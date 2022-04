Le rapport sur le marché mondial de l’athleisure publié par Reports and Data est un rapport d’enquête qui s’étend sur plus de 250 pages et offre des informations cruciales sur la dynamique du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la demande et la consommation de produits, les tendances et les modèles, les initiatives stratégiques des principales entreprises opérant sur le marché, les progrès technologiques récents et les développements de produits, ainsi que les risques, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché. Le rapport analyse les données historiques et les tendances pour offrir des informations actualisées sur les opportunités et la croissance du marché au cours des prochaines années.

Le rapport se concentre sur la vue d’ensemble de l’entreprise, la situation financière, la position sur le marché mondial, la contribution aux revenus, la capacité de production et de fabrication et les plans d’expansion commerciale. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts de l’industrie pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché, des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et fournit des informations sur les perspectives et les opportunités de croissance.

Le rapport comprend une étude approfondie de l’industrie, des initiatives stratégiques adoptées par les grandes entreprises, des perspectives de croissance, de la position sur le marché et des parts détenues par les principaux participants afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet du paysage concurrentiel. Le rapport étudie également les initiatives stratégiques entreprises par les grandes entreprises du marché, y compris les lancements de produits, l’innovation de produits et le développement technologique, afin de renforcer leur position sur le marché. Il étudie également les événements commerciaux notables, y compris les collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les promotions de marque.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs allant des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et micro-économiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude offre également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des progrès technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Les principales entreprises opérant sur le marché comprennent:

Adidas Ag (Adidas)

Asics Corporation

Columbia Sportswear Company

Lululemon Athletica Inc.

Nike, Inc. (Nike)

PVH Corp.

Puma Se

The Gap, Inc.

La face nord (VF Corporation (VFC))

Under Armour, Inc.

Le rapport fournit une évaluation approfondie des principaux acteurs de l’industrie et donne des informations précieuses sur les entreprises contrôlant la plus grande part du marché global. Le rapport fournit également des détails sur les récentes fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, partenariats, accords de licence, promotions de marques et lancements de produits, entre autres. Le segment couvre en outre l’analyse SWOT de chaque acteur du marché et offre des informations clés sur les capacités de fabrication et de production, le portefeuille de produits, la part de marché et la croissance des revenus, ainsi que des stratégies clés pour aider à acquérir une compréhension approfondie du paysage concurrentiel.

Aperçu du marché :

Les biens de consommation à évolution rapide sont également appelés biens de consommation emballés et désignent les produits qui sont en forte demande dans le monde entier, vendus rapidement et disponibles à des prix bon marché. Les articles ménagers non durables, les aliments emballés, les articles de toilette, les boissons, les médicaments en vente libre, les produits de nettoyage et de lessive et les appareils électroniques grand public moins coûteux, entre autres, sont des biens de consommation majeurs à évolution rapide. La pandémie de COVID-19 a contribué de manière significative à la croissance de l’industrie des produits de grande consommation en faisant progresser les tendances de la numérisation et de la sensibilisation à la santé et à l’environnement. Les consommateurs se tournent vers la durabilité en mettant de plus en plus l’accent sur l’impact des produits sur l’environnement, ce qui a conduit au développement de produits, de procédés de fabrication et d’emballages respectueux de l’environnement. Cette tendance devrait se poursuivre et stimuler considérablement la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’aliments prêts-à-servir en raison des modes de vie occupés, l’achat croissant d’aliments et de boissons sains et l’accent croissant mis sur l’amélioration de l’expérience client grâce aux progrès technologiques et à la numérisation sont d’autres facteurs qui peuvent stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années.

Le rapport propose en outre une bifurcation régionale complète des régions clés incluses dans le marché Athleisure ainsi que les modèles de production et de consommation, le rapport offre et demande, l’analyse des importations / exportations, la contribution des revenus, la part et la taille du marché et les opérations des principaux acteurs du marché dans la région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord

o Canada

o États-Unis

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique Latine

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Émirats arabes unis

o Reste de la MEA

Segmentation du marché :

Par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Baskets

Survêtement

Leggings

Hoodies

Autrui

Par sexe (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Hommes

Femme

Par canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

En ligne

Hors-ligne

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute autre question ou pour une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

