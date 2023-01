Taille du marché de la colonne de direction automobile, croissance 11,00%, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || COBO (Chine), DENSO CORPORATION. (Japon), Eaton. (Irlande),FLAMING RIVER INDUSTRIES

Le marché de la colonne de direction automobile est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les principaux aspects du marché Colonne de direction automobile. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché de la colonne de direction automobile. Grâce à une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché de la colonne de direction automobile. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché Colonne de direction automobile.

Les principaux acteurs du marché Colonne de direction automobile sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché de la colonne de direction automobile. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché de la colonne de direction automobile. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché Colonne de direction automobile.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché Colonne de direction automobile :

COBO (Chine), DENSO CORPORATION. (Japon), Eaton. (Irlande),FLAMING RIVER INDUSTRIES, INC. (États-Unis),Fujikiko Co.,Ltd. (Washizu), HELLA GmbH & Co. KGaA (Allemagne), JTEKT Corporation. (Japon),Kongsberg Automotive (Suisse),Leopold Kostal GmbH & Co. KG (États-Unis),Mando Corp. (Corée du Sud),marimbaauto. (Canton), NSK Ltd. (Japon), Pailton Engineering (États-Unis), thyssenkrupp AG (Allemagne), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)

Le rapport complet sur le marché de la colonne de direction automobile aide à obtenir des tendances précieuses, un aperçu du comportement des consommateurs et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats des études de marché, offrant aux utilisateurs un outil d’analyse de données pour créer des stratégies exploitables à partir d’une gamme d’informations axées sur les consommateurs. Avec un tel document de marché, les entreprises peuvent être rendues plus intelligentes et plus efficaces qui répondent finalement aux besoins du public cible et qui conduisent à accélérer considérablement le succès commercial. Un rapport d’étude de marché international sur la colonne de direction automobile fonctionne le mieux pour fournir une vue holistique du marché.

Dynamique du marché mondial de la colonne de direction automobile

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Normes strictes d’efficacité énergétique pour stimuler la demande de systèmes de direction à assistance électrique

Plusieurs gouvernements à travers le monde ont introduit des réglementations strictes en matière d’émigration et de frugalité énergétique pour les véhicules. Des organismes de réglementation tels que la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, le Conseil international sur les transports propres (ICCT) en Europe et d’autres associations ont appliqué des réglementations sur la position des lignes. Ces réglementations indiquent une limite d’émigration moyenne qui doit être maintenue par les équipementiers automobiles. Les systèmes de direction assistée à assistance électrique sont plus légers et ont une structure moins complexe que les systèmes de direction hydrauliques traditionnels. De plus, comme il n’y a pas d’énergies impliquées, elles sont également plus faciles à entretenir pour les possesseurs d’automobiles. Selon le département américain de l’énergie (DOE), dans des conditions idéales, les systèmes EPS peuvent augmenter l’efficacité énergétique de 2 à 4, diviser par plus de 6 la consommation d’énergie et diminuer les émigrations de CO2 de 8g/km. Les estimations montrent que les systèmes EPS ont permis d’économiser près de 3 milliards de gallons d’essence depuis 1999 (Source Nexteer Automotive). Ces systèmes n’utilisent de l’énergie que lorsque l’autobus tourne, contrairement aux systèmes hydrauliques qui pompent le fluide en permanence pendant que la machine est en marche. Il en résulte directement une augmentation de la frugalité énergétique. La pénétration de la direction assistée électrique est la plus élevée dans la région européenne, suivie par l’Amérique du Nord et l’Asie-Océanie indépendamment. Il en résulte directement une augmentation de la frugalité énergétique. La pénétration de la direction assistée électrique est la plus élevée dans la région européenne, suivie par l’Amérique du Nord et l’Asie-Océanie indépendamment. Il en résulte directement une augmentation de la frugalité énergétique. La pénétration de la direction assistée électrique est la plus élevée dans la région européenne, suivie par l’Amérique du Nord et l’Asie-Océanie indépendamment.

