Taille du marché de la biopsie liquide, part, aperçu de la croissance de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030 | Recherche émergente

Taille du marché mondial de la biopsie liquide et prévisions de revenus jusqu’en 2030

La du marché mondial de la biopsie liquide devrait atteindre 7 645,0 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 20,3 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’étude fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

La procédure est simple et peu invasive, permet une détection et un diagnostic précoces du cancer et aide à identifier le traitement du cancer. De plus, la popularité croissante des techniques non invasives stimule le financement privé et public de la recherche dans le domaine de la biopsie liquide, qui permet aux professionnels de la santé de découvrir divers aspects d’une tumeur à travers un échantillon de sang d’un patient. Il aide les professionnels de la santé à comprendre quels traitements conviennent aux patients. L’application non cancéreuse de la biopsie liquide comprend le diagnostic de crise cardiaque et d’athérosclérose. Les progrès du séquençage de nouvelle génération pour les patients atteints de cancer à un stade avancé stimulent la croissance du marché.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel de l’industrie et une analyse détaillée des principaux acteurs du marché en fonction de leurs revenus, marges bénéficiaires, situation financière, position sur le marché mondial, activités de R&D et portefeuille de produits. Il couvre également leurs efforts stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Certaines entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Bio-Rad Laboratories, Inc., Adaptive Biotechnologies, NeoGenomics Laboratories, Guardant Health, Biocept, Inc., QIAGEN, F. Hoffmann-La Roche Ltd., MDxHealth, Menarini Silicon Biosystems et Agena Bioscience, Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la biopsie liquide en fonction du type de produit, biomarqueurs circulants, type d’échantillon, technologie, maladie, application, utilisation finale et région :

Perspectives du type de produit (revenus, millions USD ; 2019-2030) Analyses

Kits

Instruments

Services

(revenus, millions USD ; 2019-2030)

circulantsADN tumoral (ctDNA)

Cellules tumorales circulantes (CTC)

Vésicules extracellulaires (EV)

ADN sans cellule (cfDNA)

Type

d’

échantillon

Autresple

Autres

2019-2030

)

;

PerspectivesChiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Oncologie

Cancer du sein Cancer du

poumon Cancer de la

prostate Cancer

colorectal

Mélanome Cancer

Autres

non cancéreuses

(Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Dépistage précoce du cancer

Sélection de thérapie

Surveillance du traitement Surveillance

des récidives Orthopédie

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Hôpitaux et laboratoires médicaux Laboratoires de

référence

Centres universitaires et de recherche

Autres

L’analyse régionale du marché de la biopsie liquide comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique ( Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport propose une Compréhension complète du marché de la biopsie liquide dans les régions clés en ce qui concerne les modèles régionaux de production et de consommation, les importations / exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances, les perspectives de croissance et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

