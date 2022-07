Taille des fleurs intelligentes et solaires, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, pour 2028

The global smart/solar flower market is expected to reach a market size of USD 41.87 billion with a steady revenue CAGR of 15.7% in 2028, according to the latest analysis from Emergen Research. This steady revenue growth can be attributed to the environment-friendly power generation and stand-alone sun tracking system which is also a growth driver for the smart solar flower market.

Increasingly stringent regulations to support environmental conservation in the electrical industry are driving the deployment of unconventional energies such as solar, wind, tidal, and small hydropower. Additionally, growing demand for environment-friendly energy resources is another factor driving the growth of the market. Technological development in the market is continuously driving investment in the solar panel industry, which further boosts market growth, and the trend is expected to continue during the forecast period.

Request Free Sample @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1165

The major companies covered in the report are:

JinkoSolar Holding Co. Ltd., Canadian Solar Inc., First Solar Inc., GCL-Poly Energy Holdings Ltd., SunPower Corp., SolarEdge Technologies Inc., Xinyi Solar Holdings Ltd., Yingli Green Energy Holding Co. Ltd., SMA Solar Technology AG, Atlantica Sustainable Infrastructure PLC.

Main highlights of the report

In February 2021, JinkoSolar Holding Co. Ltd., which is one of the largest and most innovative solar manufacturers in the world, entered into a new long-term partnership with Tongwei Co., Ltd. (« Tongwei ») to jointly invest in a high-purity crystalline silicon project with an annual capacity of 45,000 metric tons of silicon wafer project and produce 15 GW per year.

The off-grid segment accounted for the largest revenue share in the smart/solar flower market in 2020, and the revenue growth rate is expected to increase rapidly over the forecast period. In an off-grid system, it consists of a solar panel, an inverter, a charge controller and a mounting structure, which accumulate the sufficient amount of sunlight during the day and use it to generate electricity at night, which is the key factor to boost the off-grid system into solar energy. flower market.

Le taux de croissance des revenus de l’identification par radiofréquence (RFID) devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. L’augmentation rapide de la surveillance efficace du soleil entraîne l’adoption croissante de la RFID pour augmenter les performances de la fleur solaire.

Le segment institutionnel représentait la plus grande part des revenus sur le marché des fleurs intelligentes en 2020, qui devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour les fleurs intelligentes en raison de l’extension constante des gammes de panneaux et de la sensibilité aux ajustements climatiques est un facteur clé qui soutient la croissance du marché.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part de revenus sur le marché mondial des fleurs solaires intelligentes en 2020. L’adoption croissante d’énergies non conventionnelles telles que l’énergie solaire, éolienne et marémotrice dans les pays de la région stimule la croissance du marché.

Emergen Research offre une remise à durée limitée @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1165

Emergen Research a segmenté le marché mondial des fleurs solaires intelligentes sur la base de la connectivité, des composants, de l’application et de la région :

Connectivity Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018-2028) sur réseau hors réseau



Perspectives des composants SCADA appareils de mesure intelligents identification par radiofréquence (RFID) des



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Commercial Institutionnel Résidentiel



Parcourir le rapport complet Description @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-and-solar-flower-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne BENELUX Reste d’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des fleurs intelligentes et solaires :

Le rapport comprend un aperçu du marché des fleurs intelligentes et solaires ainsi que la part de marché, le rapport de la demande et de l’offre, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans le secteur des fleurs intelligentes et solaires.

Personnalisation disponible @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1165

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Découvrez plus de rapports de recherche Emergen @

marché des antioxydants alimentaires

https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-antioxidants-market

la charge sans fil

https://www.emergenresearch.com/industry-report/wireless-market market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/image-recognition-market image recognition market

of the

food grade gas

https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-grade-gases-market

silicon wafer market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/silicon-wafer-market

contact lenses

https://www.emergenresearch.com/industry-report/contact-lenses-market

impact modifiers

https://www.emergenresearch.com/industry-report/impact-modifiers-market

orthopedic biomaterials market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/orthopedic-biomaterial-market