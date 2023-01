Taille de l’industrie du marché des accessoires de crâne, demande, analyse de la croissance, part des acteurs clés, revenus et prévisions 2029

Aujourd’hui, les procédures réussies en neurochirurgie nécessitent une immobilisation lourde. Les pinces crâniennes sont des dispositifs médicaux utilisés pour aider à équilibrer la tête d’un patient pendant la neurochirurgie. Le dispositif de fixation de la tête est considéré comme critique en neurochirurgie car il est préconditionné pour permettre au neurochirurgien de le manipuler.

Ces dispositifs médicaux sont des instruments spécialement conçus pour immobiliser et stabiliser la tête pendant la neurochirurgie, offrant un meilleur accès pendant la procédure. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des pinces crâniennes devrait croître à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pinces crâniennes sont pro med instruments GmbH, Integra LifeSciences Corporation., Allen Medical Systems, Inc., B. Braun Melsungen AG, Mizuho, ​​​​OsteoMed, STERIS plc, Manman Manufacturing Company Limited. , Medical Devices Business Services, Inc., Vizient PSO, Delta Surgical Limited, OPT SurgiSystems Srl, Stryker, Zimmer Biomet, Medtronic, MEDICON et JEIL MEDICAL CORPORATION.

Dynamique du marché des clips de crâne

chauffeur

Augmentation du nombre de procédures neurochirurgicales

Le nombre croissant de procédures neurochirurgicales en raison de facteurs de risque croissants tels que les traumatismes et le cancer est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des attelles crâniennes.

Augmentation de la prévalence des troubles cérébraux.

La prévalence croissante des complications cérébrales parmi les populations telles que les lésions cérébrales traumatiques (TBI), le système nerveux central (SNC) et les tumeurs cérébrales accélère la croissance du marché.

pour applications sanitaires

L’utilisation généralisée des clips crâniens dans diverses procédures, telles que les traumatismes crâniens, la résection tumorale et les maladies cérébrovasculaires, y compris les maladies neurodégénératives et les anévrismes, contribue à l’expansion du marché des clips crâniens.

pour la technologie d’imagerie médicale

L’utilisation croissante des pinces crâniennes dans les techniques d’imagerie médicale, y compris les rayons X crâniens, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (TDM), a un impact supplémentaire sur le marché.

De plus, les scénarios avancés de réglementation des soins de santé, le financement accru des infrastructures de soins de santé et les investissements élevés dans la recherche et le développement ont un impact positif sur le marché des modèles de crâne.

Chance

De plus, les avancées technologiques telles que le développement de pinces crâniennes radiotransparentes et stérilisables offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la forte demande d’instruments miniaturisés utilisés pour réduire les empreintes chirurgicales va encore augmenter le marché des pinces crâniennes.

Étendue du marché mondial des clips crâniens et taille du marché

Le marché des pinces crâniennes est segmenté en fonction du type de conception, de la spécialité, des patients, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés sur le marché.

type de conception

Clip d’appui-tête en fer à cheval (Sugita)

Extrait (Mayfield)

En fonction du type de conception, le marché des semelles crâniennes est segmenté en semelles d’appui-tête en fer à cheval (sugita) et en semelles à broches fixes (mayfield).

important

Général

radiotransparent

peut être stérilisé

Sur la base des patients, le marché des pinces crâniennes est segmenté en adultes et enfants. Les adultes dominent le segment des patients en raison de l’augmentation des troubles neurologiques chez les patients adultes.

application

Opération

images

Selon le patient, le marché des pinces crâniennes est segmenté en chirurgie et imagerie. La chirurgie est subdivisée en neurochirurgie, chirurgie de la colonne vertébrale et autres. La chirurgie représentait la part la plus importante en raison du nombre croissant de patients ayant subi un traumatisme crânien ou TBI.

utilisation finale

Hôpital

Clinique

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des pinces crâniennes est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire.

Analyse régionale / aperçu du marché Forceps crâniens

Comme mentionné ci-dessus, le marché des pinces crâniennes est analysé avec la taille du marché et les informations sur les tendances par pays, type de conception, spécialité, patient, application et utilisation finale. Les pays couverts par le rapport sur le marché des clips de crâne comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde., Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord a dominé le marché des pinces crâniennes en raison de l’augmentation des procédures de résection tumorale et du nombre croissant de patients souffrant de maladies neurodégénératives dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de l’augmentation des dépenses de santé et d’une augmentation du nombre de neurochirurgiens qualifiés dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données du pays.

