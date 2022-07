Taille, demande, analyse de la croissance, part, revenus et prévisions du marché mondial du cancer du poumon non à petites cellules 2028

L’augmentation des cas de cancer associée à la sensibilisation croissante des patients à la santé est attribuée à la croissance du marché du cancer du poumon non à petites cellules. Data Bridge Market Research analyse que le marché du cancer du poumon non à petites cellules augmentera à un TCAC d’environ 10,91 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

L’un des principaux types de cancer du poumon, le cancer du poumon non à petites cellules, est celui qui diminue l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène au sang. De tous les cas de cancer du poumon dans le monde, le cancer du poumon non à petites cellules représente 80 à 85 %. Les facteurs responsables sont le tabagisme passif, le tabagisme actif, la consommation d’eau contaminée et l’exposition à la pollution de l’air. Cependant, il peut être traité par diverses thérapies telles que l’immunothérapie, la thérapie ciblée et bien plus encore.

Portée du marché mondial du cancer du poumon non à petites cellules et taille du marché

Le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicament, du type de traitement, du type de thérapie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de cancer, le marché du cancer du poumon non à petites cellules a été segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs du médiastin, mésothéliome et tumeurs de la paroi thoracique.

Sur la base du type de molécule, le marché du cancer du poumon non à petites cellules a été segmenté en petites molécules et produits biologiques.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs multi-kinases et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres. La thérapie ciblée est en outre sous-segmentée en bevacizumab, dabrabenib, chlorhydrate d’erlotinib, osimertinib et autres. L’immunothérapie est également sous-segmentée en durvalumab, nivolumab, atezolizumab et pembrolizumab.

Sur la base du type de thérapie, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en thérapie médicamenteuse unique et thérapie combinée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en hôpitaux, soins à domicile , cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en pharmacie hospitalière directe, pharmacie de détail, en ligne et autres.

Analyse au niveau national du marché de base du cancer du poumon non à petites cellules

Le marché du cancer du poumon non à petites cellules est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de cancer, type de molécule , classe de médicament, type de traitement, type de thérapie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du cancer du poumon non à petites cellules sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord., Pérou, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché du cancer du poumon non à petites cellules en raison de la prévalence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées, des compétences accrues en recherche et développement des sociétés pharmaceutiques et de l’adoption rapide de nouvelles et meilleures technologies de soins de santé. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour développer les infrastructures de santé, de la prévalence croissante du cancer du poumon non à petites cellules et de l’augmentation de la population gériatrique sensible au cancer.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cancer du poumon non à petites cellules

Le paysage concurrentiel du marché du cancer du poumon non à petites cellules fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché principal du cancer du poumon non à petites cellules.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du cancer du poumon non à petites cellules sont GlaxoSmithKline plc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly And Company., Astrazeneca, Pfizer Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Ono Pharmaceutical Co. , Ltd., Boehringer Ingelheim International Gmbh, Merck & Co., Inc., Celgene Corporation, Amgen Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Allergan, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol-Myers Squibb Company et Astellas Pharma Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

