Taille du marché Chromebooks, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse et prévisions de revenus jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des Chromebooks devrait atteindre 44,27 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 8,0% au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’appareils technologiquement avancés et économiques de la part des étudiants stimule la croissance des revenus du marché. Les Chromebooks sont fondamentalement des substituts légers aux ordinateurs portables / tablettes qui fonctionnent sur ChromeOS, un système d’exploitation basé sur Linux, qui utilise le navigateur Chrome pour ses opérations.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent Lenovo, HP, Asus, Dell, Google, Samsung, Acer, Huawei, Toshiba et Sony, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par type de produit, les ordinateurs portables Chromebook ont contribué à la plus grande part de marché en 2019. Ces ordinateurs portables font un usage intensif du cloud computing par rapport aux ordinateurs portables traditionnels et offrent des avantages tels que les applications logicielles qui ne sont pas nécessaires pour être enregistrées ou exécutées sur l’espace de stockage intégré de l’appareil. Cela contribue à l’amélioration de la vitesse et des performances, améliore les réalisations des élèves, augmente l’enthousiasme et l’engagement des élèves parmi les élèves et améliore les interactions enseignant-élève.

Par type d’écran, le non-écran tactile détenait une plus grande part de marché en 2019. Ces types d’écrans sont moins chers, n’exercent pas de stress supplémentaire sur les batteries, ce qui entraîne un drainage de charge plus rapide, et sont plus légers que les écrans tactiles.

Par application, le secteur des entreprises devrait croître à un taux de 10,1 % au cours de la période de prévision. Les Chromebooks sont bénéfiques pour une utilisation professionnelle, d’autant plus que de plus en plus de logiciels d’entreprise se tournent vers les applications mobiles et les clients Web tels que les applications proposées sur Google Play.

L’Amérique du Nord a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 7,9% au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région est due à l’utilisation généralisée des étudiants dans les écoles, les collèges, les universités. En 2017, plus de 60,0% de la demande de Chromebooks provenait du secteur de l’éducation.

En avril 2020, ASUS a annoncé l’introduction de l’ASUS Chromebook Flip C436, qui présente un facteur de forme convertible frappant et élégant, mettant en évidence un écran tactile NanoEdge sans cadre pour tirer le meilleur parti de la taille d’affichage disponible.

Dynamique du marché :

Pilote: Prix bas des Chromebooks

Les Chromebooks sont moins chers, principalement en raison d’une réduction du coût d’utilisation du matériel. Ces appareils n’ont pas de pièces mobiles et sont peut-être moins susceptibles de souffrir de tout type de défauts mécaniques, ce qui conduit à une meilleure fiabilité et durabilité, économisant ainsi des coûts de réparation. De plus, il n’y a aucune exigence de dépenses sur l’achat de stockage physique pour la sauvegarde des données, car la majorité des opérations dans un chromebook sont basées sur le cloud.

Retenue : limitations techniques par rapport à Windows OS ou macOS

Les limitations associées aux chromebooks, par rapport au système d’exploitation Windows ou à macOS, telles que l’interface riche en fonctionnalités et l’installation de solutions logicielles éminentes qui ne sont pas basées sur un navigateur, peuvent créer des obstacles à la croissance du marché dans un proche avenir.

Segmentation du marché :

Perspectives du type de produit (volume, millions d’unités; Chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Ordinateurs portables Chromebook

Chromebook Convertibles

Tablettes Chromebook

Type d’écran Outlook (Volume, Millions d’unités; Chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Écran tactile

Non-écran tactile

Perspectives des applications (volume, millions d’unités; Chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Secteur de l’éducation

Secteur des entreprises

Autrui

Perspectives régionales (volume, millions d’unités; Chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Amérique du Nord NOUS Canada

Europe Allemagne ROYAUME-UNI France Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique Latine Brésil Reste de l’Amérique latine

MEA Arabie Saoudite EAU Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial des Chromebooks.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

