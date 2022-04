Taille du marché – 1 173 millions USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 22,3 %, tendances du marché – Adoption accrue par les grandes entreprises

La du marché de la biométrie vocale devrait atteindre 5 889,9 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 22,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Augmentation de la fréquence et de la complexité des cyberattaques et des logiciels malveillants rencontrés lors de l’utilisation de technologies basées sur Internet et forte demande de méthodes plus robustes et sécurisées pour exploiter et accéder aux composants, aux informations crédibles et aux statistiques confidentielles dans les systèmes axés sur la technologie utilisés dans diverses industries d’utilisation finale devraient stimuler la croissance des revenus du marché. La grande complexité des cyberattaques a entraîné l’échec de la ligne de défense préliminaire comme le nom d’utilisateur et les mots de passe. Celles-ci se sont révélées insuffisantes, ce qui, à son tour, contribuerait également à la croissance du marché de la biométrie vocale.

De nombreuses sociétés d’assistants vocaux de premier plan, à savoir Apple, Google, Microsoft, Amazon et Mycroft, investissent massivement dans la R&D de la correspondance vocale ou de la biométrie par le biais de correspondances vocales. Par conséquent, la mise en œuvre croissante de services de correspondance vocale dans les assistants vocaux stimule la croissance du marché. Divers sites de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et d’autres, s’efforcent constamment de développer une reconnaissance vocale avancée afin que l’entrée vocale prise via les installations de reconnaissance vocale puisse également être implémentée en tant que fonction de correspondance vocale. Cela éliminera la complexité des procédures manuelles d’authentification des clients.

De plus, le processus biométrique présente de nombreuses propriétés bénéfiques par rapport à la reconnaissance vocale. Parallèlement à cela, le développement prometteur de la technologie de reconnaissance vocale basée sur l’IA pour diminuer les risques de réplication ou de piratage fournirait une sécurité biométrique de premier ordre, qui, à son tour, devrait créer une plate-forme qui sera supérieure à toute autre forme d’installations biométriques. .

Cependant, les cyberattaques modernes sont plus efficaces pour contourner les mesures de sécurité obsolètes déployées par les grandes entreprises, dont Sony et BCBS, entre autres. Selon diverses ressources, les entreprises perdent chaque année environ 600,00 milliards USD au profit des cybercriminels, tandis qu’en 2018, 86,0% des entreprises à travers le monde ont signalé au moins une cyberattaque par an et il y avait environ 100 millions de menaces de cybercriminalité vérifiées se déplaçant dans le cyberespace. meme annee.

logiciel de biométrie vocale fonctionne en décomposant l’audio d’entrée d’un discours enregistré d’une personne dans un spectre sonore individuel. Il analyse ensuite chaque hauteur sonore, en utilisant des algorithmes préprogrammés pour faire correspondre le son fourni avec des signatures sonores préchargées. Le logiciel de biométrie vocale utilise également l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour créer des algorithmes, qui peuvent être utilisés pour différencier chaque spectre sonore individuel et le convertir en format numérique pour analyser les éléments de contenu.

Le segment sur site représentait une part importante des revenus en 2020. Le système sur site utilise des logiciels et des services dans un seul site. Les composants associés à la biométrie vocale sont maintenus limités dans un espace particulier et non accessibles ailleurs. De même, tous les composants connexes tels que le matériel d’entrée vocale, les logiciels embarqués et le stockage des échantillons vocaux ne peuvent pas être accessibles ou surveillés de l’extérieur et sont limités à un seul espace.

La biométrie vocale est très bénéfique dans la détection des fraudes, car ses homologues tels que l’authentification par mot de passe et l’authentification par jeton ont de fortes chances d’être répliqués ou volés. Le système d’authentification biométrique vocale est difficile à usurper et les mots de passe ne peuvent pas être facilement volés ou perdus. La demande croissante de systèmes de détection de fraude pour lutter contre les cas de cybercriminalité stimulerait la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les gouvernements investissent dans la biométrie vocale pour aider à moderniser et à sécuriser les services gérés par l’État, qui peuvent générer une grande quantité de revenus. Cela accélérerait l’interaction des employés du gouvernement avec les systèmes administratifs de back-office. Cela faciliterait également le processus d’accès aux applications gouvernementales et aux sites Web pour les citoyens, tout en améliorant l’interaction entre le gouvernement et les citoyens. Il peut être appliqué par le gouvernement pour améliorer l’efficacité de son processus de collecte des impôts. Le gouvernement peut créer des identifiants biométriques qui l’aideraient dans son processus de collecte des impôts en développant l’empreinte vocale, avec l’aide de la technologie. Cette technologie peut également être utilisée pour identifier les appelants dans un futur proche.

L’Asie-Pacifique a représenté une part importante des revenus en 2020, en raison de la numérisation rapide du secteur financier. En outre, le secteur bancaire de la plupart des pays remplace le processus conventionnel de mots de passe manuels, de signatures ou d’authentification basée sur des jetons. L’Inde et la Chine possèdent l’une des plus vastes bases de consommateurs de systèmes biométriques. Ces facteurs stimulent la demande de biométrie vocale dans la région.

Parmi les grandes entreprises présentées dans le rapport de marché figurent Nuance Communications, NICE Systems Ltd., Verint Systems, LumenVox, Auraya System, Omilia, Sestek, Verbio Technologies, Pindrop Security et Interactions.

Pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la biométrie vocale en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel TCAC le marché de la biométrie vocale devrait-il enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché de la biométrie vocale?

Quels sont les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché entre 2021 et 2028 ?

Quels facteurs clés devraient entraver la croissance globale du marché?

Quelle est la taille attendue du marché du marché biométrie vocale entre 2021 et 2028?

