Taille du marché de la base de données graphique, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2022-2030

mondial des bases de données graphiques a atteint 1,59 milliard USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 21,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante des logiciels de base de données de graphes dans le secteur de la santé et la demande croissante d’infrastructures d’intelligence artificielle (IA) robustes sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des bases de données de graphes. L’utilisation croissante des bases de données graphiques pour le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la conformité aux réglementations devrait également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché. Les graphiques facilitent le contrôle de la migration et de la sécurité des données. Les bases de données minimisent les risques de violation de données et garantissent une plus grande uniformité lors de la suppression des données, augmentant ainsi la confiance liée aux données privées. Cela devrait stimuler l’adoption de bases de données graphiques pour la conformité au RGPD et à la réglementation, et à son tour propulser la croissance des revenus du marché.

Cependant, le manque de normalisation et la pénurie de professionnels qualifiés devraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial des bases de données graphiques au cours de la période de prévision. De plus, bien que les bases de données de graphes soient fonctionnellement des bases de données NoSQL, elles ne peuvent pas être utilisées dans le cluster à faible coût et doivent donc s’exécuter sur un système unifié, ce qui entraîne une baisse des performances du réseau.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Oracle Corporation, International Business Machines Corporation, DataStax, Inc., ArangoDB GmbH, TigerGraph, Inc., Cambridge Semantics Inc., BitNine Co Ltd. et Neo4j, Inc.

Le rapport évalue les changements profonds dans ce secteur contexte causé par l’épidémie de COVID-19 et prend en compte les principaux aspects du marché qui ont été gravement perturbés par la pandémie. Le rapport expose ainsi le scénario de marché en évolution rapide en cette ère de COVID-19, qui vise à aider les entreprises impliquées dans ce secteur à surmonter les effets de préhension de la pandémie et à formuler de nouvelles stratégies de croissance pour stimuler la croissance du marché.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2030) solution du service de



(Revenus, milliards USD ; 2018-2030) sur site cloud



(Revenus, milliards USD ; 2018-2030) Labeled Property Graph Resource Description Framework (RDF)



Emergen Research a segmenté la base de données mondiale de graphes marché sur la base du composant, du déploiement, du type de graphique, de la taille de l’organisation, du type d’analyse, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

solution

des services de

(Revenus, milliards USD ; 2018 –2030)

sur site

cloud

(revenus, milliards USD ; 2018-2030)

graphique de propriété étiqueté

(RDF)

Perspectives de la taille de l’organisation (revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Petites et moyennes entreprises (PME) )

Grande entreprise ises

Type d’analyse Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018–2030)

connectivité Analyse du

chemin Analyse

centralité Analyse

de la communauté

Perspectives de l’application (Revenus, milliards USD; 2018–2030)

Gestion des données de référence et des métadonnées

Détection de la fraude et gestion des risques

Analyse

clients Moteur de recommandation

identités et des accès

Confidentialité et conformité aux risques

de gestion de la chaîne d’approvisionnement

InfrastructureGestion Gestion

contenu Gestion d’

actifs Gestion

du capital humain Gestion

des données scientifiques

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Télécoms et informatique

BFSI

Médias et divertissements

Santé

Commerce de détail et commerce électronique

Gouvernement

Fabrication

Voyages et hôtellerie

Logistique et transport

Énergie et services publics

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD; 2018-2030)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Table des matières :

aperçu du rapport : il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des segments de marché clés et des acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Avantages des rapports sur le marché de la base de données graphique d’achat :

Satisfaction client : Notre équipe d’experts vous accompagne dans tous vos besoins de recherche et optimise vos rapports.

Assistance aux analystes : avant ou après l’achat du rapport, demandez à un analyste professionnel de répondre à vos questions.

Qualité assurée : met l’accent sur l’exactitude et la qualité des rapports.

Compétences incomparables : les analystes fournissent des informations détaillées sur les rapports.

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

