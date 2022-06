Taille de l’industrie de la tomosynthèse mammaire numérique, part, informations qualitatives approfondies, opportunité de croissance explosive

Marché mondial de la tomosynthèse mammaire numérique Le rapport de recherche donnera à ses clients une recherche analytique complète, qui donne tous les détails sur les acteurs clés tels que le profil de l’entreprise, le portefeuille de produits, la capacité, le prix, le coût et les revenus pour la période de prévision de 2021 à 2029. Ce rapport présente une analyse approfondie analyse de la taille, de la part, des segments, des fabricants et des technologies du marché de la tomosynthèse mammaire numérique, des tendances clés, des moteurs du marché, des défis, de la normalisation, des modèles de déploiement, des opportunités, de la future feuille de route et des prévisions. Ce rapport donne une évaluation complète du marché de la tomosynthèse mammaire numérique qui contient les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, des opinions attentives, des faits, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Cette étude de marché sur la tomosynthèse mammaire numérique explique clairement comment ou pourquoi ce marché connaîtra une hausse de croissance au cours de la période mentionnée. Des données spécifiques de caractéristiques particulières telles que le type, la taille, l’application et l’utilisateur final ont été analysées dans ce rapport de recherche.

Analyse et taille du marché

Le marché de la tomosynthèse mammaire numérique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la tomosynthèse mammaire numérique fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la vigilance des médecins et des patients concernant les avantages de l’utilisation de la tomosynthèse mammaire numérique (DBT) accélère la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique.

La tomosynthèse mammaire, également appelée mammographie 3D et tomosynthèse mammaire numérique (DBT), une forme d’imagerie mammaire prise en charge qui utilise une radiographie à faible dose pour créer des images tridimensionnelles du sein.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’utilisation de la tomosynthèse par rapport à la méthode traditionnelle. En outre, le développement de la technologie la plus récente devrait propulser la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique. De plus, on estime que l’augmentation de l’incidence du cancer du sein dans le monde amortit la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique. D’autre part, l’augmentation du rayonnement au cours du processus devrait en outre entraver la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique au cours de la période.

De plus, le développement de la technologie de mammographie tridimensionnelle pour la détection initiale du cancer offrira en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique dans les années à venir. Cependant, la croissance du coût de fonctionnement et l’inaccessibilité de la main-d’œuvre pour ces processus complexes pourraient encore remettre en question la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique dans un avenir proche.

L’ étude sur le marché mondial de la tomosynthèse mammaire numérique comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché de la tomosynthèse mammaire numérique – Profils des entreprises Hologic, Inc., Siemens, Carestream Health, FUJIFILM Corporation, PLANMED OY, General Electric Company, Varex Imaging Corporation, GMM, Koninklijke Philips NV, IMS GIOTTO SpA, Agfa-Gevaert Group, Metaltronica SpA, Shimadzu Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Trivitron Healthcare parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché de la tomosynthèse mammaire numérique

Le marché de la tomosynthèse mammaire numérique est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la tomosynthèse mammaire numérique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la tomosynthèse mammaire numérique en raison de l’augmentation de la prévalence du cancer du sein. En outre, l’augmentation des dépenses de santé stimulera davantage la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de la tomosynthèse mammaire numérique en raison de la présence d’acteurs clés dans les pays émergents.

La section par pays du rapport sur le marché de la tomosynthèse mammaire numérique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial de la tomosynthèse mammaire numérique pour la période 2021 à 2029. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournit des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et agit comme un guide précieux pour diriger les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

Portée du marché de la tomosynthèse mammaire numérique et taille du marché

Le marché de la tomosynthèse mammaire numérique est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes combinés 2D/3D et en systèmes 3D autonomes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la tomosynthèse mammaire numérique est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres.

Aperçu du marché mondial de la tomosynthèse mammaire numérique

