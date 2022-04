Taille du marché curcumine, opportunités, tendances, facteurs de croissance, analyse des revenus, pour 2027

Le rapport sur le marché mondial de la curcumine fournit une analyse approfondie du marché en évaluant les tendances de croissance, les produits, les applications, le segment des utilisateurs finaux, les données historiques et les informations obtenues lors d’entretiens avec des experts de l’industrie. Ce rapport d’intelligence de marché comprend une évaluation complète du marché, discutant de la valeur, du volume, de la taille, de la part, du taux de croissance, des tendances clés, du ratio demande et offre, des revenus bruts, du paysage concurrentiel, de l’analyse régionale, des fabricants, des types de produits et des applications des utilisateurs finaux pour donner un aperçu à 360 ° de l’industrie mondiale curcumine. L’étude fournit des informations clés relatives aux différents éléments qui propulsent ou freinent la croissance du secteur. Il établit des prévisions précises pour estimer la croissance potentielle de l’ensemble de l’entreprise.

Le marché mondial de la curcumine devrait atteindre 135,4 millions de dollars d’ici curcumine, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît une augmentation de la demande en raison de la prise de conscience croissante des clients sur les avantages pour la santé et les propriétés thérapeutiques de la curcumine. De plus, la tendance croissante à l’utilisation d’ingrédients naturels dans les produits cosmétiques favorise la demande du marché. Cependant, la disponibilité de produits synthétiques moins chers entrave la croissance du marché.

Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

Le rapport propose une analyse approfondie des régions en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, les progrès technologiques et de produits, les tendances actuelles et émergentes, les demandes des consommateurs, les changements de comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés du marché dans chaque région. Le rapport couvre également une analyse complète par pays pour mieux comprendre la portée et la croissance du marché.

Entreprises clés de l’industrie :

Les principaux participants comprennent SV Agrofood, Biomax Life Sciences Ltd., Konark Herbals and Health Care, Star High Herbs Pvt. Ltd., Hebei Food Additive Co. Ltd., Arjuna Natural Extracts Ltd., BioThrive Sciences, Synthite Industries Ltd., Herboveda India Pvt. Ltd. et Hindustan Mint & Agro Products Pvt. Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La plus grande application de curcumine est dans le secteur pharmaceutique, et il occupait 55,7% du marché en 2019. Ceci est principalement dû à la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé de la curcumine.

Le sous-segment de qualité alimentaire occupait 36,2% du marché en 2019, principalement en raison de l’utilisation croissante de la curcumine dans les aliments dans les pays développés et les pays en développement comme la Chine et l’Inde. La qualité alimentaire devrait croître à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision.

Les magasins hors ligne ont dominé le canal de distribution et occupé 77,18% de la part de marché en 2019. La principale raison derrière cela est que la pénétration d’Internet est faible dans de nombreuses régions, et la majorité de la population préfère encore acheter des produits d’épicerie hors ligne dans les pays en développement.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de la curcumine en 2019. La raison en est que la population de cette région est très instruite et que, par conséquent, la sensibilisation des consommateurs aux avantages pour la santé et aux applications cosmétiques est élevée.

L’Inde est le plus grand producteur de curcumine, principalement en raison des grandes applications de la curcumine dans le segment alimentaire, à l’exception du segment pharmaceutique et cosmétique, qui est également répandu dans le reste du monde. L’Inde est responsable d’environ 80% de la production de curcumine dans le monde et est responsable de 60% des exportations.

En mars 2017, Arjuna Natural Extracts Ltd. a investi 1,5 million de dollars dans la recherche et le développement de curcumine proactive. Cela devrait stimuler la demande pour le marché.

Segmentation du marché :

Perspectives des applications (volume, kilotonnes; 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Nourriture

Cosmétique

Produits pharmaceutiques

Autres utilisations

Type Outlook (Volume, Kilo Tonnes; 2017-2027, Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

Qualité alimentaire

Qualité cosmétique

Qualité pharmaceutique

Perspectives des canaux de distribution (volume, kilotonnes; 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Magasins hors ligne

Boutiques en ligne (commerce électronique)

Perspectives régionales (volume, kilotonnes; 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Réponses aux questions clés :

Laquelle de ces régions – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique – domine la part de marché?

Quel est le résultat de l’analyse d’impact de la COVID-19 réalisée dans le rapport?

Quelles sont les estimations de revenus pour chaque région du marché Curcumine?

Quelle est l’évaluation actuelle du marché de chaque région et la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision?

Quel est le taux de croissance prévu du marché mondial de la curcumine?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

