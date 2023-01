Taille du marché de la bioconservation, tendances, opportunités, demande, analyse de la croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché de la conservation biologique devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché enregistrera un TCAC de 21,85 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation des investissements dans le domaine et les progrès de la recherche en médecine régénérative contribueront à propulser la croissance du marché de la bioconservation.

La capacité du sang, des tissus, des cellules et des organes humains à guérir les tissus et organes endommagés présente des avantages à long terme. La connaissance des cellules et des tissus humains à utiliser pour la recherche et le développement de nouveaux schémas thérapeutiques a conduit à l’émergence de biobanques. La collecte, le traitement et le stockage des échantillons et des données associées sont les fonctions de base des biobanques.

Des facteurs tels que l’augmentation des investissements en R&D, les progrès des biobanques, les tendances croissantes de la préservation des cellules souches du sang de cordon néonatal, l’augmentation des investissements dans la recherche en médecine régénérative et l’augmentation de la demande de médicaments personnalisés devraient stimuler davantage la croissance du marché de la bioconservation au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des méthodes avancées et les préoccupations persistantes concernant les dommages tissulaires lors de la congélation et de la décongélation sont les facteurs les plus susceptibles d’entraver la croissance du marché de la bioconservation dans les années à venir. De plus, la demande croissante de transplantation d’organes, l’augmentation de la recherche dans le domaine de la bioconservation et la demande croissante de technologie de stockage à froid amplifieront encore les opportunités appropriées pour la croissance du marché de la bioconservation dans un avenir proche.

Portée du marché de la biopréservation et taille du marché

Le marché de la conservation biologique est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et des spécimens biologiques. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché de la conservation biologique est segmenté en milieux de conservation biologique, équipement d’échantillons biologiques, congélateurs, systèmes de stockage cryogénique, équipement de décongélation et réfrigérateurs.

Sur la base des applications, le marché de la bioconservation est segmenté en applications thérapeutiques, de recherche, d’essais cliniques et autres.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la biopréservation est segmenté en hôpitaux, biobanques, banques de gènes et autres utilisateurs finaux.

Basé sur des spécimens biologiques, le marché de la bioconservation est segmenté en tissus humains, cellules souches, organes, cellules souches et autres spécimens biologiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la bioconservation sont Avantor, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Exact Sciences Corporation, Bio-Techne., Shanghai Geneext Pharmaceutical Technology, Chart Industries, Princeton CryoTech, NIPPON Genetics Europe, Helmer Scientific Inc., AMSBIO, Merck KGaA, ThermoGenesis Holdings, Inc., BioLifeSolutions Inc., BioCision, PHC Holdings Corporation, STEMCELL Technologies Inc., So-Low Environmental Equipment Co., Arctiko, OPS Diagnostics, Panasonic Corporation, VWR International, LLC., QIAGEN, LabVantage Solutions Inc., Biomatrica, Worthington Industries Q3, Thomas Scientific et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Analyse régionale pour le marché Bioconservation:

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la bioconservation détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

