’escroqueries aux paiements numériques et de problèmes bancaires numériques qui ont conduit à un besoin croissant d’enquêtes numériques.

La section par pays du rapport sur le marché de la criminalistique numérique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante de criminalistique numérique

Le marché mondial de la criminalistique numérique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements de scénarios réglementaires et leur impact sur le marché de la criminalistique numérique. Les données sont disponibles pour l’année historique 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Digital Forensics

Le paysage concurrentiel du marché de la criminalistique numérique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la criminalistique numérique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la criminalistique numérique sont Cellebrite, MSAB, Oxygen Forensics, Digital Forensics Corporation, Digital Detective Group Limited, Barracuda Networks, Inc., Open Text Corporation, LogRhythm, Inc., Kroll, LLC, Magnet Forensics, NUIX, CY4OR Legal Limited, Flatworld Solutions Pvt. Ltd., Fire Eye, Inc., Coalfire, Paraben Corporation, iDiscovery Solutions, Inc., PT&C Forensic Consulting Services PA, Grayshift, LIFARS, Passware, Cado Security, TCS Forensics, PwC, Exterro, Inc, IBM Corporation, ADF Digital Forensics , Binary Intelligence, LLC, KLDiscovery et Optiv Security Inc., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En août 2021, Cellebrite a annoncé le regroupement de ses activités avec TWC Tech Holdings II Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale. En conséquence, la société de la moissonneuse-batteuse a opéré sous le nom de Cellebrite et a commencé à négocier sur le Nasdaq le 31 août 2021. Cela a ouvert de nombreuses opportunités pour la société sur le front du cycle de vie des enquêtes pour construire une position de leader de l’industrie et continuer à fournir des solutions précieuses à notre large et la croissance de la clientèle. Cela a renforcé la position de l’entreprise sur le marché de la criminalistique numérique

En janvier 2020, FireEye, Inc. a acquis CloudVisory, une société fournissant des solutions de visibilité continue, de conformité et de gouvernance des politiques de sécurité pour les actifs multicloud et de centre de données. L’acquisition a permis à l’entreprise d’ajouter des fonctionnalités de sécurité de charge de travail cloud à FireEye Helix et a offert aux clients une plate-forme d’opérations de sécurité intégrée pour la sécurité du cloud et des conteneurs. Cela a amélioré les offres de l’entreprise avec des informations sur le paysage des menaces.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché de la criminalistique numérique grâce à une gamme de produits élargie.

