Taille, développement, opportunité clé, application et prévisions du marché des gants médicaux jusqu’en 2028

Le marché mondial des gants médicaux enregistre un TCAC substantiel de 8,5% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation du nombre de maladies pandémiques et à la sensibilisation croissante des consommateurs. La hausse des prix des matières premières affecte la croissance de ce marché.

Principaux acteurs clés du marché :

Semperit AG Holding

Supermax Corporation Berhad

ANSELL LTD

Medline Industries, Inc

Groupe YTY

Cardinal Santé

Médico

Kossan Rubber Industries Bhd

asiaep.com

Produits de protection Rubbercare Sdn Bhd

GANT CIE., LTD DE JIANGSU JAYSUN

McKesson Médical-Chirurgical Inc

Société Dynarex

Top Glove Corporation Bhd

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étendue du marché mondial des gants médicaux et taille du marché

Le marché des gants médicaux est segmenté en fonction du type de produit, de la stérilité, du type de forme, du type de matière première, du type d’utilisation, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Par type de produit, le marché mondial des gants médicaux est segmenté en examen, chirurgie et chimiothérapie.

Sur la base de la stérilité, le marché des gants médicaux est segmenté en gants stériles et non stériles.

Sur la base du type de forme, le marché des gants médicaux est segmenté en forme de poudre et sans poudre.

Sur la base du type de matière première, le marché des gants médicaux est segmenté en latex, nitrile, caoutchouc, caoutchouc vinylique et polyisoprène.

Sur la base du type d’utilisation, le marché de la thérapie contre la douleur froide est segmenté en produits jetables, réutilisables et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des gants médicaux est segmenté en vente directe, magasin médical, en ligne et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des gants médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, centres de rééducation et autres.

