Taille de l’industrie du marché des pinces crâniennes, demande, analyse de la croissance, part des acteurs clés, revenus et prévisions 2029

Aujourd’hui, une opération réussie dans les procédures neurochirurgicales nécessite une fixation rigide. Les pinces crâniennes font référence aux dispositifs médicaux impliqués dans les procédures neurochirurgicales qui aident à équilibrer la tête des patients. Un dispositif de fixation de la tête est considéré comme crucial en neurochirurgie car il est préconditionné pour permettre aux neurochirurgiens d’opérer.

Ces dispositifs médicaux sont des instruments spécialement conçus pour maintenir et stabiliser la tête pendant la neurochirurgie, offrant un meilleur accès pendant la chirurgie. Data Bridge Market Research analyse que le marché des pinces crâniennes devrait croître à un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cranial-clamps-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pinces crâniennes sont pro med instruments GmbH, Integra LifeSciences Corporation., Allen Medical Systems, Inc., B. Braun Melsungen AG, Mizuho, ​​​​OsteoMed, STERIS plc, Manman Manufacturing Company Private Limited. , Medical Devices Business Services, Inc., Vizient PSO, Delta Surgical Limited, OPT SurgiSystems Srl, Stryker, Zimmer Biomet, Medtronic, MEDICON et JEIL MEDICAL CORPORATION., entre autres.

Dynamique du marché des pinces crâniennes

Conducteurs

Augmentation du nombre de neurochirurgies

L’ augmentation du nombre de neurochirurgies due à l’augmentation des facteurs de risque tels que les traumatismes et le cancer , entre autres, est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des pinces crâniennes.

Augmentation de la prévalence des troubles cérébraux

La prévalence croissante des complications cérébrales au sein de la population, telles que les lésions cérébrales traumatiques (TBI), le système nerveux central (SNC) et les tumeurs cérébrales, accélère la croissance du marché.

Utilisation dans les applications de soins de santé

L’utilisation intensive des pinces crâniennes dans diverses procédures telles que les traumatismes crâniens, l’ablation de tumeurs et les troubles cérébrovasculaires, y compris les troubles neurodégénératifs et les anévrismes, contribue à l’expansion du marché des pinces crâniennes.

Utilisation dans les technologies d’imagerie médicale

L’utilisation croissante des pinces crâniennes dans les technologies d’imagerie médicale, notamment la radiographie du crâne, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (TDM), influence davantage le marché.

De plus, les scénarios avancés de réglementation des soins de santé, l’augmentation du financement des infrastructures de santé et les investissements élevés dans la recherche et le développement affectent positivement le marché des pinces crâniennes.

Opportunités

De plus, les avancées technologiques telles que le développement de pinces crâniennes radiotransparentes et stérilisables offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la forte demande d’instruments miniaturisés pour réduire l’empreinte chirurgicale élargira encore le marché des pinces crâniennes.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cranial-clamps-market

Portée du marché mondial des pinces crâniennes et taille du marché

Le marché des pinces crâniennes est segmenté en fonction du type de conception, de la spécialité, du patient, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de conception

Clips d’appui-tête en fer à cheval (Sugita)

Clips de retenue de goupille (Mayfield)

Sur la base du type de conception, le marché des pinces crâniennes est segmenté en pinces d’appui-tête en fer à cheval (sugita) et en pinces de fixation à broches (mayfield).

Spécialité

Général

Radiotransparent

Stérilisable

Sur la base du patient, le marché des pinces crâniennes est segmenté en adulte et pédiatrique. Les adultes dominent le segment des patients en raison de l’augmentation des troubles neurologiques chez les patients adultes.

Application

Opération

Imagerie

Sur la base du patient, le marché des pinces crâniennes est segmenté en chirurgie et imagerie. La chirurgie est en outre segmentée en neurochirurgie, chirurgie de la colonne vertébrale et autres. La chirurgie représente le segment le plus important en raison du nombre croissant de patients souffrant de lésions cérébrales traumatiques ou TBI.

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des pinces crâniennes est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire.

Analyse régionale / aperçu du marché Pinces crâniennes

Le marché des pinces crâniennes est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de conception, spécialité, patient, application et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des pinces crâniennes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon et Inde . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des pinces crâniennes en raison de l’augmentation des chirurgies d’ablation de tumeurs et du nombre croissant de patients souffrant de troubles neurodégénératifs dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du nombre croissant de neurochirurgiens qualifiés dans la région.

Parcourez la table des matières complète sur : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cranial-clamps-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intravascular-ultrasound-ivus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prolactinoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgery-medical-bandage-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-h5n1-influenza-disease-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kearns-sayre-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com