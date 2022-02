Taille du marché de la blockchain, croissance, ventes aux entreprises, prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial de la Blockchain est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché Blockchain fournit une approche holistique de la valeur marchande, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le marché de la blockchain devrait passer de 4 935,0 millions de dollars US en 2021 à 227 996,6 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 72,9 % de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché de la blockchain comprend également les profils d’entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de la blockchain.

La technologie blockchain et ses applications dans le secteur bancaire, des services financiers et des assurances (BFSI) ont attiré beaucoup d’attention au cours des dernières années, principalement en raison de sa capacité à transformer les fondations et les modèles commerciaux des industries existantes. Actuellement, en dehors des applications de crypto-monnaie, les autres applications pratiques majeures de Blockchain sont toujours dans le secteur bancaire et financier ; Cependant, diverses entreprises et institutions développent rapidement des solutions basées sur la Blockchain pour résoudre des problèmes commerciaux complexes.

Principaux joueurs clés : –

Société IBM

Microsoft Corporation

Accenture

Amazone

SAP SE

Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE)

Oracle Corporation

Société intel

Ondulation

Groupe Bitfury

La blockchain a plusieurs applications dans le secteur financier, notamment les paiements, les marchés de capitaux, les services commerciaux, la gestion des investissements et du patrimoine, ainsi que les bourses de valeurs mobilières et de matières premières. Des économies de coûts substantielles sont l’un des principaux moteurs de l’adoption croissante de la Blockchain dans ce secteur.

Le marché mondial de la blockchain devrait afficher une très forte croissance dans un avenir proche. Les principaux facteurs moteurs contribuant à la croissance du marché comprennent l’adoption généralisée des solutions Blockchain dans le secteur BFSI ; des avantages tels qu’une plus grande transparence, une plus grande efficacité opérationnelle et des économies de coûts substantielles ; et une augmentation du nombre de startups innovantes.

Rapport sur le marché de la blockchain par type de segmentation :

Solutions et Services

Rapport sur le marché de la blockchain par application de segmentation :

Paiements, échanges, contrats intelligents, documentation, identité numérique, gouvernance, risques et conformité, et autres

Informations clés couvertes :

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de Covid-19 sur le marché Blockchain

Variables, tendances et moteurs du marché de la blockchain

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Points clés traités dans le rapport sur le marché Blockchain :

– Aperçu de la blockchain, définition et classification Perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché de la blockchain par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact du marché Covid-19on Blockchain

– Part de la blockchain, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la blockchain par application, facteurs moteurs et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation de blockchain par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

