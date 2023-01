Taille de l’industrie du marché de l’huile d’argan , part, marché segmenté par application, géographie, croissance mondiale de l’industrie, analyse historique, tendances, facteurs émergents, demandes, acteurs clés, technologies émergentes et prévisions 

Le rapport d’analyse du marché de l’huile d’argan donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché de l’huile d’argan contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un excellent rapport sur l’huile d’argan offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Ce rapport de marché est une étude précise de l’industrie de l’huile d’argan qui donne des estimations sur les nouveaux triomphes qui seront réalisés sur le marché de l’huile d’argan en 2022-2029. Le rapport d’activité à grande échelle sur l’huile d’argan présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie de l’huile d’argan par les principaux acteurs.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial de l’huile d’argan

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’huile d’argan devrait croître à un TCAC de 20,37 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 427,02 millions USD d’ici 2029.

L’huile d’argan est une substance organique dérivée des amandons de l’arganier. Il est riche en vitamines A et E, ainsi qu’en antioxydants , en acides gras oméga-6, en triterpénoïdes et en acide linoléique. Dans le commerce, l’huile est disponible sous des formes concentrées, absolues et mixtes pour une utilisation dans des applications culinaires et cosmétiques. Il peut être appliqué directement ou pris sous forme de pilule complémentaire pour une variété d’avantages pour la santé, y compris le traitement de l’acné, des vergetures, des irritations cutanées et des indications de vieillissement, ainsi que l’hydratation de la peau. En conséquence, l’huile se trouve dans une large gamme de produits de soins personnels haut de gamme, notamment des crèmes , des lotions, des savons, des shampooings et des après-shampooings.

L’augmentation de la demande d’huile d’argan dans les surgelés, les desserts, les confiseries, les collations et les sucreries, car elle contribue à ajouter de la saveur à ces articles et stimulera donc le marché de l’huile d’argan. En outre, l’augmentation de la conscience de la beauté et l’augmentation de la demande en tant que médicament pour le traitement de l’hypertension artérielle et du diabète sont quelques facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial de l’huile d’argan. D’autres facteurs, notamment le changement de préférence des ingrédients synthétiques aux ingrédients naturels dans les industries des cosmétiques et des soins personnels et d’autres industries d’utilisation finale, ainsi que l’augmentation de la présence d’exportateurs d’ingrédients dans les pays en développement, amortiront le taux de croissance du marché. Un autre facteur important est la sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé associés à l’huile d’argan qui accélérera le taux de croissance du marché de l’huile d’argan. L’augmentation de la demande de produits pour les applications de soins capillaires et de soins de la peau étendra encore la croissance du marché de l’huile d’argan.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile d’argan sont: Arganisme EU, The RERS Group, OLVEA, ZINEGLOB, Argania Spinosa, Brenntag North America, Inc., Frontier Co-op, Melvita, Morgan Cosmetics, LLC, Kanta Enterprises Private Limited ., ARGATLAS, Nutrix Health Care Pvt. Ltd, Bo International, Purus AB, AgadirInt, Conair LLC et JOHN MASTERS ORGANICS

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de l’huile d’argan dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’huile d’argan

Aperçu du marché mondial de l’huile d’argan

Concours mondiaux du marché de l’huile d’argan par les fabricants

Capacité mondiale d’huile d’argan, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en huile d’argan (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’huile d’argan, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de l’huile d’argan par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’huile d’argan

Analyse des coûts de fabrication de l’huile d’argan

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial de l’huile d’argan

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial de l’huile d’argan:

Le marché de l’huile d’argan est segmenté en fonction du type, de la forme, du grade, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial de l’huile d’argan est segmenté en conventionnel et biologique .

Sur la base de la forme, le marché de l’huile d’argan est segmenté en absolu, mélange et concentré.

Sur la base de la qualité, le marché de l’huile d’argan est segmenté en qualité culinaire et en qualité cosmétique.

Sur la base de l’application, le marché de l’huile d’argan est segmenté en soins personnels et cosmétiques, médical, aromathérapie, alimentation, nettoyage domestique et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile d’argan est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C est en outre sous-segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, magasins en ligne et autres.

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de l’huile d’argan contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour l’huile d’argan? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial de l’huile d’argan? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial de l’huile d’argan du marché de l’huile d’argan? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché de l’huile d’argan?

Quel est le statut actuel du marché de l’huile d’argan de l’industrie de l’huile d’argan? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché de l’huile d’argan en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de l’huile d’argan compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché de l’huile d’argan par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de l’huile d’argan ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché de l’huile d’argan dynamique du marché de l’huile d’argan? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de l’huile d’argan ?

