Taille du marché de la bière artisanale Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2029

Le marché de la bière artisanale devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la bière artisanale devrait atteindre un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision ci-dessus.

La bière artisanale est essentiellement une bière traditionnelle fabriquée dans de petites brasseries. Riche en silicium, antioxydants, protéines et vitamines B, il possède de nombreux bienfaits pour la santé. Les types de bières artisanales les plus courants sont les lagers, les lagers et les bières spéciales.

La popularité croissante des spiritueux biologiques et la croissance de la population millénaire sont des facteurs majeurs de la croissance du marché de la bière artisanale. En dehors de cela, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du nombre de femmes buveuses et l’augmentation du marketing sur les réseaux sociaux sont d’autres facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché de la bière artisanale au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les changements dans le mode de vie et les préférences des consommateurs freinent généralement la croissance du marché. En outre, l’urbanisation rapide et la croissance démographique devraient stimuler la croissance globale du marché. Deuxième,

En outre, la hausse des performances de consommation fait partie des autres facteurs qui ouvrent diverses opportunités lucratives au marché de la bière artisanale au cours de la période de prévision 2022-2029. D’un autre côté, un droit d’accise élevé pourrait poser des défis majeurs au marché de la bière. Taux de croissance du marché au cours de la période de prévision ci-dessus.

Les participants au marché comprennent :

Anheuser-Busch Companies LLC, Constellation Brands, Inc., Heineken NV, The Gambrinus Company., Stone & Wood Brewing Co., Sierra Nevada Brewing Company., UNITED BREWERIES LTD, Salt Lake Brewing Co., LC, Diageo, BrewDog, Athletic Brewing Company 와 Uiltje 수제 맥주 등이 있습니다.

Principaux avantages:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché de la bière artisanale, des prévisions et de la taille du marché pour identifier les opportunités actuelles.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces des acheteurs et des fournisseurs, permettant aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

L’étude met en évidence les principaux moteurs et les principaux domaines d’investissement.

Les pays les plus importants de chaque région sont analysés et leur contribution aux ventes enregistrée.

Le rapport sur le marché de la bière artisanale donne également un aperçu du positionnement actuel des acteurs du marché actifs dans l’industrie de la bière artisanale.

Points clés de la table des matières :

Chapitre 1 Marché mondial de la bière artisanale – Aperçu des activités

Chapitre 2 Classification des principaux types

Chapitre 3 Segmentation intelligente des meilleures applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Segmentation du marché de la fabrication de bière artisanale

Chapitre 5 Ventes et estimations des études de marché sur la bière artisanale

Chapitre 6 Segmentation comparative du marché des principaux fabricants produisent et vendent de la bière artisanale.

Chapitre 8 Évaluation et confirmation du marché pour les fabricants, le commerce et le marché fermé de la bière artisanale

Chapitre 9 Segmentation des entreprises clés par type, par taille totale du marché et par chiffre d’affaires

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la chaîne de valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusion et annexe

