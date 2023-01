Taille de l’industrie du marché des ventilateurs, tendances des parts, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des ventilateurs est essentiellement un appareil utilisé dans les unités de soins intensifs pour aider les patients qui ne peuvent pas respirer par eux-mêmes. Les ventilateurs peuvent être utilisés de manière temporaire ou permanente dans le système (par exemple pour un traitement à long terme) et sont largement utilisés dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les maisons. La ventilation mécanique, l’intubation endotrachéale et le drainage nasogastrique font partie des ventilateurs. Les ventilateurs éliminent le dioxyde de carbone du corps du patient en fournissant de l’oxygène. Il est utilisé pour maintenir la vie des gens, mais il n’est pas utilisé pour traiter des maladies ou des troubles médicaux. Les systèmes de ventilation mécanique sont utilisés pour les patients souffrant de maladies chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, les lésions cérébrales traumatiques et les accidents vasculaires cérébraux.

Le marché mondial des ventilateurs était de 1,4 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 2,61 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision 2022-2029. Le « ventilateur de soins intensifs » représentait le plus grand segment de type de produit sur le marché des ventilateurs au cours de la période de prévision, en raison de son taux d’adoption et de son taux d’admission élevés. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le marché des ventilateurs a connu une croissance rapide au fil des ans en raison d’innovations technologiques telles que l’amélioration des ventilateurs portables et l’amélioration de la technologie des capteurs utilisés dans les ventilateurs. Le marché des ventilateurs est fortement influencé par les progrès du diagnostic moléculaire et l’accent mis par les principaux acteurs sur les collaborations et les partenariats avec d’autres organisations. Par conséquent, le marché est tiré par divers déterminants de la croissance et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des ventilateurs

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

La prévalence des maladies respiratoires monte en flèche

La prévalence croissante de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres maladies respiratoires telles que l’apnée du sommeil, les lésions pulmonaires aiguës et l’hypoxémie sont les principaux facteurs de croissance de ce marché. L’augmentation du nombre de bébés prématurés et l’augmentation rapide de la population gériatrique devraient également propulser la croissance globale du marché. De plus, la forte prévalence des maladies respiratoires causées par le tabagisme stimulera la croissance du marché.

Demande croissante de soins à domicile

En outre, des avantages tels que la commodité et le confort des soins de santé à domicile ainsi que des avantages en termes de coûts devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation des infrastructures de soins de santé et l’augmentation du revenu disponible entraîneront une augmentation de la demande de soins à domicile, qui agiront comme des moteurs importants pour le marché.

De plus, la sensibilisation croissante des patients aux maladies respiratoires freine la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Possibilité

Diverses avancées dans les ventilateurs

En outre, diverses avancées technologiques, telles que le développement de ventilateurs portables avancés et l’amélioration de la technologie des capteurs utilisés dans les ventilateurs, devraient offrir des opportunités lucratives sur le marché. De plus, le développement de ventilateurs portables contrôlés par microprocesseur non invasifs offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes/défis du marché mondial des ventilateurs

faible sensibilisation

La faible connaissance des maladies respiratoires sur le marché conduit à des patients non diagnostiqués et mal traités. Un grand nombre de patients non traités souffrant de maladies respiratoires entravera la croissance du marché.

Risques liés à l’utilisation d’un ventilateur

Les risques associés à l’utilisation de ventilateurs mécaniques peuvent entraver l’expansion de l’industrie. Les bactéries qui pénètrent par les voies respiratoires artificielles sont susceptibles d’être infectées et nécessitent davantage de ventilation mécanique. L’ouverture et la fermeture répétées de petits sacs aériens dans les poumons peuvent également causer des lésions pulmonaires. Par conséquent, les risques associés à l’utilisation des appareils devraient défier le marché des ventilateurs au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse régionale du marché Ventilateur:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des ventilateurs détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ventilateurs sont :

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Getinge AB (Suède)

Resmed (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)

Avasarala Technologies Ltd.(인도)

Allied Healthcare Products, Inc.(미국)

Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd.(중국)

Dragonworks AG KGAA (Allemagne)

Nippon Kohden Corporation (일본)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Air Liquide (France)

Acheteur (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

Hamilton Medical (Suisse)

Groupe Smith (Royaume-Uni)

Accent Medical (Allemagne)

Metran Co., Ltd. (Japon)

Airon Corporation (Floride)

TRITON Electronic Systems Co., Ltd. (Russie)

Dispositifs biomédicaux, (États-Unis)

Hill-Rom Holdings, Inc. (États-Unis)

HEYER Medical AG (Allemagne)