Adoption du système de direction assistée

Le commerce automobile est passé des systèmes de direction manuels, qui utilisent uniquement des liaisons mécaniques comme la crémaillère et le pignon, au système de direction. Le système de direction manuelle a des limitations liées à la mobilité et à la puissance de carburant de l’automobile. Cependant, le système de direction de capacité a des éléments mécaniques et électroniques qui assistent la conduite et améliorent en même temps la puissance du véhicule. Par conséquent, le système de direction des capacités a été largement accepté dans le monde entier. l’augmentation de l’adoption du système de direction est responsable de l’augmentation de la demande de système de direction dans le commerce automobile.

Des opportunités:

Utilisation de systèmes de direction assistée électrique dans les véhicules utilitaires

La direction assistée électrique est actuellement utilisée dans les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux légers et a une présence limitée dans les véhicules lourds. Avec les progrès de la technologie, les systèmes EPS (direction assistée électrique) pourraient avoir une meilleure capacité de charge et être également utilisés dans les véhicules commercialisables. Actuellement, les systèmes HPS dominent le membre des véhicules commercialisables en raison de leur capacité de chargement avancée par rapport aux systèmes de direction assistée électrique. Les systèmes HPS tirent leur énergie de la machine, ce qui diminue l’efficacité énergétique. Analyse régionale du marché Colonne de direction automobile:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Latin America: (Mexico, Brazil, Argentina, Colombia)

Middle East & Africa: (Turkey, Saudi Arabia, UAE)

Recent Developments

In October 2020, Nexteer launched High- Affair Electric Power Steering (EPS) that delivers advanced safety and comfort features as well as enhanced energy effectiveness for heavy- duty exchanges and light marketable vehicles.

In September 2020, Schaeffler Group blazoned a development cooperation with Robert Bosch Automotive Steering GmbH, a attachment of Robert Bosch GmbH, to expand its intelligent hinder wheel steering (iRWS) portfolio.

En mai 2020, Koyo Canada Inc. (KCI), une filiale consolidée de JTEKT Corporation, a acquis les moyens d’une installation de R&D à Halifax, en Nouvelle-Écosse, initialement possédée par KSR International Inc. (KSR), une entreprise canadienne. Cette adhésion a renforcé le développement d’ECU de JTEKT pour les produits de direction et de transmission de véhicules.

Basé sur les segments du marché de l’industrie de la colonne de direction automobile:

Taper

Colonne de direction hydraulique

Colonne de direction assistée électrique

Application

Voitures particulières

Véhicules commerciaux

Type d’alignement de pivot

Colonne de direction inclinable à pivot inférieur

Pivot inférieur Colonne de direction inclinable et télescopique

Pivot supérieur Colonne de direction inclinable

Inclinaison du pivot supérieur

Colonne de direction du télescope

Type de système de direction

Système de direction manuel à crémaillère et pignon

Système de direction manuel à vis sans fin et à rouleaux

Système de direction manuel à recirculation de billes et d’écrous

Système de direction assistée hydraulique

Système de direction assistée électrique

Canal de vente

FEO

Marché secondaire

Type de colonne

Colonnes de direction à réglage électrique

Colonnes de réglage Power One Touch

Commande tactile de la transmission électronique du levier de vitesses Colonne de direction

Colonnes de direction absorbant l’énergie active

Colonnes de direction non réglables

Colonnes de direction réglables en râteau

Objectifs du rapport sur le marché de la colonne de direction automobile montée sur soldat

Analyser la taille du marché Colonne de direction automobile sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Colonne de direction automobile

Explorer les dynamiques clés du marché Colonne de direction automobile

Mettre en évidence les tendances importantes du marché Colonne de direction automobile en termes de production, de revenus et de ventes

Présenter en profondeur les meilleurs acteurs du marché Colonne de direction automobile et montrer comment ils sont compétitifs dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché Colonne de direction automobile

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises de la colonne de direction automobile

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Table des matières

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché de la colonne de direction automobile couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché Colonne de direction automobile. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché Colonne de direction automobile sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché de la colonne de direction automobile par application, il donne une étude de la consommation sur le marché de la colonne de direction automobile par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : Presque tous les principaux acteurs du marché Colonne de direction automobile sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché Colonne de direction automobile, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché de la colonne de direction automobile ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : Les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché de la colonne de direction automobile ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché Colonne de direction automobile.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

