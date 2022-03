Taille du marché de la biométrie comportementale par principales conclusions, stratégie de croissance, développement de technologies et opportunités d’investissement jusqu’en 2028

Un rapport de recherche exclusif sur le marché de la biométrie comportementale par The Insight Partners a été élaboré grâce à une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par composants, utilisateurs finaux et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie (principaux leaders d’opinion des entreprises et parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations mondiales / régionales, entreprises site Web, dépôt de rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes).

La biométrie comportementale analyse divers aspects comportementaux, tels que l’analyse de signature, la reconnaissance vocale, l’analyse de la marche, etc., afin de fournir des solutions de sécurité dans diverses industries, telles que BFSI, la vente au détail et le commerce électronique, le gouvernement et la santé. La biométrie comportementale fournit une nouvelle génération de solutions de sécurité des utilisateurs qui identifient les individus en fonction de la façon unique dont ils interagissent avec les appareils informatiques, tels que les smartphones, les tablettes ou la souris-écran-et-clavier.

Segmentation du marché

En fonction du type, le marché mondial de la biométrie comportementale est segmenté en dynamique de frappe, analyse de la démarche, analyse de la signature, reconnaissance vocale, etc.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en gestion des identités et des accès, gestion de la détection et de la prévention des fraudes, gestion des risques et de la conformité

Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en BFSI, vente au détail et commerce électronique, soins de santé, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, autres

Principaux acteurs du marché de la biométrie comportementale : BioCatch Ltd., Fair Isaac Corporation, Gemalto Inc. (THALES GROUP), IBM Corporation, ID R and D, NEC Corporation, Nuance Communications, Inc., NuData Security (Mastercard International, Incorporated), SecuredTouch Inc. , Zighra Inc.

Dynamique du marché

Conducteurs:

Hausse mondiale des transactions en ligne et des activités frauduleuses.

Besoin croissant d’une approche de sécurité multicouche dans le secteur financier vertical.

Contraintes

Faible budget de cybersécurité et coût d’installation élevé du logiciel de biométrie comportementale

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

