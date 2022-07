Taille du marché canadien des refroidisseurs de boissons par évaluation des tendances, tendances en cours, demandes, données, opportunités et prévisions des principaux pays 

Le rapport sur le marché canadien des refroidisseurs de boissons par Data Bridge Market Research est publié dans le cadre d’une analyse approfondie des principaux acteurs, des données primaires et des statistiques liées à la structure et à la taille du marché avec des chiffres clés de l’industrie. Le rapport d’analyse du marché canadien des refroidisseurs de boissons fournit des données clés sur les portefeuilles de produits, les valeurs des produits, les profils d’entreprise, les actions et les coordonnées de l’entreprise. Ce document d’étude de marché promotionnel sur le marché mondial représente également toutes les régions ainsi que les pays du monde entier, qui montrent le statut de fabrication régional, tel que le volume, la taille du marché, la valeur et les détails des prix. En outre, le rapport illustre également les principaux fournisseurs principaux associés à leur part précieuse, leur valeur, leur capacité, les profils d’entreprise et les actions essentielles prises par chaque entreprise.

Analyse et aperçu du marché: marché canadien des refroidisseurs de boissons

Le marché canadien des refroidisseurs de boissons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 90,92 millions USD d’ici 2027 contre 75,15 millions USD en 2019. La demande accrue de refroidisseurs de boissons intelligents est le facteur de croissance du marché.

Les principaux acteurs clés présentés dans le rapport sont : Haier Inc., Vinotemp, Perlick Corporation, Allavino, Powers Equipment Company, Inc., Danby, Summit Appliance Division, Felix Storch, Inc, Climadiff, WHYNTER LLC, FRIGOGLASS, Miele & Cie. KG , Liebherr-International Deutschland GmbH, AB Electrolux, Avanti Products, U-Line, NewAir et NewAir.com

Un rapport influent sur le marché des refroidisseurs de boissons au Canada présente un aperçu complet, les parts de marché et les opportunités de croissance du marché des refroidisseurs de boissons au Canada par type, application, fabricants clés et régions et pays clés. Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché. Les cadres du marketing, de la planification stratégique et du développement de nouveaux produits trouveront les discussions dans les rapports pertinentes et utiles. Comprendre la structure du marché en identifiant ses différents sous-segments et en se concentrant sur les principaux fabricants mondiaux, définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années. Analyser le marché par rapport aux tendances de croissance individuelles,

Analyse du segment de marché des refroidisseurs de boissons au Canada: portée du marché des refroidisseurs de boissons au Canada et taille du marché

Le marché des refroidisseurs de boissons est segmenté en fonction du type de produit, du type, des zones de température, de la taille, de la hauteur du refroidisseur, du nombre d’étagères, du matériau des étagères, de la finition, de l’ouverture de la porte, du type de contrôle, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en moins de 200l, 200-500l, 500-1000l et plus de 1000l. La demande croissante du segment 200-500L augmente par inadvertance en raison de la demande croissante dans les espaces commerciaux afin qu’ils puissent répondre à la demande d’un grand nombre de personnes.

La croissance de l’industrie des boissons au Canada est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de produits de refroidisseurs de boissons.

Sur la base du type, le marché est segmenté en autoportant, encastré et sous comptoir, comptoir, double zone, thermoélectrique et autres. Le segment intégré et sous le comptoir domine car il s’agit de l’un des types de refroidisseurs de boissons les plus adaptables car il peut être situé à n’importe quel endroit de la maison. Ainsi, les appareils encastrés et sous le comptoir sont les principaux types sur le marché canadien des refroidisseurs de boissons.

Sur la base des zones de température, le marché est segmenté en refroidisseurs de boissons à zone unique, refroidisseurs de boissons à deux zones, refroidisseurs de boissons à trois zones et refroidisseurs de boissons multizones (4 zones ou plus). Le segment des refroidisseurs de boissons à deux zones domine car il offre un bon nombre d’options de stockage par rapport aux autres zones de température

Sur la base de la taille, le marché est segmenté en 6 – 50 bouteilles, 51 – 100 bouteilles, 101 – 200 bouteilles et plus de 201 bouteilles. Le segment des bouteilles 101-200 domine le marché car les espaces commerciaux nécessitent de grandes glacières pouvant stocker 100 à 200 bouteilles à la fois afin de pouvoir répondre à un grand nombre de clients.

