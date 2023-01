Taille, croissance, tendances et prévisions du secteur du marché du remplacement total du disque cervical 2030

Aperçu du marché:

Le marché mondial du remplacement total du disque cervical détenait XX millions USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de XX% de 2022 à 2030. La discopathie dégénérative augmente avec l’âge et réduit la capacité motrice du corps humain. La prévalence croissante de la discopathie dégénérative devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, d’après les données fournies par l’American Academy of Orthopaedic Surgeons en 2017, la radiculopathie cervicale touchait 107 hommes sur 100 000 et 64 femmes sur 100 000 aux États-Unis. En outre, divers développements technologiques, les approbations de la FDA et de nouveaux essais cliniques au cours des dernières années ont stimulé la croissance du marché du remplacement des disques cervicaux. Par exemple, en mars 2015, Simplify Medical, Inc. a développé un disque artificiel compatible IRM, Simplify Disc, qui a été approuvé par l’autorité européenne de réglementation des dispositifs médicaux.

Dynamique du marché et facteurs :

Les principaux facteurs de l’essor du marché mondial du remplacement total du disque cervical sont l’augmentation de la population âgée, les faibles taux de chirurgie révisée pour la chirurgie de remplacement du disque cervical et la demande croissante de dispositifs CTDR innovants, avancés et avancés pour le traitement de la classe I et de la classe II. discopathie tribale sont des facteurs clés. La demande croissante de dispositifs CTDR entraîne la croissance du marché du remplacement total du disque cervical. Investissement continu dans l’avancement technologique des dispositifs CTDR, la recherche et le développement dans les principales tendances du marché des dispositifs CTDR.

Segmentation du marché :

L’industrie du marché du remplacement total du disque cervical est segmentée en matériaux qui comprennent le métal sur métal et le métal sur biocompatible. Sur la base de la conception, les tendances du marché du remplacement total du disque cervical comprennent les contraintes, les semi-contraintes et les non-contraintes. Par application, la demande de remplacement total de disque cervical est classée dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques. La répartition géographique et l’analyse de chacun des segments susmentionnés comprennent des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’emprise.

Analyse géographique :

L’Amérique du Nord devrait dominer la croissance du marché mondial du remplacement total du disque cervical en raison de l’attention croissante du gouvernement et du développement des infrastructures médicales. Le marché en Europe devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison d’un niveau élevé de sensibilisation aux avancées technologiques, d’une accessibilité accrue des services de santé et d’une augmentation des dépenses en services de santé, ainsi que des essais cliniques en cours de produits innovants pour la guérison du disque dégénératif. maladies. Les pays en développement d’Asie-Pacifique devraient connaître une évolution rapide au cours de la période de prévision. en raison de l’introduction d’implants pour le traitement de diverses discopathies dégénératives dans la région

En raison de la moindre commodité des installations médicales et des hôpitaux et du faible taux de croissance du développement dans le domaine de la santé, le marché du remplacement total du disque cervical au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre la taille de marché la plus faible. Cependant, des pays comme le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud se concentrent davantage sur le domaine de la santé et développent des installations médicales qui alimenteront le marché de cette région.

Scénario compétitif :

Marché mondial du remplacement total du disque cervical, peu d’acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Les principaux acteurs qui améliorent la taille du marché mondial du remplacement total du disque cervical sont Medtronic Plc, NuVasive Inc., Zimmer Biomet Holdings, Inc., Stryker Corporation, FH Orthopedics, Orthofix Medical Inc., Globus Medical, Inc. et Centinel Spine, Inc.

En juillet 2019, Centinel Spine LLC a obtenu le consentement du dispositif d’investigation de la FDA américaine pour commencer un essai clinique à plusieurs niveaux pour ses dispositifs de disque total cervical antérieur.