Taille du marché CRISPR / Cas9, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2021-2028

La du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait atteindre 6 221 millions USD avec un TCAC de revenus stable de 20,4 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance robuste des revenus du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9 est tirée dans une large mesure par un soutien croissant par le biais de financements publics et privés. Le génie génétique connaît une transformation substantielle en raison de CRISPR/CAS 9, qui est un outil d’édition de gènes. CRISPR/CAS 9 permet aux scientifiques de modifier l’ADN de différentes espèces avec précision et à grande vitesse.

L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport d’information sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché de la technologie CRISPR/CAS 9 au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie de la technologie CRISPR/CAS 9.

Pour recevoir un exemple de rapport, rendez-vous sur @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/768

Profil de l’entreprise

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Boston Merck KGaA, AstraZeneca PLC, GenScript, eGenesis, Caribou Biosciences, Inc., Horizon Discovery Group plc, Lonza, Thermo Fisher Scientific, Inc., Hera BioLabs et Takara Bio Inc.

Segmentation du marché

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9 en fonction du produit et du service, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product & Service Outlook ( Chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Par produit

Kits & Enzymes

Cas vectoriel

Cas sans ADN

Bibliothèques

Outil de conception Anticorps Autres

par service Ingénierie de lignées cellulaires Conception d’ARNg Édition Synthèse d’ADN



Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

biomédical Ingénierie du génome Études de modèles de maladies Génomique fonctionnelle Épigénétique Autres

agricole

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques

Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Universitaires et instituts de recherche gouvernementaux

Quelques points saillants du rapport

En mai 2021, ERS Genomics Limited et GenScript Biotech Corporation ont annoncé la signature d’un accord non exclusif accordant à cette dernière l’accès au portefeuille de brevets CRISPR/Cas9 d’ERS Genomics. ERS a été créé pour fournir un accès à la propriété intellectuelle fondamentale CRISPR/Cas9, détenue conjointement par GenScript Biotech Corporation et le Dr Emmanuelle Charpentier. L’accord améliorera l’offre CRISPR de GenScript pour la recherche en thérapie génique et cellulaire.

Les revenus du segment des services devraient augmenter à un rythme rapide au cours de la période de prévision, car plusieurs chercheurs travaillant sur l’ingénierie du génome adoptent les produits CRISPR/CAS 9. L’ingénierie des lignées cellulaires est l’un des services les plus couramment utilisés. Les entreprises tirent parti de cette technologie pour concevoir une gamme plus large de modèles CRISPR avec des modifications spécifiques au locus.

Le segment biomédical a représenté une part de revenus significativement importante en 2020 en raison de la mise en œuvre accrue de CRISPR dans plusieurs domaines de la science biomédicale. Des recherches approfondies et la mise en œuvre de nano-porteurs ont amélioré l’efficacité du produit et stimulent davantage la croissance des revenus du segment.

Pour obtenir un rabais exclusif sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/768

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Technologie CRISPR/CAS 9 ? Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie de la technologie CRISPR / CAS 9 d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché Technologie CRISPR / CAS 9?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie Technologie CRISPR / CAS 9 au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Paysage géographique du marché mondial de la technologie CRISPR / CAS 9 – Synopsis:

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, y compris Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9, y compris l’analyse mondiale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie de la technologie CRISPR / CAS 9, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie CRISPR/CAS 9 Technology.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/768

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport. La personnalisation du rapport est disponible selon les exigences de nos clients.

Jetez un œil à nos rapports connexes:

Marché de la préparation d’échantillons NGS : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/ngs-sample-preparation-market

Marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché de la médecine régénérative : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/regenerative-medicine-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Conseil en croissance

Lire le communiqué de presse@ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-crispr-cas-9-technology-market