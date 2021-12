Taille du marché de la colocation des centres de données d’une valeur de 136 647,9 millions de dollars d’ici 2028 – CoreSite Realty Corporation, CyrusOne, QTS Realty Trust, 365 Data Centers, UnitedLayer

Une installation de colocation, souvent appelée colo, est un centre de données où une entreprise peut louer de l’espace pour des serveurs et d’autres équipements ; cependant, un fournisseur de colocation de centre de données gère ces serveurs et équipements. Les entreprises de colocation offrent le bâtiment, l’alimentation, le refroidissement, la bande passante et la sécurité physique. Les entreprises peuvent louer de l’espace à côté de l’armoire, du rack, de la cage ou de la pièce. Étant l’une des alternatives populaires à l’hébergement traditionnel, les installations de colocation de centres de données hébergent plusieurs entreprises (multilocataires) qui peuvent n’avoir besoin que d’un ou deux racks de serveurs. De plus, contrairement aux centres de données Colocation Market connectés aux grands fournisseurs de cloud tels que Google, Amazon et Microsoft, la plupart des centres de données de colocation sont souvent situés dans de grandes zones métropolitaines. Plusieurs raisons justifient l’utilisation d’installations de colocation partagées. Pour commencer, l’utilisation de centres de données de colocation peut minimiser les dépenses d’alimentation et de refroidissement, et les fournisseurs de colocation obtiennent de meilleures offres de la part des fournisseurs d’accès Internet qu’une seule entreprise ne peut gérer. Les installations de colocation offrent une alimentation électrique et une connectivité Internet, ce qui permet d’optimiser la disponibilité. De plus, les fournisseurs d’installations de colocation sont mieux préparés aux catastrophes naturelles potentielles et aux pannes de courant que la plupart des entreprises typiques.

Perspectives stratégiques :

Les acteurs opérant sur le marché de la colocation de centres de données adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En juillet 2021, PEI-Genesis, l’un des principaux fournisseurs de solutions de connexion de connecteurs et de câbles sur mesure, a étendu sa coopération européenne et africaine avec le fabricant mondial de connecteurs Positronic. La croissance est le résultat de la forte demande des clients dans ces domaines. En juin 2020, Global Switch, l’un des principaux propriétaires, opérateur et développeur de centres de données multi-clients à grande échelle, neutres pour les opérateurs et le cloud en Europe et en Asie-Pacifique, a annoncé que la construction de la première étape d’un nouveau centre de données à Amsterdam a commencé en réponse à la demande accrue.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la colocation des centres de données

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les économies mondiales avec des blocages étendus, qui ont obligé les gens à rester chez eux. En conséquence, la pérennité des centres de données est devenue une préoccupation croissante pour les opérateurs car ils sont largement connus pour consommer beaucoup de ressources. L’épidémie de COVID-19 a modifié la construction des centres de données dans de nombreuses régions. L’ouverture de plusieurs nouvelles installations a été interrompue pendant trois mois, en raison de la main-d’œuvre limitée et des ruptures d’approvisionnement en pièces. Cela entrave la croissance du marché de la colocation de centres de données dans le scénario actuel. Cependant, la forte présence de certains fournisseurs de premier plan fournissant des installations de colocation de centres de données tels qu’Equinix ; CenturyLink ; et AT&T, Inc. ; contribue de manière significative à la croissance du marché grâce à l’adoption de collaborations stratégiques, de lancements de nouveaux produits,

L’Edge Computing est devenu une solution idéale pour les entreprises impliquées dans la rationalisation de leurs processus de collecte de données et pour un grand nombre de clients exigeant un contenu en streaming à faible latence. Les entreprises peuvent fournir des services plus rapides et libérer une bande passante précieuse pour plusieurs autres activités exécutées plus près du cœur du réseau en déplaçant leurs charges de travail de traitement considérables vers des appareils et des centres de données de périphérie situés à la périphérie du réseau. De plus, la croissance de l’edge computing dépend de manière significative de l’adoption rapide d’appareils compatibles avec l’Internet des objets (IoT). Les appareils de périphérie IoT ont développé des applications incroyables dans diverses industries avec leurs capacités à collecter des données au-delà de la portée des réseaux conventionnels et à étendre les services à l’aide de connexions cellulaires et Wi-Fi. Pourtant, ces fonctionnalités nécessitent toujours une infrastructure de base pour fonctionner de manière efficace et efficiente. En conséquence, les entreprises ont commencé à réorganiser leurs infrastructures informatiques d’entreprise en ce qui concerne la colocation et les points de présence d’interconnexion. En combinant des services de colocation avec des centres de données informatiques de périphérie régionaux, les entreprises peuvent étendre la portée de leur réseau de périphérie rapidement et à moindre coût. Les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail adoptent également le centre de données de périphérie. les entreprises peuvent étendre la portée de leur réseau de périphérie rapidement et à moindre coût. Les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail adoptent également le centre de données de périphérie. les entreprises peuvent étendre la portée de leur réseau de périphérie rapidement et à moindre coût. Les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail adoptent également le centre de données de périphérie.

Le marché de la colocation des centres de données a été segmenté en fonction du type, de la taille de l’entreprise, du secteur et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en centres de données de gros et en centres de données de détail. En 2020, le segment de la vente au détail a dominé le marché de la colocation des centres de données et a représenté une part de marché plus importante. En termes de taille d’entreprise, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises. En 2020, le segment des grandes entreprises représentait une part plus importante du marché. Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en informatique et télécommunications, BFSI, soins de santé, vente au détail et autres. En 2020, le segment IT & télécom détenait la plus grande part du marché. Géographiquement, le marché de la colocation des centres de données est largement segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC (Asie-Pacifique), MEA (Moyen-Orient et Afrique) et SAM (Amérique du Sud). En 2020,

Les principales sociétés opérant sur le marché comprennent Equinix Inc.; IBM Corporation ; AT&T Inc. ; Cyxtera Technologies, Inc. ; Digital Realty Trust LP ; Société immobilière CoreSite ; CyrusOne, Inc. ; QTS Realty Trust, Inc. ; 365 centres de données ; et UnitedLayer. Plusieurs autres acteurs du marché ont été analysés pour comprendre le marché.