Sur la base de la hauteur du refroidisseur, le marché est segmenté en 28 à 32 pouces, 33 à 36 pouces, 38 à 56 pouces et au-dessus de 56 pouces. Le segment de 28 à 32 pouces domine le marché car ces refroidisseurs de boissons sont capables de stocker un grand nombre de bouteilles par rapport aux autres hauteurs de refroidisseur

Sur la base du nombre d’étagères, le marché est segmenté en 1 – 2 étagères, 3 – 4 étagères, 5 – 6 étagères, 7 – 9 étagères, 9 – 12 étagères et plus de 13 étagères. Le segment de 5 à 6 étagères domine le marché car il peut être utilisé pour stocker une variété de boissons dans une seule glacière

Sur la base du matériau des étagères, le marché est segmenté en métal, verre trempé, bois et autres. Le segment du verre trempé domine le marché car ces matériaux sont utilisés dans la fabrication du verre et sont polyvalents avec des propriétés de résistance à la chaleur

Sur la base de la finition, le marché est segmenté en noirs, verre, prêts pour panneaux, tons argentés, acier inoxydable et finitions bois. Le segment de l’acier inoxydable domine le marché car les appareils en acier inoxydable sont beaucoup plus durables. Il a la meilleure propriété d’isolation par rapport à d’autres finitions, ce qui aide à garder les vins et les boissons au frais.

Sur la base de l’ouverture de la porte, le marché est segmenté en porte française, porte latérale gauche, porte réversible, porte latérale droite et porte côte à côte. Le segment des portes réversibles domine le marché car ils sont considérés comme des produits coûteux dans le segment des refroidisseurs de boissons avec des propriétés autoportantes

Sur la base du type de contrôle, le marché est segmenté en boutons numériques, électroniques, tactiles et rotatifs. Le segment électronique domine le marché car il permet un contrôle précis de la température et des réglages du réfrigérateur

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique et autres. Le segment des magasins spécialisés domine le marché car l’équipement se trouve principalement dans les magasins spécialisés et constitue l’endroit le plus important pour l’achat de refroidisseurs de boissons.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en alcoolique et non alcoolisé. Le segment alcoolisé domine le marché car la consommation de boissons au vin au Canada est supérieure à celle des boissons non alcoolisées.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, bars, hôtels et restaurants, salons, bureaux d’entreprise, cinémas, librairies et autres. Le segment résidentiel domine le marché canadien des refroidisseurs de boissons car il améliore le décor de la maison et donne un aspect luxueux à la cuisine.

Le pays a augmenté ses dépenses de recherche et développement pour les solutions de refroidissement et de refroidissement, ce qui stimule le marché des refroidisseurs de boissons dans le pays.

Par exemple, en 2007, plus de 1 095 828 travailleurs dans les restaurants, les dépanneurs, les épiceries, les cinémas et autres dépendent, en partie, des ventes de boissons pour leur gagne-pain quotidien. Se référant à cet impact sur la vente au détail, il élargit encore la portée économique de l’industrie des boissons non alcoolisées par un ajout stupéfiant de 193,5 milliards de dollars au-delà de ce que l’industrie des boissons génère directement.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques canadiennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Contenu

Résumé du marché

Analyse de la concurrence de l’impact économique par les acteurs

Production, revenus (valeur) par segmentation géographique

Taille du marché canadien des refroidisseurs de boissons par type et application

État et perspectives du marché régional

Analyse et perspectives du marché canadien des refroidisseurs de boissons

Prévisions du marché par région, type et application

Etude des coûts, dynamique du marché

Compréhension de la stratégie marketing, des distributeurs et des marchands

Analyse factorielle de l’effet de marché

Constatation de la recherche/Conclusion

annexe

Faits saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché canadien des refroidisseurs de boissons

Évolution de la dynamique du marché dans l’industrie

Segmentation approfondie du marché

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Paysage concurrentiel

Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

Une perspective neutre sur la croissance du marché

Informations indispensables pour les acteurs du marché afin de soutenir et de développer les stratégies de l’industrie canadienne des refroidisseurs de boissons.

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le rapport d’analyse du marché canadien des refroidisseurs de boissons comprend des points cruciaux:

Ce rapport fournit une analyse sommaire détaillée de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché.

Il aide à comprendre le produit clé, la taille historique, actuelle et projetée du marché en termes de montant et de prix.

Il permet aux entreprises manufacturières de spécifier, clarifier et analyser le montant des ventes de produits, la valeur et la part de marché, le paysage de rivalité du marché, l’analyse SWOT et les plans de développement pour l’avenir.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant un aperçu complet des expansions du marché, des arrangements, des lancements de nouveaux produits et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

