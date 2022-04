Taille des revenus du marché du lait de cajou, tendances et facteurs, analyse et prévisions de la part régionale jusqu’en 2027

Le marché mondial du lait de noix de cajou devrait atteindre 229,1 millions de dollars d’ici 2027. Le marché est alimenté par la tendance croissante à la consommation d’alternatives céréalières à base de produits laitiers et par les pratiques croissantes de régime végétalien, les préoccupations concernant les résidus d’anticorps ou les hormones de croissance dans le lait animal. Le lait de noix de cajou est souvent très préféré par les patients qui souffrent d’un cancer de l’iode radioactif, d’eczéma, de problèmes de vue, d’une densité osseuse plus faible, d’hypercholestérolémie et d’allergie aux produits laitiers. Plus de 16% des consommateurs européens essaient d’éviter les produits laitiers pour ces aides et ces problèmes de cholestérol.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

Obtenez un exemple de rapport de recherche @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3413

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de l’entreprise et du portefeuille de produits de l’entreprise ciblée. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices accumulés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Acteurs clés :

Les principaux participants comprennent Whitewave Foods, Blue Diamond Growers, Daiya Foods Inc., Tofutti Brands Inc., SunOpta Inc., Fine Japan Co. Ltd., Hain Celestial Group, Galaxy Nutritional Foods, Inc., Nature’s Choice B.V. et Vitasoy Australia Products Pty. Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les ventes globales de suppléments nutritionnels pour les enfants devraient augmenter au cours de la période de prévision. Il a été observé que les parents chinois et indiens étaient prêts à dépenser des sommes d’argent relativement importantes pour la santé de leurs enfants par rapport au revenu familial.

Une nouvelle tendance émergeant sur le marché des compléments alimentaires est la nécessité d’utiliser des ingrédients biologiques ou durables. Cette tendance est alimentée par deux changements fondamentaux dans cette industrie: la nécessité de consommer des ingrédients « plus sains » et les préoccupations croissantes des consommateurs pour l’approvisionnement en produits « durables »

Les variations du prix du produit en amont devraient influencer le coût de production du lait de noix de cajou biologique. Le coût de production est également un facteur important qui pourrait affecter le prix du marché.

Le sous-segment Nutraceuticals & Baby Food détenait une part de marché de 28,6% en 2019 en raison de son utilisation remarquable de la formulation à base de lait de cajou pour la fabrication de produits alimentaires pour bébés et d’additifs nutritionnels destinés à l’utilisation finale.

En septembre 2019, Z Natural Foods a annoncé le lancement du lait de noix de cajou en poudre. La saveur de noix de cajou de la société fait une expérience douce, sans produits laitiers, savoureuse du lait non conventionnel et spécialement conçu pour les modes de vie végétariens et sans lactose.

So Delicious, une entreprise végétalienne renommée de produits non laitiers, a lancé un nouveau lait de noix de cajou d’amande biologique.

Demander une personnalisation @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3413

Segmentation du marché :

Perspectives des canaux de vente (chiffre d’affaires : millions USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Supermarché & Hypermarché

Vente au détail en ligne

Autrui

Perspectives de formulaire (chiffre d’affaires : millions USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Poudre

Liquide

Perspectives verticales de l’utilisation finale (chiffre d’affaires : millions USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Aliments et boissons

Nutraceutiques et aliments pour bébés

Soins personnels

Produits pharmaceutiques

Autrui

Acheter le rapport Premium @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3413

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : millions USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne Royaume-Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’APAC

MEA Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Amérique Latine Brésil Reste de LATAM



Commandez ce rapport : https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3413

Market-O-Nomics:

La popularité croissante et l’utilisation généralisée d’Internet ont rendu la recherche d’informations sur la santé sur les compléments alimentaires plus facile et plus rapide. Ainsi, la demande pour ces produits devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Les ventes globales de suppléments nutritifs pour les enfants devraient augmenter au cours de la période de prévision. Il a été observé que les parents chinois et indiens étaient prêts à dépenser des sommes d’argent relativement importantes pour la santé de leurs enfants par rapport au revenu familial.

Le segment des canaux de distribution était dominé par le sous-segment des supermarchés ou des hypermarchés en 2019. Les avantages et la commodité de l’achat d’une variété de produits dans un supermarché devraient avoir un impact positif sur la demande au cours de la période de prévision.

Les règlements qui guident la région nord-américaine sont variés, multiformes et ont un grand impact sur l’industrie. Par exemple, aux États-Unis, les « nutraceutiques » entrent principalement dans la catégorie des vitamines et des compléments alimentaires. Une série de règlements s’appliquent, notamment la Loi sur la santé et l’éducation en matière de compléments alimentaires (DSHEA) de 1994, qui couvre les compléments alimentaires, la Loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, qui couvre tous les aliments et additifs alimentaires, et les règlements sur les bonnes pratiques de fabrication de 2007.

Le sous-segment Nutraceuticals & Baby Food détenait une part de marché de 28,6% en 2019 en raison de son utilisation remarquable de la formulation à base de noix de cajou pour la fabrication de produits alimentaires pour bébés et d’additifs nutritionnels destinés à l’utilisation finale.

Accéder aux détails du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/cashew-milk-market

Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial du lait de noix de cajou.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourir plus de rapports:

Marché des graines de lin

Marché de l’huile de son de riz

Marché des granulés de collation

Marché du lait de soja

Marché des ingrédients protéiques de soja

À propos des rapports et des données :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, dans tous les secteurs et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant une recherche pertinente et factuelle dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Rapports et données dispose d’une solide base d’analystes expérimentés issus de divers domaines d’expertise.

Contactez-nous:

Jean-Édouard

Responsable du développement des affaires

Rapports et | de données Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs