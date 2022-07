Taille du marché de la céramique avancée, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse des revenus et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des céramiques avancées a atteint 9,91 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché comprennent la demande croissante de céramiques avancées pour des caractéristiques de haute performance, ainsi que l’utilisation accrue de céramiques avancées dans l’industrie de la défense. Les progrès croissants de la nanotechnologie devraient stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Cependant, le rapport tient compte de l’impact actuel du COVID-19 sur l’économie mondiale et ce secteur d’activité particulier. La croissance du marché mondial des céramiques avancées a été largement entravée par la situation économique actuelle déclenchée par la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu des effets dévastateurs sur l’économie mondiale, en plus de perturber le fonctionnement de l’industrie des céramiques avancées. Il propose une analyse exhaustive des effets présents et futurs de la pandémie sur cette sphère d’activité. De plus, les effets néfastes de la pandémie de coronavirus sur le marché mondial des céramiques avancées, ainsi que ses segments fondamentaux, ont également été élucidés dans ce rapport.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

CeramTec GmbH, 3M Company, CoorsTek, Inc., Morgan Advanced Materials plc, Kyocera Corporation, Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. ., Ceradyne, Inc., Ortech, Inc., COI Ceramics, Inc. et Materion Corp.

Segmentation du marché par type de produit:

Emergen Research a segmenté les céramiques avancées mondiales en fonction du produit, du matériau, de l’application, de l’utilisation finale, et région :

perspectives du produit (tonnes de volume, revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Revêtements Céramiques

Monolithique

Composites à Matrice Céramique

Filtres en céramique

Autres

perspectives matérielles (tonnes de volume, revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Ferrites

Titanate

Alumine

Zirconate

Nitrure de silicium

Carbure de Silicium

nitrure d’aluminium

(tonnes de volume, revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Support Catalyseur

Pièces de moteur

Céramique Bio

Équipement électrique

Pièces d’usure

Appareils électroniques

Filtres

Autres

perspectives d’utilisation finale (tonnes de volume, revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Transport

Automobile

Électricité et électronique

Machines

Médical

Environnement

Défense & Sécurité

Chimique

Les autres

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment Zirconate devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. Le zirconate est un matériau clé car il possède des caractéristiques diélectriques et ferroélectriques, et la demande croissante de zirconate dans le secteur de l’électronique n’a cessé d’augmenter. De plus, sa capacité à résister aux contraintes de traction ainsi qu’à une puissance électrique élevée le rend approprié pour une utilisation dans les actionneurs, les transducteurs à ultrasons, les puces FRAM et les condensateurs.

Le segment de support Catalyst devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Des céramiques avancées sont utilisées dans cette application car elles résistent à la corrosion dans des conditions chimiques difficiles, aident à réduire la pollution par les particules et possèdent d’excellentes propriétés de pureté. Ceux-ci offrent également des avantages tels qu’une tolérance dimensionnelle parfaite et l’élimination virtuelle des points chauds.

L’Asie-Pacifique devrait représenter une part de revenus plus importante que les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population, de l’urbanisation rapide, des progrès techniques, y compris la 5G et l’IoT, et des politiques gouvernementales de soutien.

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Le rapport présente un examen approfondi du marché de la céramique avancée, en développant ses principaux segments. Le rapport procède à des évaluations historiques et futures de la dynamique du marché et propose des données précises dans un ordre bien organisé.

Le rapport évalue les potentiels de croissance du marché les plus importants, les tendances dynamiques du marché, les facteurs moteurs, les contraintes, les opportunités d’investissement et les menaces.

Le rapport comprend une étude approfondie des variables de l’industrie, de la chaîne de valeur des fabricants, du volume des ventes, de la part de marché, du paysage concurrentiel et des tactiques commerciales efficaces.

Le rapport identifie en outre les régions et segments clés qui dominent le marché. Ces régions devraient enregistrer une croissance rapide sur la durée de prévision.

Principales régions couvertes par le rapport sur le marché Advanced Ceramics:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible selon les exigences des clients. En cas de questions supplémentaires sur le rapport, contactez-nous. Notre équipe veillera à ce que votre rapport soit adapté à vos besoins.

