Taille du marché de la construction, opportunités, tendances, facteurs de croissance, analyse des revenus, pour 2020-2027

mondial du marché atteint 12 639,41 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’urbanisation rapide avec l’augmentation de la population mondiale devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché de la construction dans une large mesure au cours de la période de prévision. Cette croissance régulière des revenus peut être attribuée à l’augmentation de la population en Asie-Pacifique dans des pays tels que l’Inde et la Chine, entre autres, et au besoin croissant d’infrastructures et de projets résidentiels et commerciaux. La demande croissante de maisons plus respectueuses de l’environnement avec une empreinte carbone plus faible ainsi que des espaces verts ouverts devrait augmenter la croissance du marché mondial de la construction à l’avenir. La sensibilisation croissante des investisseurs à la protection de l’environnement met l’accent sur les matériaux de construction et la conception de maisons plus écologiquement viables. Le marché mondial de la construction connaît une croissance rapide avec une démographie de jeunes travailleurs aspirant à posséder leur propre maison. L’augmentation des dépenses publiques et des investissements pour améliorer les infrastructures nationales et soutenir la croissance économique stimule la croissance du marché de la construction, en particulier dans les pays en développement.

Cependant, le coût variable des matières premières d’un pays à l’autre rend difficile pour les entreprises de construction d’utiliser des produits standardisés dans le même budget dans différents pays, ce qui est un facteur majeur qui devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché de la construction au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

China State Construction Engineering Co., Ltd., Al Habtoor Group LLC, Larsen & Toubro Ltd., Bauer Group Ltd., China Communications Construction Group Ltd., Skanska AB, Vinci SA, Actividades de Construcción Y Servicios SA, Bechtel Corporation et Samsung C&T Corporation.

Le dernier rapport de recherche mis à jour sur le marché mondial de la construction couvre un aperçu complet du marché de la construction , la situation économique future, la cartographie du paysage concurrentiel, les tendances de l’offre et de la demande et l’analyse de la production et de la consommation. Le rapport couvre également l’influence de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la construction. La pandémie a affecté de manière dynamique tous les aspects de la vie à l’échelle mondiale, ainsi que des changements drastiques dans l’économie et les conditions du marché. Le rapport couvre le scénario de marché actuellement fluctuant ainsi que l’évaluation actuelle et future de l’impact du COVID-19. Le rapport comprend les données historiques, la présentation de la société, la situation financière et les informations nécessaires sur les nouveaux acteurs clés du marché.

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment de la planification et de l’aménagement du territoire devraient augmenter à un TCAC considérablement robuste au cours de la période de prévision. La demande croissante pour une utilisation optimale des ressources disponibles ainsi que la nécessité d’envisager l’état futur de la propriété devraient stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

La demande croissante de grands projets commerciaux, résidentiels et d’infrastructure en raison de la croissance rapide des économies devrait favoriser la croissance des revenus du segment des machines de manutention. L’automatisation croissante des machines de manutention dans le but de les contrôler à distance est un facteur clé qui devrait augmenter la croissance des revenus du segment des machines de manutention sur le marché de la construction au cours de la période de prévision.

Des facteurs tels que l’augmentation de la population ainsi que la présence solide d’acteurs majeurs en Asie-Pacifique devraient stimuler la croissance du marché de la construction dans la région au cours de la période de prévision.

En termes de part de revenus, le segment résidentiel devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de projets résidentiels avec une jeune population active aspirant à acheter ou à louer des maisons par eux-mêmes.

Pour une meilleure compréhension, le rapport divise davantage le marché en segments clés tels que les types de produits et le spectre d’applications. Le rapport propose également des estimations sur le segment et le sous-segment qui devraient croître à un rythme rapide et les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus des segments au cours de la période de prévision de 2021-2028.

Emergen Research a segmenté le marché de la construction en fonction du type, du bâtiment, des engins de chantier, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Construction

Génie lourd et génie civil

Entrepreneurs spécialisés

Aménagement du territoire et développement

Perspectives du bâtiment (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

résidentiel Perspectives des machines de construction de bâtiments

affaires

résidentiels (chiffre

Bâtiment

non

d’

,milliards ; 2018-2028)

Logement

Santé

Industrie

Infrastructure

Commercial

Éducation

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique de marché du marché de la construction. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la construction, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la construction.

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché de la construction répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quels sont les moteurs du marché Construction?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Construction ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de Construction?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

