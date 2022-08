Taille des revenus, tendances et facteurs du marché de la culture de cellules de mammifères, analyse de la part régionale et prévisions jusqu’en 2030

mondial de la culture de cellules de mammifères a atteint 1,90 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 12,13 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de vaccins contre le coronavirus et d’autres maladies, et l’adoption croissante de méthodes de thérapie génique pour le traitement des troubles génétiques devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période 2022-2030.

Les cultures de cellules de mammifères sont largement utilisées pour la production d’une large gamme de produits biopharmaceutiques, notamment des vaccins, des anticorps monoclonaux, des protéines recombinantes et des hormones. La prévalence croissante de la maladie à coronavirus a entraîné une production accrue de vaccins et d’anticorps monoclonaux contre le virus, qui sont produits sur des systèmes de culture de cellules de mammifères. Par exemple, le vaccin vecteur adénovirus ChAdOX1-nCOV est produit dans des cellules de rein embryonnaire humain (HEK293), tandis que l’anticorps monoclonal tocilizumab (mAb), qui est activement utilisé pour le traitement des patients COVID, est préparé dans des cellules d’ovaire de hamster chinois (CHO). L’augmentation des cas d’infections virales, telles que les oreillons et la rubéole et la récente épidémie de rougeole dans plusieurs régions des pays en développement, devrait soutenir davantage la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030.

La demande croissante de vaccins contre le coronavirus et d’autres maladies est une clé facteur de croissance des revenus du marché

Les lignées cellulaires de mammifères sont également utilisées pour la production de protéines recombinantes thérapeutiques contre les maladies génétiques et auto-immunes telles que la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. MOR103mAb, qui est un anticorps IgG humain ciblé contre le facteur de stimulation des colonies et responsable des maladies, est en cours de développement clinique actif. Des AcM contre d’autres maladies auto-immunes telles que le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, ainsi que contre le cancer, l’asthme et la tuberculose sont en cours de développement à l’aide de lignées cellulaires de mammifères. Cela devrait stimuler la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030.

L’analyse SWOT réalisée au cours de l’étude met en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces rencontrées par les principaux fournisseurs. Les avis d’experts sur les tendances passées, présentes et futures couvertes par l’étude visent en outre à clarifier les perspectives d’avenir de l’industrie.

Cependant, les préoccupations concernant la contamination des lignées cellulaires de mammifères par des contaminants biologiques tels que les bactéries, les levures, les mycoplasmes, les virus et les produits chimiques tels que les endotoxines sont un facteur clé qui devrait entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché. Les cultures de cellules de mammifères sont sensibles au cisaillement et ne peuvent donc pas tolérer l’agitation mécanique, comme dans le cas des lignées cellulaires bactériennes. Cela limite les opportunités de mise à l’échelle pour le biotraitement des produits à base de cellules de mammifères. En outre, les coûts élevés et les réglementations strictes sont d’autres facteurs qui devraient freiner la croissance des revenus du marché.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

Merck KGaA, ThermoFisher Scientific Inc., Cytiva, Novartis AG, FUJIFILM Irvine Scientific, Agilent Technologies, Inc., Lonza Group AG, GE Healthcare, PromoCell GmbH et Horizon Discovery Ltd..

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la culture de cellules de mammifères en fonction du support, de la lignée cellulaire, de l’application, de l’utilisation finale

de et région la



: milliards USD, 2019-2030) CHO WI-38 C6 HEK293 HeLa Autres



perspectives d’application (revenus, milliards USD, 2019-2030) Vaccins Anticorps monoclonaux Génie tissulaire Cellule recombinante Protéines thérapeutiques Tests cytotoxiques Autres



perspectives d’utilisation finale (revenus, milliards USD, 2019 –2030) Industrie biopharmaceutique Laboratoires universitaires et de recherche Laboratoires de des drogues Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’UE corde Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste MEA



Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France BENELUX

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les revenus du segment des médias classiques devraient tenir compte pour la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision, en raison du faible coût, de la facilité de disponibilité, de la quantification standardisée des ingrédients des médias et de la variété des lignées cellulaires qui peuvent être cultivées sur les médias.

Le segment C6 devrait enregistrer un TCAC de revenus stables entre 2022 et 2030, en raison de l’adoption croissante de la lignée cellulaire pour la production de protéines thérapeutiques et de vaccins commercialement importants, y compris des anticorps monoclonaux contre la polyarthrite rhumatoïde. La production à grande échelle d’immunoglobulines et d’autres protéines stimule également la croissance des revenus du marché.

L’Europe devrait représenter une part de revenus relativement plus importante sur le marché de la culture de cellules de mammifères au cours de la période de prévision. Le développement de techniques de biotraitement avec des opportunités accrues de mise à l’échelle des systèmes de culture de cellules de mammifères est un facteur majeur de croissance des revenus du marché en Europe. En outre, le nombre croissant d’essais cliniques et précliniques menés dans les pays de cette région est un autre facteur contribuant à la croissance des revenus du marché.

Le 05 avril 2022, GE Healthcare de la société General Electric a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec l’hôpital Bundang de l’université nationale de Séoul (SNUBH) en Corée du Sud visant à soutenir et à stimuler les start-ups en Corée du Sud et la conception et mise en œuvre d’applications cliniques et opérationnelles. Ce protocole d’accord devrait présenter une exploration de la plate-forme de santé numérique Edison de GE Healthcare et des services associés par SNUBH. Ce sera la première fois que la plate-forme de santé numérique Edison sera entièrement déployée pour les développeurs en Corée. La plate-forme est la plate-forme d’hébergement et de développement d’applications de GE Healthcare, qui fournit une gamme de services spécifiques aux soins de santé qui permettent une conception, un développement et un déploiement rapides d’applications.

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne faits saillants des segments de marché clés et des acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché de la culture de cellules de mammifères répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Culture de cellules de mammifères?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Culture de cellules de mammifères?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de Culture de cellules de mammifères?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

