Taille du marché de la colle chirurgicale, opportunités commerciales, tendances futures, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la colle chirurgicale devrait atteindre 4,28 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 8,09 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports & Data. L’adoption rapide de la colle chirurgicale en remplacement des sutures dans les chirurgies est l’un des principaux facteurs de croissance des revenus du marché.

L’accent mis par le gouvernement sur le renforcement du secteur de la santé afin de fournir des soins de santé accessibles et abordables devrait avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) et l’augmentation du nombre de chirurgies à cœur ouvert et de traumatismes sont des facteurs clés qui devraient continuer à alimenter la croissance du marché à l’avenir.

De plus, l’utilisation croissante de la colle chirurgicale dans les chirurgies (à la place des points de suture) pour minimiser les fuites de liquide ou faciliter les fuites dans les plaies a ouvert de nouvelles opportunités plus lucratives pour les acteurs opérant sur le marché mondial de la colle chirurgicale. De plus, aucune exigence de piqûres d’aiguilles ou de points de suture, une fermeture rapide des plaies et des taux d’infection plus faibles sont des avantages de la colle chirurgicale qui élargissent la base de consommateurs du produit.

Cependant, le coût élevé de la colle chirurgicale, la possibilité d’allergie à la colle dans certains cas et ne sont pas favorables chez les patients présentant un risque de cicatrisation lente, comme le diabète, sont les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de la colle chirurgicale au cours de la période de prévision.

Quelques points saillants du rapport:

Sur la base des produits, le rapport sur le marché est segmenté en adhésifs et mastics naturels ou biologiques et en adhésifs et mastics synthétiques et semi-synthétiques. Le segment des adhésifs et mastics naturels ou biologiques a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison d’une biocompatibilité supérieure. Ce segment est en outre segmenté en colles de fibrine, adhésifs à base de collagène et adhésifs à base de gélatine.

Sur la base des indications, le rapport sur le marché est segmenté en hémostase et en scellement des tissus. Parmi ceux-ci, le segment du scellement des tissus devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies esthétiques.

Sur la base de l’application, le rapport de marché est segmenté en chirurgie cardiaque, chirurgie pulmonaire, chirurgie vasculaire, lacérations du foie et de la rate, chirurgie orthopédique, saignement des brûlures, chirurgie plastique, gestion des plaies, neurochirurgie, chirurgie générale et autres (œil, urologie, chirurgies gynécologiques). Parmi ceux-ci, le segment de la chirurgie plastique devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la montée de la culture du selfie et de l’incidence croissante des brûlures.

Sur la base de l’utilisation finale, le rapport sur le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et autres. Le segment des hôpitaux devrait enregistrer la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies compliquées, telles que les chirurgies vasculaires, pulmonaires et cardiaques.

Les revenus du marché de la colle chirurgicale en Amérique du Nord devraient représenter une part de revenus beaucoup plus importante et dominer les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la présence d’acteurs clés du marché, à l’augmentation du tourisme médical et à une infrastructure de soins de santé bien développée.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Braun Medical Inc, Medtronic PLC, Advanced Medical Solutions Group PLC, Baxter International Inc, Cohera Medical Inc, CryoLife Inc., Adhesys Medical GmbH, Integra LifeSciences Holdings Corporation, Arch Therapeutics Inc et Lifebond Machines Pvt . Ltd.

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019 – 2030)

Adhésifs et scellants naturels ou biologiques Scellants de fibrine collagène Adhésifs à base de gélatine

Adhésifs et scellants synthétiques et semi-synthétiques Cyanoacrylates Hydrogels polymères Adhésifs à base d’uréthane



Perspectives d’indication (Revenus, milliards USD ; 2019 – 2030)

Scellement

des tissus hémostatiques

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de



Méthodologie de recherche sur le marché de la colle chirurgicale:

Le rapport fournit des informations pertinentes sur le marché mondial de la colle chirurgicale

Recommandations stratégiques pour les opportunités d'investissement

rapport

Identification et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter ainsi qu’analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

