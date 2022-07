Meilleurs acteurs du marché des trackers de fitness, taille, scénario commercial, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2030

La du marché mondial des trackers de fitness était de 41,60 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 18,4% sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, l’augmentation du revenu disponible et la prévalence croissante des maladies chroniques sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la sensibilisation à la santé des consommateurs ainsi qu’une augmentation du coût des soins de santé, ce qui a entraîné le déploiement de diverses initiatives pour prévenir les maladies chroniques. Selon une enquête menée par Public Health England auprès de plus de 5 000 adultes, 80 % des personnes âgées de plus de 18 ans ont décidé de changer leur mode de vie en 2021. Environ 39 % des adultes âgés de 40 à 60 ans avaient décidé de perdre du poids et 41 % des adultes ont décidé de faire de l’exercice plus souvent. De plus, l’influence croissante des influenceurs du fitness sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram et YouTube a encore plus motivé les gens à adopter une routine de fitness et à se concentrer sur la santé.

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiovasculaires et le diabète sucré de type 2 (T2DM) a entraîné une augmentation de la demande de trackers de fitness. Par exemple, les utilisateurs de Fitbit Premium accèdent à des outils pour analyser les tendances des niveaux de glucose dans le sang et la baisse du niveau de glucose dans les 30 jours. Les fonctionnalités de Fitbit Health Coach utilisent les niveaux de glycémie pour concevoir des programmes de remise en forme personnalisés.

Le dernier document d’Emergen Research, intitulé « Marché mondial des trackers de fitness – Prévisions jusqu’en 2030 », est l’un des rapports de marché les plus recherchés impliquant une analyse approfondie du marché mondial des trackers de fitness. Les auteurs du rapport ont fourni les détails nécessaires sur les dernières tendances du marché du Fitness Tracker et les paramètres cruciaux ayant un impact sur la croissance du marché à court et à long terme. Sa vue panoramique de l’industrie des trackers de fitness comprend des informations utiles sur la taille estimée du marché des trackers de fitness, la part des revenus et les réseaux de vente et de distribution. Ces informations utiles sur le marché ne manqueront pas d’aider les lecteurs à décrire les principaux résultats de cette industrie dans un proche avenir.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des trackers de fitness est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Google LLC, Apple, Inc., Fitbit, Inc. (Google LLC)., Garmin Ltd., Beienda, Inc., Ambiotex GmbH, Hexoskin, Huawei Technologies, Nurvv Ltd. , Oura Health Ltd. et Withings.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA) Informations

précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial de Fitness Tracker.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

