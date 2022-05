Taille du marché de la biosimulation, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Marché mondial de la biosimulation, par produit et service (logiciels, services), par application (développement de médicaments, découverte de médicaments, autres), par modèle de livraison (modèles d’abonnement, modèles de propriété), par utilisateurs finaux (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche, autres) ) Par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2025

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la biosimulation

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Certara, Simulation Plus, Dassault Systèmes, Schrödinger, Advanced Chemistry Development, Chemical Computing Group, Rosa, Physiomics, Evidera, In Silico Biosciences, Leadinvent Technologies, Inosim Software, Nuventra Pharma, Accelrys, Entelos. , Physiomics, Rhenovia, Insilico Biotechnology, LeadScope, Genedata, Archimedes, Compugen entre autres.

Analyse du marché : marché mondial de la biosimulation

Le marché mondial de la biosimulation devrait atteindre 4,25 milliards de dollars d’ici 2025, contre 1,38 milliard de dollars en 2017, avec un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de référence de le calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025

Analyse concurrentielle : marché mondial de la biosimulation

Le marché mondial de la biosimulation est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des systèmes de biosimulation pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché : marché mondial de la biosimulation

La biosimulation est un modèle mathématique des processus biologiques. Il fournit des informations sur la précision de la dose, l’interaction médicament-médicament au niveau moléculaire ainsi que la modélisation pharmacocinétique pharmaceutique basée sur la physiologie (PBPK). Le but de la biosimulation est d’aider à prédire le comportement et la dynamique du système biologique. Diverses avancées technologiques ont lieu sur le marché de la biosimulation. Par exemple, en août 2013, Certara Inc a conclu un accord avec The Hammer Institute for Health Sciences. Cet accord a fusionné le logiciel de modélisation DILIsym de Hamner dans le simulateur basé sur la population Simcyp de Certara et intègre des capacités de simulation de produits. En janvier 2013, Thomson et Reuters ont conclu un accord avec Certara Inc. Dans cet accord, Certara a obtenu un accès aux données de Cortellis de Thomson Reuter En avril 2016, Simulation Plus, Inc. a lancé la version 5.0 de DDDPlus, logiciel d’expérimentation de dissolution in vitro. Ce lancement de produit a aidé la société à ajouter de nouvelles fonctionnalités dans la formulation de médicaments dans les sociétés pharmaceutiques innovantes et génériques. En juillet 2017, EQT a acquis Certara Inc. En vertu de cet accord, la société se concentrera sur les processus de développement de médicaments et l’amélioration des résultats pour la santé.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation des investissements en R&D dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Augmentation de l’adoption de logiciels de biosimulation par les organismes de réglementation

Systèmes QSP d’avancement technologique

Croissance du développement de produits biologiques et biosimilaires

Pénurie d’experts en biosimulation et en modélisation

Utilisation accrue de la médecine personnalisée

Segmentation du marché : marché mondial de la biosimulation

Le marché de la biosimulation est segmenté en produits et services, application, modèle de livraison et utilisateurs finaux.

Basé sur les produits et services, le marché est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels est en outre sous-segmenté en logiciels de conception d’essais, logiciels de prédiction de la toxicité, logiciels de modélisation et de simulation PBPK, logiciels de modélisation et de simulation moléculaires, logiciels de modélisation et de simulation PK/PD. Les services sont ensuite segmentés en services internes et services contractuels.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en développement de médicaments, découverte de médicaments et autres. Le développement de médicaments est en outre sous-segmenté en tests précliniques et essais cliniques. Les tests précliniques sont en outre sous-segmentés en PK/PD et ADME/TOX. La découverte de médicaments est en outre sous-segmentée en identification et validation de cibles, identification et optimisation de pistes.

Sur la base du modèle de livraison, le marché est segmenté en modèles d’abonnement et en modèles de propriété.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche, organismes de recherche sous contrat, autorités réglementaires et autres

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché de la biosimulation couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. autres.

