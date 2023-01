Taille de l’industrie du marché des dispositifs de comptage de cellules, tendances de partage, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des dispositifs de comptage de cellules devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de la prévalence des maladies infectieuses contribuera à propulser la croissance du marché des dispositifs de comptage de cellules.

La cytométrie est une technique utilisée dans les sciences de la vie pour compter ou quantifier les cellules, y compris le diagnostic médical et le traitement. Le comptage des cellules est un élément important du comptage des cellules appliqué à la fois dans la recherche et dans les procédures cliniques. Par exemple, les méthodes médicales et biologiques comprennent le comptage des cellules, qui donne un aperçu du volume et de la concentration des médicaments.

La capitalisation de la recherche sur les cellules, la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses, l’émergence des industries biotechnologiques et biopharmaceutiques, l’expansion des solutions améliorées et de l’analyse d’image améliorée, et l’augmentation de la cytométrie en flux à haut débit et des analyseurs de sang mécaniques stimulent le marché des équipements de comptage cellulaire dans ce Région. Cependant, le coût élevé des équipements d’analyse cellulaire est l’un des facteurs qui devraient entraver davantage la croissance du marché des équipements de comptage de cellules au cours de la période de prévision. Aussi les produits de comptage cellulaire et

Portée du marché des dispositifs de comptage de cellules et taille du marché

Le marché des équipements de comptage de cellules est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les marchés clés pour les applications d’appareils de comptage de cellules simiennes.

En fonction du type de produit, le marché des équipements de comptage de cellules est segmenté en consommables et accessoires, et en instruments. Les accessoires sont subdivisés en réactifs, kits de dosage, microplaques et accessoires. Les instruments sont subdivisés en spectrophotomètres, cytomètres en flux, analyseurs d’hématologie, compteurs de cellules et microscopes. Les spectrophotomètres sont subdivisés en lecteurs monomodes et lecteurs multimodes. Les analyseurs de sang sont subdivisés en analyseurs entièrement automatiques et analyseurs semi-automatiques. Les compteurs de cellules sont en outre subdivisés en compteurs de cellules automatiques et en hémocytomètres/compteurs de cellules manuels.

Sur la base de l’application, le marché des équipements de comptage de cellules est segmenté en application de recherche, application clinique et diagnostique et application industrielle. Les applications de recherche sont segmentées en recherche sur le cancer, recherche en immunologie, recherche en neurologie, recherche sur les cellules souches et autres applications de recherche.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements de comptage de cellules est segmenté en hôpitaux et centres de diagnostic, instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres utilisateurs finaux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des instruments de comptage cellulaire sont DeNovix Inc., CytoSMART Technologies BV, Corning Incorporated, Merck KGaA, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Thermo Fisher Scientific Inc, PerkinElmer Inc, Tecan Trading AG, BD, Biotek Instruments Inc, Danaher, Bio-Rad Laboratories Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Cadmus Distribution Group Limited, Sysmex Corporation, Abbott, Agilent Technologies Inc, Siemens Healthcare Private Limited et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Analyse régionale du marché Dispositifs de comptage de cellules:

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des dispositifs de comptage de cellules détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de comptage de cellules

Le marché des dispositifs de comptage de cellules est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par type de produit, application et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de comptage de cellules incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde en Europe, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) , Brésil, Argentine et Amérique du Sud Le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie du

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de comptage de cellules en raison de l’incidence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et hématologiques. En outre, le renforcement des infrastructures de santé initié par le gouvernement et l’expansion des activités de recherche et développement dans le domaine des cellules souches propulseront davantage la croissance du marché des équipements de comptage de cellules dans la région. Le marché des dispositifs de comptage de cellules en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de la présence de diverses sociétés de recherche clinique et biopharmaceutiques dans la région. De plus, l’accès à du personnel qualifié, de faibles coûts de mise à l’échelle, des bibliothèques génomiques à grande échelle,

La section Pays du rapport sur le marché des dispositifs de comptage de cellules fournit également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les modifications réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, l’emplacement et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans divers pays. De plus, tout en fournissant une analyse prédictive des données pays, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques locales et nationales, ainsi que l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte.

