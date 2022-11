Taille du marché de la crème glacée à base de plantes, part, potentiel de croissance, idées de développement, principaux fabricants, analyse et prévisions de l’industrie 2029

Le rapport sur le marché de la crème glacée à base de plantes donne un avantage concurrentiel et surpasse la concurrence. L’équipe DBMR vise à fournir le rapport d’analyse de marché le plus pertinent, exclusif, raisonnable et admirable en fonction des besoins de l’entreprise. Ces stratégies comprennent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui augmentent leur empreinte sur ce marché. Le rapport évalue également le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Le rapport d’étude de marché sur la crème glacée à base de plantes aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Analyse de marché et informations sur le marché des glaces végétales

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la crème glacée à base de plantes était évalué à 2 606,6 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 27 915,97 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 34,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

La crème glacée à base de plantes, également connue sous le nom de crème glacée végétalienne, peut vous aider à perdre du poids, à réduire votre risque de maladie cardiovasculaire et à améliorer la texture de votre peau. Il est fabriqué à partir de lait de soja, de lait de coco, de lait d’amande, de lait de cajou et d’autres ingrédients obtenus à partir de plantes. Il vient dans une variété de saveurs, y compris le chocolat, l’orange, la noix de coco, le caramel au beurre , la fraise et autres.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Origine du produit (à base de lait de coco, à base de lait de soja, à base de lait d’amande, à base de lait de cajou, à base de lait de riz), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, Proximité, Magasins diététiques, Magasins spécialisés), Conditionnement (Bouteille, Sachet/Sachet), Saveur (haricots, noix, fruits, herbes, autres), forme (mélanges, singles) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couvert Cr. Hansen Holding A/S (Danemark), Yakult Honsha Co., Ltd (Japon), Nestlé (Suisse), DuPont (États-Unis), MORINAGA & CO., LTD (Japon), BioGaia AB (Suède), Protexin (Royaume-Uni ), Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni), DANONE (France), Yakult USA Inc. (États-Unis), Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis), UAS Laboratories (États-Unis), Goerlich Pharma GmbH (Allemagne), SANZYME BIOLOGICS PVT. LIMITÉ. (Inde), DSM (Pays-Bas), NutraScience Labs (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Winclove Probiotics (Pays-Bas), Probi (Suède) Opportunités La popularité croissante de ces produits devrait stimuler la demande dans les années à venir.

Augmentation des ventes de glaces végétales, notamment via les canaux en ligne

Disponibilité d’une grande variété de saveurs de crème glacée à base de plantes

Étendue du marché et marché de la crème glacée à base de plantes

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des glaces à base de plantes sont Nobó., SNOWFLAKE LUXURY GELATO, Moowing, BLISS UNLIMITED, Ben & Jerry’s Homemade, Inc., BOOJA-BOOJA, Jollyum, HappyCow’s Healthy Eating Guide, Tofutti Brands, Inc. . ., NADAMOO, Hain Celestial, IMURAYA GROUP CO., LTD, Unilever, Tofutti Brands, Inc, General Mills Inc, KLEINS ICE CREAM, Jollyum, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des glaces végétales

Le marché de la crème glacée à base de plantes est segmenté en fonction de la source du produit, du canal de distribution, de l’emballage, de la saveur et de la forme. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Formulaire

mélanges

Individuel

origine du produit

A base de lait de coco

A base de lait de soja

A base de lait d’amande

lait de cajou

Riz au lait

Goûter

Des haricots

Noix

des fruits

Herbes

Les autres

Type d’emballage

Baignoire

Sac/Sachet

Canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins d’aliments naturels

Magasins spécialisés

Chance

L’augmentation des ventes de glaces végétales, principalement via des plateformes en ligne, car les détaillants en ligne proposent une grande variété de glaces végétales, accélérera le taux de croissance du marché des glaces végétales.

restriction

Cependant, la préoccupation croissante concernant la teneur élevée en sucre et en matières grasses du produit réduira le taux de croissance du marché. De plus, l’impact négatif du COVID-19 sur la production et la chaîne d’approvisionnement entravera la croissance globale du marché des glaces végétales. En outre, la disponibilité de substituts et l’entrée de nouveaux acteurs présenteront des défis supplémentaires pour le marché de la crème glacée à base de plantes au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Ce rapport sur le marché de la crème glacée à base de plantes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la crème glacée végétale, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

