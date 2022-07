Taille du marché de la construction modulaire, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse des revenus et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la construction modulaire devrait atteindre 191,62 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de logements abordables et l’augmentation des investissements dans le développement d’infrastructures commerciales et de soins de santé devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Selon les enquêtes de l’industrie, la construction modulaire offre une réduction de temps de 30 à 50 % par rapport à la contrepartie conventionnelle. Le marché devrait connaître un regain d’intérêt de la part de l’industrie de la construction et du bâtiment en raison de l’accent croissant mis sur la sécurité, l’efficacité et la productivité au travail, ainsi que sur la réduction des coûts et du temps associés aux activités de construction. Le Royaume-Uni figure parmi les leaders du marché en raison de son taux d’adoption élevé. On estime que les investissements massifs en cours dans le développement de logements résidentiels, l’accent renouvelé sur la modernisation des infrastructures de santé et la pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée stimuleront le marché du pays au cours des prochaines années.

Dans des pays comme le Canada, la Finlande et la Suède, des journées plus courtes et des conditions climatiques extrêmement froides entravent les méthodes de construction traditionnelles. Par conséquent, la construction modulaire s’est imposée comme une alternative rationnelle aux méthodes traditionnelles. En 2018, environ 85 % des nouvelles maisons en Suède étaient construites selon des méthodes de construction modulaires. En outre, la difficulté à disposer des finances, le manque de perception des consommateurs et la sensibilisation à la qualité sont quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance du marché. De plus, la menace d’un ralentissement économique sur des marchés clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine devrait être le principal obstacle à la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

L’industrie mondiale de la construction, autrefois florissante grâce à la construction commerciale et résidentielle aux États-Unis et en Chine, a été affectée par l’arrêt des activités de construction dans toutes les économies. On estime que l’industrie de la construction aux États-Unis subira un coup dur en raison du verrouillage imposé par le gouvernement pendant le COVID-19, qui devrait être aggravé par les pressions de financement qui en résultent en raison du non-respect des délais d’achèvement et de la chaîne d’approvisionnement. problèmes.

Les principaux participants sont Laing O’rourke, Red Sea Housing, Atco, Bouygues Construction, Vinci, Skanska AB, Algeco Scotsman, Kleusberg GmbH & Co. Kg, Kef Katerra et Lendlease Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

soit le type de matériau utilisé, l’option modulaire permet de tirer parti d’un contrôle qualité amélioré, d’économies d’échelle et d’une vitesse plus rapide, ce qui en fait une option de plus en plus attrayante. De plus, la construction modulaire permet une diminution substantielle de la production de déchets, ce que ses homologues traditionnels ne parviennent pas à fournir.

Parmi le segment Type du marché de la construction modulaire, actuellement, le bâtiment permanent est en tête du marché, et il continuera de dominer le marché avec un TCAC estimé à 6,5 % sur la période de prévision. Des facteurs tels que le contrôle de haute qualité par rapport à la construction sur site et le besoin croissant de solutions de logement abordables et permettant de gagner du temps stimuleront le marché dans cette région.

L’adoption croissante de méthodes de construction modulaires pour répondre à la demande croissante de logements est rentable et respectueuse de l’environnement en raison de la réduction des déchets et de l’efficacité des processus en usine. Cependant, une idée préconçue des consommateurs résidentiels selon laquelle les bâtiments modulaires ne peuvent pas supporter les catastrophes naturelles et qu’ils ont comparativement une durée de vie plus courte est susceptible d’agir comme un obstacle à la croissance du marché.

Parmi le segment régional de ce marché, on estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé de 6,7% au cours de la période de prévision en raison des investissements considérables dans le secteur des infrastructures, et un nombre croissant de nouvelles unités de logement stimulent la demande de construction modulaire dans ce Région.

Les économies émergentes comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis connaissent une forte demande de constructions non résidentielles et résidentielles. L’urbanisation rapide dans ces pays exige une construction abordable et plus rapide de bâtiments et d’installations sans compromis sur des motifs de qualité. De plus, l’augmentation des investissements publics dans le développement des infrastructures offre un potentiel de croissance du marché dans ces régions.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché de la construction modulaire en fonction du type, du matériau, de l’utilisateur final et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Permanent

Relocatable

Material Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Préfabriqué Béton

Acier

Bois

Plastique

Autres

Perspectives pour l’utilisateur final (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Logement

Commercial

Santé

Education

Industriel

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

du Moyen-Orient et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Analyse régionale

Le rapport offre un aperçu clair de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne les régions où le marché a déjà établi sa proéminence. En outre, il analyse les régions clés pour le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances et les demandes régionales et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Les segments d’analyse régionale proposent également une analyse par pays pour offrir une vue panoramique du marché.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par les principaux acteurs commerciaux, par type, application et étendue du marché du marché mondial Construction modulaire

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris un aperçu de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur la personnalisation du rapport, contactez-nous et nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins.

